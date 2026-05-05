Investigado en Palencia por abandonar residuos con amianto en la vía pública

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como supuesta autora de dos delitos, uno contra los derechos de los trabajadores y otro de estafa. Todo comenzó cuando aparecieron unos escombros susceptibles de ser contaminantes en una calle de un pequeño pueblo de la provincia. Tras este suceso, se dio aviso a la Guardia Civil, y una vez personada una patrulla del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) tomó una muestra para su análisis. Tras confirmarse que contenían gran cantidad de amianto, los agentes iniciaron una investigación para determinar el origen de esos escombros.

Al parecer estos fueron retirados de una obra por una empresa supuestamente autorizada para ello, si bien se pudo comprobar que carecía de autorización y que además los trabajadores no eran conscientes del tipo de material que estaban manipulando. Por todo ello se procedió a investigar al dueño de la empresa por un delito de estafa y otro contra los derechos de los trabajadores al poner en peligro la salud de sus empleados. Desde Guardia Civil recordamos que cualquier trabajo relacionado con la manipulación del amianto, deber ser llevado a cabo por empresas autorizadas.