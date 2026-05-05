Más de 240 expertos de 23 países convertirán Palencia en referente mundial de la arquitectura y la construcción con tierra con el 23º SIACOT

Más de 240 especialistas procedentes de 23 países de Europa y América convertirán Palencia en referente mundial de la arquitectura en tierra. Será con la celebración de la 23º edición del Seminario Internacional de Arquitectura y Construcción con Tierra, una cita que coorganizan la Red Iberoamericana PROTERRA y la Asociación Made in Tierra Spain, y que desarrollará en Paredes de Nava los días 11 y 12 de mayo tras un recorrido patrimonial previo por la comunidad que en nuestra provincia recalará en Baltanás el día 10. Lo hará de la mano del Colegio de Arquitectos de León (COAL) y gracias al patrocinio de la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León, a quienes se suman las colaboraciones de otras entidades públicas y privadas.

Durante dos intensas jornadas, profesionales llegados de México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay, además de otros procedentes de Portugal, Grecia, Italia, Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza y Austria, recalarán en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique para participar en el programa académico que acogerá 99 ponencias y en el que se presentarán 43 posters, 20 memorias de obra y 8 videos sobre las cuatro temáticas seleccionadas esta edición: ‘Materiales, técnicas y sistemas constructivos’, ‘Registros, análisis e interpretaciones, sitios arqueológicos, lugares y paisajes’, ‘Arquitectura, diseño, construcción y conservación’ y ‘Formación, difusión, legislación y vinculación tecnológica’.

Con su celebración en Palencia, ha destacado la presidenta de la Diputación provincial, Ángeles Armisén, «demostramos que el medio rural palentino tiene mucho que decir en la arquitectura del siglo XXI porque atesora historia, y es capaz de ofrecer respuestas contemporáneas a los retos globales de la edificación» a la vez que ha incidido en que tenemos la obligación de «salvaguardar la arquitectura en tierra porque si desapareciese, supondría una pérdida irreparable de identidad no solo de la comarca de la Tierra de Campos, sino de toda de nuestra provincia, y de nuestro país». Por su parte, José Antonio Rubio Mielgo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palenica, ha asegurado que la administración autonómina brinda su respaldo a este evento porque «pone en valor la arquitectura tradicional de nuestra provincia, fomenta el desarrollo rural y la transferencia de conocimiento».

El SIACOT llega a España tras haber pasado por ciudades latinoamericanas como Bogotá, La Paz, Trinidad, Asunción, San Salvador o Valparaíso, y es desde hace más de dos décadas un encuentro único que reúne a científicos, expertos, técnicos y otros profesionales de prestigio. En este sentido, Pilar Diez, representante del comité organizador, ha destacado que «permitirá que muchas investigaciones en marcha que se llevan a cabo en universidades de todo el mundo se encuentren directamente con el trabajo a pie de obra de los los profesionales, de modo que el ámbito académico trasciende y llega al territorio». «Que este congreso visite Palencia —ha precisado— es un orgullo que pone en valor nuestra arquitectura de tierra, una de nuestras señas de identidad, y nos debe servir también de llamada de atención para seguir trabajando en la preservación de este valioso patrimonio que se encuentra en una situación tan frágil. Palencia, además, puede ser un referente del medio rural español en ese compromiso de la arquitectura por buscar soluciones contemporáneas que reduzcan su impacto ambiental, apuesten por la sostenibilidad y fomenten la descarbonización del sector».

Enclaves patrimoniales de la provincia de Palencia

La celebración del SIACOT supondrá, además, una oportunidad para dar a conocer los activos turísticos y patrimoniales de la provincia de Palencia. De hecho, los participantes participarán el día 10 en una ruta técnico-patrimonial que llega a nuestra región para visitar Peñaranda de Duero y Baltanás. Ya el día 11, durante primera jornada del programa científico y académico, se visitarán los conjuntos de Palomares de Frechilla y Guaza de Campos. Asimismo, la organización ha diseñado un programa de seis rutas PostSiacot que, entre los días 13 y 16, recalarán en diferentes enclaves patrimoniales de la provincia repartidos en Villamartín de Campos, Pedraza de Campos, Torremormojón, Capillas, Guaza de Campos, Frechilla, Villalcázar de Sirga, Población de Campos, Frómista, Amayuelas de Abajo, Cervatos de la Cueza, Pedrosa de la Vega, Saldaña, Astudillo, Santoyo, Támara de Campos, Palenzuela, Torquemada, Baños de Cerrato, Dueñas, Vertavillo, Castrillo de Onielo y Baltanás. Durante estas jornadas, los profesionales acreditados tendrán la oportunidad de visitar los conjuntos de palomares más destacados, diversos ejemplos de arquitectura contemporánea, barrios de bodegas o lugares tan emblemáticos como el Canal de Castilla o la Villa Romana de La Olmeda.

Red de apoyos

El SIACOT 2026 cuenta con el apoyo principal en la candidatura -aprobada en Colombia en 2023- de la Diputación de Palencia, el Colegio de Arquitectos de León y FUNCOAL, así como con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Huesca, y la colaboración de la Demarcación de Huesca del Colegio de Arquitectos de Aragón, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, RILEM (Intenational Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems & Structures), los ayuntamientos de Ayerbe y Paredes de Nava, la Asociación Comarcal Araduey Campos, el Instituto de la Construcción de Castilla y León, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (UVa) y EcoHabitar.

Made In Tierra Spain, proyecto que lideran las arquitectas Àngels Castellarnau y Pilar Diez, ha impulsado desde su creación un variado programa de actividades que abarcan la realización de talleres formativos en construcción con tierra, proyectos de restauración y conservación del patrimonio, workshops, acciones difusión del patrimonio construido en tierra o el diseño de redes colaborativas.