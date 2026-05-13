Cervera de Pisuerga impulsa una jornada de montañismo inclusivo dentro del IV Festival de Cine Rural y de Montaña

El IV Festival de Cine Rural y de Montaña de Cervera de Pisuerga acogió este año una jornada dedicada al montañismo inclusivo y a la accesibilidad en la naturaleza, impulsada por Evenmedia Producciones, el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, la plataforma Montaña Palentina Inclusiva, FDMESCYL y Patrimonio Natural. La propuesta combinó actividades en el medio natural, cine y espacios de diálogo con el objetivo de seguir construyendo una montaña más compartida, donde personas con diferentes capacidades puedan participar, disfrutar y sentirse parte de la experiencia.

La programación comenzó por la mañana con el recorrido inclusivo de la Senda de la Venganza del Conde, San Salvador de Cantamuda, una ruta guiada de interpretación ambiental desde una perspectiva accesible e inclusiva. La actividad estuvo coordinada por David Tutor, educador ambiental de Patrimonio Natural, junto a miembros de Montaña Palentina Inclusiva, reuniendo a participantes de diferentes capacidades, clubes de montaña, entidades sociales, habitantes de la zona y visitantes llegados desde distintos puntos para conocer este tipo de iniciativas.

A pesar de la lluvia intermitente, el ambiente durante toda la jornada fue magnífico. La ruta permitió descubrir el paisaje y el patrimonio natural de la Montaña Palentina desde una mirada compartida, poniendo en valor la importancia de generar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan disfrutar de las actividades en la naturaleza. Más allá del recorrido, la experiencia estuvo marcada por la convivencia, el apoyo mutuo y la construcción de comunidad.

Por la tarde, la programación continuó en la sala Cervera-Fundos con la proyección de tres películas centradas en el montañismo inclusivo: Montañas sin etiquetas: una locura linda, procedente de Euskadi; Confianza Ciega, desde Cataluña; y Cuatro cumbres para todos, vinculada a Castilla y León. Las obras mostraron diferentes formas de entender la inclusión en montaña, combinando experiencias personales, trabajo comunitario y reflexiones sobre la accesibilidad en la montaña.

La jornada concluyó con una mesa redonda organizada por Montaña Palentina Inclusiva, en la que participaron representantes de clubes de montaña, federaciones, proyectos educativos, entidades sociales y profesionales del ámbito audiovisual. Entre ellos estuvieron Christian Rodríguez, de IBILKI; Daniel Riesco y la directora Marta Rivera, vinculados al proyecto Crisálide y al Centre Excursionista de Terrassa; Mayte Minaya, de Villa y Naturaleza Solidaria (Madrid); así como Esther Cardillo, Ángela Sánchez y Quico Arribas, miembros de Montaña Palentina Inclusiva, actuando este último como moderador.

El encuentro puso sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia una montaña accesible y compartida, alejándose de relatos épicos y paternalistas para reivindicar experiencias más naturales, comunitarias y cotidianas. A través del diálogo y de las películas proyectadas, se abordaron cuestiones como la importancia de la formación, la comunicación, los apoyos relacionales, el acceso a materiales adaptados, el papel del cine como herramienta de sensibilización y la necesidad de seguir creando espacios donde todas las personas puedan participar y sentirse parte.

Entre las ideas compartidas destacó un horizonte común: seguir trabajando para que, algún día, la inclusión deje de ser una etiqueta y forme parte natural de cualquier experiencia en la naturaleza.