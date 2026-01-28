Política

Mercedes Cófreces número uno de la lista del PP por Palencia a las elecciones autonómicas

En la actualidad es procuradora regional del PP por Palencia.

El presidente del PPCyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado conocer hoy su propuesta para los números uno de cada provincia en las listas de las elecciones autonómicas. Una propuesta en la que se incluyen 7 mujeres y dos hombres, con más del 65% de renovación respecto a los números uno de los comicios anteriores. Dicha propuesta se ha elaborado tras las correspondientes conversaciones con los presidentes provinciales.

Por Palencia, Mercedes Cofréces va a liderar esa lista. Actual procuradora del PP por Palencia, Cófreces es Ingeniera de Montes e Ingeniera Técnica Agrícola por la Universidad de Valladolid, con formación de posgrado especializada en gestión pública local, sostenibilidad de los servicios públicos y medio ambiente. Es funcionaria de carrera de la Administración Local.

