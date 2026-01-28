Sucesos

Fallece un varón al colisionar un turismo y un camión en la CL-626 en Guardo

El suceso se produjo pasadas las 09:00 horas.

Onda Cero Palencia

Palencia

Fallece un varón al colisionar un turismo y un camión en la CL-626 en Guardo

(ICAL) El conductor de un turismo falleció hoy al colisionar contra un camión en el kilómetro 179 de la CL-626, en Guardo (Palencia). El suceso se produjo a las 09.13 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asimismo, la sala del 1-1-2 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) y un equipo médico de Guardo. En el lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del conductor de turismo.

