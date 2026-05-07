Municipal

Los Puntos Violeta de la fiesta de la ITA contarán con pulseras centinela para usar en caso de emergencia

Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Palencia se hace un llamamiento a acudir de inmediato a estos espacios si una persona siente que le han podido echar alguna sustancia en su bebida o comienza a encontrarse mal.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Los Puntos Violeta de la fiesta de la ITA contarán con pulseras centinela para usar en caso de emergencia | Puntos Violeta ITA

Salir de fiesta, en especial en celebraciones multitudinarias, representa un riesgo evidente para los jóvenes. Es por ello, que desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Palencia se pondrá a disposición de la ciudadanía las pulseras centinela durante la fiesta de la ITA, dentro de las acciones de prevención y seguridad impulsadas desde los Puntos Violeta.

Durante su celebración, este 8 de mayo en el parque Ribera Sur de la ciudad, habrá dos Puntos Violeta, uno fijo y otro móvil, ambos organizados por Ideotur, con el objetivo de ampliar la atención, la información y la asistencia a las personas asistentes durante toda la fiesta.

Cabe recordar que las pulseras centinela son un nuevo dispositivo preventivo y disuasorio que se incorporará a los servicios de seguridad en fiestas multitudinarias con el objetivo de contribuir a hacer de Palencia una ciudad más segura.

Estas pulseras, de un solo uso, permiten detectar de forma rápida y sencilla la posible presencia de sustancias estupefacientes en bebidas. Su uso está especialmente recomendado en caso de encontrarse mal o sospechar que la bebida ha podido ser manipulada. Además, mediante un código QR incorporado en la propia pulsera, las personas usuarias pueden acceder a información detallada como, por ejemplo:

- Interpretación de resultados.

- Llamada directa al 112.

- Activación de geoemergencia: en caso de necesitar ayuda, la persona puede enviar su ubicación en tiempo real a familiares y amistades a través de WhatsApp. La localización funciona a nivel global y muestra automáticamente el número de emergencias correspondiente al país en el que se encuentre.

En este sentido desde la Concejalía de Igualdad se hace un llamamiento a acudir de inmediato al Punto Violeta si una persona siente que le han podido echar alguna sustancia en su bebida o comienza a encontrarse mal. El personal allí presente podrá ayudar y orientar utilizando esta herramienta de detección rápida, dentro del compromiso municipal con la seguridad, la prevención y el disfrute seguro de las fiestas por parte de toda la ciudadanía.

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