Sucesos

Detenido tras sustraer un vehículo en Melgar de Yuso

El vehículo fue localizado en la localidad de Astudillo.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Detenido tras sustraer un vehículo en Melgar de Yuso | Guardia Civil

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como supuesta autora de un delito flagrante consistente en el hurto de vehículo en la localidad de Melgar de Yuso. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando el presunto autor de los hechos tomó al descuido un vehículo que tenía las llaves puestas. Tras emprender la marcha por las carreteras de la zona, el propietario avisó rápidamente a la Guardia Civil, que estableció un dispositivo por las inmediaciones hasta que localizó dicho vehículo en Astudillo. Tras dar con el supuesto autor de los hechos, se procedió a su detención y posterior puesta a disposición judicial.

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