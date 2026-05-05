Los vecinos del Carmen afirman que la inseguridad "va a más" en el barrio

Los problemas de inseguridad en el barrio del Carmen de la capital "van a más". Por lo menos así lo denuncian en Onda Cero Palencia desde la Asociación de Vecinos. Su presidente, Jesús Villameriel, afirma que incluso los vecinos tienen miedo de salir a la calle a determinadas horas.

El principal problema que tienen los vecinos es el del menudeo, que no solo no se ha conseguido controlar, sino que parece que ha ido a más. La asociación ha pedido una reunión con el subdelegado para acordar el problema.