Tariego de Cerrato, escenario de un corto documental

Tariego de Cerrato se ha convertido ya en el escenario de un proyecto audiovisual que busca dar voz, imagen y emoción a la vida en los pequeños pueblos. El fin de semana pasado, tuvo lugar el rodaje de la primera parte de un cortometraje documental que retratará cómo se vive en el municipio, tanto en invierno como en verano.

El documental se está construyendo a partir de entrevistas y testimonios reales de sus vecinos y vecinas, auténticos protagonistas de una historia colectiva que habla de raíces, memoria, tradiciones y presente. El objetivo del proyecto es poner la creatividad audiovisual al servicio del mundo rural y convertirla en un altavoz capaz de canalizar y difundir la riqueza humana y cultural de pueblos pequeños como Tariego.

Al frente de la iniciativa se encuentra la directora de cine palentina Alicia Presencio Herrero, quien cuenta con varios premios nacionales e internacionales en su trayectoria. Ella dirige un equipo humano comprometido y multidisciplinar, que ha afrontado este primer rodaje con la ilusión de aportar lo mejor de sí en cada fase del proceso creativo.

La chispa del documental surgió tras una visita a Tariego, gracias a una familia del municipio. Desde ese momento, la directora tuvo claro que el pueblo guardaba historias que merecían convertirse en cine y llegar a otros lugares.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en donde Alicia, doctora en Comunicación Audiovisual, es profesora, y con el apoyo de la Alcaldía de Tariego de Cerrato, que han apostado por esta iniciativa como una oportunidad para visibilizar la realidad rural desde una mirada contemporánea, sensible y cercana.

El estreno del cortometraje está previsto para otoño, cuando Tariego de Cerrato se verá reflejado en la pantalla como lo que es: un pueblo vivo, con identidad propia y con mucho que contar.