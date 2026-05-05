Más de 200 efectivos policiales y cambio de zona de aparcamiento de autobuses en ITA

ICAL

Palencia contará con un amplio dispositivo de seguridad para la celebración de la fiesta de la ITA este viernes, con más de 200 efectivos de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad coordinados a través de la Junta Local de Seguridad reunida hoy en el Ayuntamiento palentino.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Casas, y el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, presidieron el encuentro en el que también participaron representantes de la empresa organizadora del evento, la seguridad privada, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Protección Civil y los servicios municipales de emergencia y prevención.

El concejal Antonio Casas detalló que la Policía Local desplegará "alrededor de 50 agentes que, durante todo el día, velarán por la seguridad y, sobre todo, la movilidad fuera del evento". Ese número garantiza tanto el servicio ordinario en el resto de la ciudad como los refuerzos específicos para los momentos clave del evento como la llegada de los autobuses por la mañana y su salida una vez concluida la fiesta. Además, se reforzará el equipo de atestados con tres o cuatro unidades adicionales dedicadas a realizar controles de alcoholemia y detección de drogas en los alrededores del recinto del Parque Rivera Sur.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, que participaba por primera vez en esta Junta Local de Seguridad para el evento de la ITA, desgranó el resto del dispositivo. La Guardia Civil desplegará 80 agentes en controles perimetrales distribuidos a lo largo de toda la jornada, mañana y tarde, incluyendo el subsector de tráfico nocturno para el control de alcoholemia y consumo de estupefacientes. La Policía Nacional aportará 45 agentes uniformados y 25 de paisano dentro del Parque Rivera Sur, a los que se sumarán 30 efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedentes de Valladolid, distribuidos en dos turnos de 15 agentes cada uno, por la mañana y por la tarde.

Santiago subrayó que se trata de "un dispositivo muy completo que trabaja con una experiencia más que adquirida", fruto de la coordinación de todos los organismos implicados a lo largo de varias ediciones del evento.

El dispositivo incorpora este año una unidad de cuatro miembros especializados en drones y antidrones que vigilará el espacio aéreo del recinto durante toda la jornada. El subdelegado recordó que "ha habido algún antecedente en años anteriores de utilización de este tipo de dispositivos en el aire sin control y sin las autorizaciones pertinentes", aseguro en declaraciones recogidas por Ical, por lo que esta unidad de la Policía Nacional servirá tanto para disuadir su uso no autorizado como para vigilar el propio evento desde el aire.

Asimismo, dos guías de la unidad cinológica con perros especializados en la detección de sustancias estupefacientes y otras sustancias peligrosas participarán en los controles de acceso. Una unidad móvil procedente de Valladolid reforzará también la vigilancia en las estaciones de tren y autobús de la ciudad, puntos que el subdelegado calificó como "otros posibles puntos de conflicto" para quienes accedan a la fiesta por medios distintos al autobús organizado.

Dentro del recinto se habilitará un puesto de mando y hospital de campaña, junto a un punto específico de recogida de denuncias por hurtos o agresiones sexuales que puedan producirse durante la celebración. Como en ediciones anteriores, se mantendrá el punto violeta de atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de agresión, donde estarán presentes tanto miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como agentes de la Policía Local de Palencia.

Novedades logísticas

La principal novedad logística y de seguridad de esta edición afecta al estacionamiento de los más de 30 autobuses que cada año transportan a los participantes hasta la fiesta. Ante las reiteradas quejas de los vecinos del Prado de la Lana y de las zonas colindantes, el Ayuntamiento decidió cambiar su ubicación habitual. Este año, los autocares estacionarán en la avenida de Madrid, en el tramo comprendido entre la Fábrica de Armas y Aupasa, en sentido salida de la ciudad.

El concejal Casas explicó que esta decisión responde a que se pudieran generar molestias a los vecinos. El cambio de ubicación implicará restricciones puntuales de tráfico en ese tramo, que quedarán canalizadas por la avenida san Telmo.

El subdelegado anunció además un refuerzo policial preventivo en los establecimientos comerciales del entorno de la ITA, no solo el día del evento sino también en los días previos, tras recibir peticiones relacionadas con robos de alcohol en tiendas y el uso indebido de carritos de la compra. "Es más que conveniente reforzar esa seguridad", señaló Santiago, quien avanzó que este aspecto se revisará en la reunión de coordinación prevista para la mañana del propio día de la celebración.

En cuanto a la limpieza, el Ayuntamiento reforzará los servicios municipales en el exterior del recinto antes y después de la fiesta. El concejal Casas precisó que la limpieza interior es responsabilidad exclusiva de la empresa organizadora, aunque el consistorio fiscalizará en los días posteriores al evento que el espacio haya quedado en condiciones adecuadas, habida cuenta de que en otras ediciones han persistido restos de vasos o plásticos de difícil retirada.