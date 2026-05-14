Tres personas resultan intoxicadas por gas pimienta en un establecimiento de hostelería de Palencia

Es la noticia de las últimas horas en la capital palentina. Les contamos un suceso ocurrido anoche en un establecimiento de restauración de la avenida República Argentina. Tres personas tuvieron que ser trasladadas al hospital al intoxicarse con gas pimienta.

Según la información remitida por el 112, Se recibe una llamada en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 que informa de un incidente en un establecimiento situado en la Avenida República Argentina, en Palencia capital, donde, varias personas han comenzado a encontrarse indispuestas y desconocen si podría ser una intoxicación de algún tipo. Desde la sala del 1-1-2, se informa a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Palencia, a Emergencias Sanitarias -Sacyl- y a las empresas suministradoras de gas. En el lugar, los servicios de emergencia comunican que la intoxicación ha sido por gas pimienta.

El personal sanitario atiende finalmente a tres personas, una mujer de unos 20 años y un varón de unos 30, que son trasladados en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia y una mujer de unos 45 años que es evacuada en UVI móvil al mismo centro asistencial. Las primeras hipótesis apuntan a un acto vandálico al depositar el gas pimienta en los conductos de ventilación (HABRA AMPLIACIÓN)