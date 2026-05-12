El hospital Río Carrión muestra la fortaleza de los trasplantados hepáticos a través de la exposición fotográfica "El Valor de las Cicatrices"

El proceso de recuperación tras un trasplante no es solo clínico, sino también emocional. Con el objetivo de visibilizar esta realidad, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia ha inaugurado hoy en el vestíbulo de consultas externas del Hospital Río Carrión de Palencia la exposición ‘El Valor de las Cicatrices’, organizada por la Asociación de Personas Enfermas y Trasplantadas Hepáticas de Castilla y León (PETHCyL).

Se trata de una serie de 22 fotografías que retratan a pacientes de todas las edades (niños, adolescentes y adultos) que han recibido un trasplante de hígado. Inspirándose en la técnica japonesa del Kintsugi (el arte de reparar fracturas con oro para embellecer la historia del objeto), las imágenes muestran las cicatrices de sus protagonistas repasadas con pan de oro, simbolizando que las marcas de la enfermedad son, en realidad, pruebas de fortaleza y segundas oportunidades.

Las fotografías buscan eliminar el estigma de la imagen corporal que tan a menudo sufren quienes han tenido que someterse a un trasplante de hígado. “Queremos empoderar a las personas que han vivido un proceso de trasplante, convirtiendo su cicatriz en algo bello, un símbolo de fuerza y vida en una sociedad que muchas veces rinde un culto excesivo a la imagen impecable”, explica Daniel Benito Pérez, secretario de PETHCyL, entidad que ha conseguido que esta muestra de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) recale en el Hospital Río Carrión, el primer centro sanitario de la Comunidad.

La exposición recoge historias vitales que van desde pacientes operados en los inicios del sistema de trasplantes en los años 80 hasta casos pediátricos recientes. La iniciativa destaca cómo, tras el impacto inicial del diagnóstico y la cirugía, la cicatriz se integra

en la identidad del paciente como un recordatorio de haber superado un momento crítico.

El proyecto busca no solo inspirar a otros pacientes, sino también fomentar la donación de órganos al mostrar el éxito social y médico que suponen los miles de trasplantes que se realizan anualmente en España, recordando que cualquier paciente que entra en lista de espera tiene un 90% de probabilidades de recibir un órgano.

Al igual que otros proyectos de humanización del entorno hospitalario presentados recientemente en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, esta exposición itinerante recorre diversos hospitales de toda España. En el caso del CAUPA, la muestra podrá visitarse hasta el próximo día 25 de mayo, contribuyendo a acercar la realidad del paciente trasplantado tanto al personal sanitario como a los usuarios del centro hospitalario.

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de COCEMFE y se enmarca en los programas de incidencia social y derechos humanos para personas con discapacidad física y orgánica.