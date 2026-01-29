El Ayuntamiento estudia celebrar las fiestas de San Antolín entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre

Los oyentes de Onda Cero Palencia ya pudieron escuchar tanto a la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, como al concejal de Fiestas, Francisco Fernández, como era necesario revisar la duración de las fiestas de San Antolín. Ambos dirigentes consideraban que "11 días de festejos no lo aguantan los bolsillos". Pues esta idea que expresaron en esta emisora ha sido confirmada hoy en los micrófonos de Más de Uno Palencia de Onda Cero.

Tras una evaluación del desarrollo de las fiestas de San Antolín del pasado año, el equipo de Gobierno ha tomado la decisión de acortar los festejos a siete días de duración. Francisco Fernández ha confirmado a Onda Cero que se está estudiando que las fiestas den comienzo el miércoles 26 de agosto y finalicen el miércoles 2 de septiembre. Fernández considera que con este recorte de días se consigue las fiestas se vivan con intensidad desde el primero hasta el último día.