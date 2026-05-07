El PSOE pide a la Junta que cubra de forma inmediata las plazas vacantes de bomberos forestales en la provincia de Palencia

Los procuradores socialistas por Palencia, Miguel Ángel Blanco, Pilar García y Cristian Delgado, han solicitado a la Junta de Castilla y León que cubra inmediatamente las quince plazas de profesionales adscritos al Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en la provincia de Palencia. A pesar de haberse convocado la oferta de empleo, las plazas siguen a fecha de hoy sin cubrir, lo que hace presuponer que el proceso se alargue tras la llegada del buen tiempo, con el riesgo que conlleva para los montes palentinos.

Desde el PSOE se alerta de que, una vez más, la Junta de Castilla y León llega tarde para solucionar los problemas de la Comunidad y muestran su temor ante la posibilidad de que los graves incendios del pasado año se repitan, especialmente tras las abundantes lluvias caídas durante el pasado invierno, lo que está motivando una abundante vegetación que podría ser pasto de las llamas.

Estas dificultades podrían verse incrementadas por la decisión de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente de excluir del régimen de guardias de incendios al colectivo de celadores. A juicio de los parlamentarios socialistas, son precisamente los celadores los que mejor conocen el territorio y con esta decisión se ven excluidos de las labores de coordinación en los trabajos contra incendios.

En este sentido, desde el PSOE se pide el mantenimiento de los celadores de Medio Ambiente en el sistema de guardias del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y la convocatoria urgente de los procesos de funcionarización pendientes, recogidos en el Convenio Colectivo de personal laboral desde su entrada en vigor en 2023.

Blanco, García y Delgado piden al Partido Popular que, de una vez por todas, se pongan a trabajar en solucionar los problemas de Palencia y de Castilla y León, ya que tras casi dos meses desde las últimas Elecciones Autonómicas la Comunidad sigue sin gobierno. “Los pactos PP-VOX, las Elecciones Andaluzas y su falta de operatividad no puede lastrar un problema tan grave como los incendios forestales que no conocen de estrategias políticas y pueden causar, un año más, unos daños irreparables para nuestro hábitat natural”, han concluido.