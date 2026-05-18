El próximo domingo 24 de mayo finaliza el VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León

Últimos días para disfrutar en Palencia del VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y que concluirá el próximo domingo 24 de mayo, tras más de un mes de celebración, en el que se ha podido disfrutar de 23 actividades, así como de la obra de 24 artistas nacionales e internacionales, en 17 exposiciones de interior y exterior, gracias a 12 cubos expositivos en diferentes espacios urbanos de la ciudad.

Hasta el próximo domingo 24 de mayo permanecerán abiertas todas las exposiciones programadas, como las del Museo de Palencia, que acoge la exposición ‘Las bellas imágenes’ de la artista Carmela García, ampliamente reconocida en el panorama nacional de la fotografía y galardonada el pasado año con el Premio Nacional de Fotografía 2025. La exposición de Carmela García muestra fotografías de distintas series pertenecientes a la Colección MUSAC: ‘Ofelias’, ‘Paraiso’, ‘Escenarios’ y la serie ‘I Want to Be’ (Yo Quiero ser).

En la Sala Unicaja se pueden visitar dos exposiciones. La primera muestra la obra de los artistas María Bleda y José María Rosa, conocidos artísticamente como ‘Bleda y Rosa’. Las fotografías de Bleda y Rosa analizan conceptos como la memoria, la historia, la arqueología y el paisaje, que van desde lo más próximo a lo global. En esta exposición se incluyen tres series pertenecientes a la Colección MUSAC: la serie ‘Campos de batalla’, que hace un guiño a la pintura de historia, la serie ‘Ciudades’, con imágenes que nos llevan al pasado urbano de la Península Ibérica y la serie ‘Origen’, en la que Bleda y Rosa proponen un recorrido por el origen del ser humano y en la que se exponen obras referidas al Yacimiento de Atapuerca. La segunda exposición que podemos visitar en la Sala Unicaja es la muestra de Sergio Belinchón. Su obra parte de la fotografía documental para desarrollar uno de los conjuntos fotográficos más singulares del

panorama español. Procedentes de la Colección MUSAC, en esta muestra se incluyen obras pertenecientes a tres series de su primera época, realizadas entre 2001 y 2003: ‘Ciudades efímeras’, ‘Suburbia’ y ‘Chile’. En ellas, su mirada se centra en la idea de paisaje, lo urbano y el espacio en transición entre estos dos lugares.

La Fundación Díaz Caneja acoge dos muestras. La exposición ‘La montaña como posibilidad’, del artista Eduardo Marco Miranda. Su trabajo investiga la construcción cultural del paisaje y la transformación del territorio a través de la imagen abordando cuestiones como la antropización o el impacto ambiental en la alta montaña. La muestra aborda el paisaje como un espacio en tensión, atravesado por la antropización, la memoria visual y las consecuencias ambientales del presente. Esta sala acoge, también, la interesante obra de la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet, reconocida internacionalmente por su esencial aportación en la documentación de la cultura popular y las expresiones comunitarias de su país. Durante más de 30 años Grobet fue testigo del quehacer, trayectoria y vivencias del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena (LTCI), que registró en cerca de 25.000 fotografías.

La Biblioteca Pública de Palencia alberga la exposición de los fondos fotográficos de los Archivos Históricos Provinciales de Ávila y Soria; y la sala del Archivo Histórico Provincial de Palencia presenta una exposición de los Fondos fotográficos de este Archivo Histórico. En Castilla y León los Archivos de Ávila, Soria y Palencia han sido pioneros en la custodia de los fondos fotográficos en los archivos históricos, conservando el rico y abundante patrimonio fotográfico que atesora la Comunidad. Más allá del valor técnico de sus colecciones, los archivos ofrecen un testimonio documental imprescindible para comprender la evolución de la vida de las ciudades y provincias desde finales del siglo XIX hasta los albores del siglo XXI.

El Museo del Agua acoge la exposición de Alfonso Ordoñez ‘Trece BeS.O.S. Ritos amorosos y viejos cines añorados’, que trae el recuerdo de un tiempo pasado en el que un buen número de cines proyectaban todo tipo de películas en las ciudades. En esta muestra, trece fotógrafos constatan que la ciudad sigue deseando historias desde aquel tiempo y dibujan una mirada que recrea con libertad la imagen icónica de Robert Doisneau, ‘El beso frente al Ayuntamiento’, esta vez frente a los vestigios de aquellos coliseos que iluminaron cinematográficamente el espacio urbano.

Diferentes enclaves patrimoniales de la ciudad de Palencia, como son la Plaza de la Inmaculada, la Plaza Mayor, el Paseo del Salón y San Pablo, acogen doce cubos que muestran la exposición del artista musical y fotógrafo Manolo Quijano, un artista multidisciplinar con una reconocida trayectoria internacional en la industria musical y que ha desarrollado en paralelo un lenguaje propio en la fotografía como vía de expresión y comunicación. Así, se puede contemplar su obra fotográfica, que nace de la observación de la realidad cotidiana de las ciudades y posteriormente transforma en paisajes inusuales, escenas inventadas o retratos con una clara carga simbólica.

El Festival ofrece visitas guiadas a las exposiciones, en colaboración con Pallantiaphoto, tanto en exposiciones de calle como en sala, los miércoles y los sábados en horario de mañana (salida a las 11:30 horas) con una duración aproximada de 100 minutos. Programa completo y toda la información en www.fifcyl.com