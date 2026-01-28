Los comerciantes de la Plaza de Abastos dan comienzo a protestas indefinidas ante los incumplimientos del Ayuntamiento

“Queremos una solución ya”. Con este lema, los comerciantes de la Plaza de Abastos de Palencia han bajado las persianas de sus negocios durante unos minutos para mostrar su malestar con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital y lo que califican continuas promesas incumplidas para subsanar las deficiencias que tiene esta infraestructura. Aquí les reproducimos el comunicado leído ante los medios de comunicación:

"Después de muchisímas reuniones en estos últimos años, tanto con la concejalía de impulso económico como con la propia alcaldesa de Palencia, hemos llegado a un punto de no mas reuniones, no mas palabras y acuerdos incumplidos, queremos hechos y soluciones

Los problemas de calefacción de la plaza de abastos son la gota que ha colmado el vaso de la paciencia, del dialogo, que esta junta directiva ha llevado por bandera camino de 3 años desde su creación

Queremos dar a conocer a toda la ciudadanía, los problemas que llevamos arrastrando y que en la ultima reunión con la propia alcaldesa de Palencia, nos dio un acuerdo de solución, acuerdo que no llegando a día de hoy a puerto en ninguno de sus puntos

Los comerciantes de la plaza de abastos llevan desde octubre con unos cargos enormes en sus cuenta de la factura del agua cobrados irregularmente por parte del ayuntamiento, a causa de la dejadez durante años de la lectura real de los contadores, a dia de hoy sigue sin llegar una solución, sin una reunión que hemos pedido en innumerables ocasiones y sin la devolución y regularización de las cuotas reales de consumo de agua

Queremos una solución YA

Los comerciantes llevan sufriendo innumerables años una plaga de palomas, que no solo ensucian puestos, clientes y la plaza en sí, sino que es un problema de higiene y salubridad para todos.

A día de hoy seguimos esperando que se contacte con el equipo de veterinarios del ayuntamiento para la puesta en marcha de jaulas para la captura de los ejemplares que viven en la plaza, como la puesta en funcionamiento del equipo de cetrería que la propia alcaldesa dijo poner a nuestra disposición para atajar el problema

Queremos una solución YA

Los comerciantes llevamos sufriendo el problema del frio y la calefacción demasiados años, este año con una inversión de casi 400 000 euros, los problemas no solo no se han eliminado, sino que se han acrecentado, seguimos sin una calefacción que funcione, seguimos sin cambiar las cortinas de aire a unas que realmente funcionen y sean eficientes, tal y como solicitamos en el proyecto de la obra y tal y como en la ultima reunión se nos ofreció.

Tanto los trabajadores como la ciudadanía que realiza sus compras en la plaza urgen a una solución, para tener unas condiciones dignas en la plaza durante el invierno

Y lo mas importante, llevamos camino a los 3 años de este gobierno, con las licitaciones de los puesto bloqueados, con 16 meses de retraso, desde la creación del reglamento de la plaza de abastos, que establece obligatoriamente una licitación al año al ayuntamiento, cosa que este mismo gobierno está incumpliendo

Bloqueo que hace que la plaza cada vez pierda mas puestos y clientes, que hace que quede mas obsoleta y abandonada, que hace cada vez menos atractiva a los que quieran emprender en ella

Los comerciantes al unísono demandan que el ayuntamiento ponga cartas en el asunto y lance ya la licitación tal y como llevamos demandando años, la ultima se remonta al 2017, licitación que quedo desierta

¿A que se espera? ¿A que uno de los puntos mas importantes de comercio al por menor de alimentación, a un punto de empleo y riqueza para la ciudad, al punto de donde salen los productos frescos de la huerta palentina que abastecen a clientes y negocios de la capital muera de inanición?

Solicitamos que se nos escuche, y se ponga por fin remedio a los problemas mas urgentes de la plaza de abastos, que se dejen de dilatar en el tiempo medidas e ignorar nuestras demandas y que se tome más en serio un punto histórico y emblemático de la capital y el comercio de proximidad

Los comerciantes a partir de hoy iniciaremos una protesta indefinida en la plaza de abastos hasta que no se soluciones dichas demandas".