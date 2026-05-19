Las piscinas del Campo de la Juventud abrirán el 22 de junio y las de San Telmo estarán cerradas durante el próximo verano

Con la llegada del calor aumentan las ganas de darnos un chapuzón en las piscinas. Onda Cero Palencia se ha puesto en contacto con el concejal de Actividad Físico- Deportiva, Orlando Castro, quien nos ha confirmado las fechas de apertura de las piscinas municipales. Castro nos traslada que las piscinas de El Sotillo abrirán sus puertas el día 19 de junio cerrando el 5 de septiembre. Respecto a la apertura de las piscinas del Monte el Viejo y las del Campo de la Juventud está previsto que se realice el día 22 de junio cerrando las instalaciones el 30 de agosto.

¿Y qué pasa con las piscinas de San Telmo?. El concejal de Actividad Físico-Deportiva nos confirma que no abrirán durante este verano. Castro afirma que la depuradora de este recinto presenta problemas, se encuentra enterrada, tendría que cambiarse y ahora no es muy viable económicamente. Con la apertura del Campo de la Juventud se espera atender las necesidades de la zona, admitiendo también que en este momento "abrir las cuatro piscinas supone un gran esfuerzo económico".

El concejal del equipo de Gobierno quiere destacar la mejora de las instalaciones de El Sotillo. Orlando Castro nos traslada que han finalizado las obras de reforma de un ala de vestuarios y el acceso a las piscinas. Para el próximo año se espera tener finalizadas las obras de reforma del otra ala de vestuarios.