Fallece un varón ahogado en el río Carrión a su paso por Saldaña

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibía a las 20:30 horas del martes un aviso que informaba sobre la presencia de un varón en el agua, en el río Carrión a su paso por Saldaña (Palencia). Indica el alertante que se lo va llevando la corriente hacia el Puente Viejo, en la zona del parque Javier Cortes.

El gestor del 1-1-2 transfiere el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil que coordina la operación. Además, se traslada el aviso a Guardia Civil Cos de Palencia, a bomberos de Diputación de Palencia y se informa a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envía dos ambulancias de soporte vital básico.

El varón es rescatado del río por personal de Guardia Civil Cos, y tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, finalmente, el personal sanitario confirma su fallecimiento. El fallecido es un varón de 79 años de nacionalidad española.