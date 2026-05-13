Sucesos

Fallece un varón ahogado en el río Carrión a su paso por Saldaña

El fallecido es un varón de 79 años de nacionalidad española.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Fallece un varón ahogado en el río Carrión a su paso por Saldaña | 112 CYL

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibía a las 20:30 horas del martes un aviso que informaba sobre la presencia de un varón en el agua, en el río Carrión a su paso por Saldaña (Palencia). Indica el alertante que se lo va llevando la corriente hacia el Puente Viejo, en la zona del parque Javier Cortes.

El gestor del 1-1-2 transfiere el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil que coordina la operación. Además, se traslada el aviso a Guardia Civil Cos de Palencia, a bomberos de Diputación de Palencia y se informa a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envía dos ambulancias de soporte vital básico.

El varón es rescatado del río por personal de Guardia Civil Cos, y tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, finalmente, el personal sanitario confirma su fallecimiento. El fallecido es un varón de 79 años de nacionalidad española.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer