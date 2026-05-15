Los trabajadores de Renault en las asambleas de CSIF piden paros o huelgas parciales tras romper la dirección la negociación del convenio

El sindicato CSIF propondrá al resto de organizaciones sindicales con representación en Renault España la convocatoria de paros o huelgas parciales, después de que la dirección de la empresa decidiera romper la negociación del convenio laboral, en la última reunión con la mesa sindical conjunta. Es lo que han demandado los trabajadores presentes en las dos asambleas que ha celebrado CSIF hoy (por la mañana y por la tarde), cumpliendo así el compromiso que el sindicato independiente había adquirido con los empleados, para analizar la situación creada.

CSIF afirma que mantendrá “como lo hemos hecho hasta ahora, una defensa firme de los intereses de la plantilla, de las mejoras salariales y de las condiciones laborales. Razón por la que hemos rechazado todas las propuestas presentadas por la dirección de la multinacional, sin aceptar sus chantajes, una posición que -finalmente- han seguido todos los sindicatos”.

Reclamar más garantías del empleo, después de que la empresa haya retirado la adjudicación de nuevos vehículos para las plantas españolas de Valladolid y Palencia; mayores incrementos salariales que los ofrecidos para no seguir perdiendo poder adquisitivo; una mayor reducción de los sábados trabajados; o una bolsa de horas mejorada son “peticiones razonables y asumibles para la dirección de la multinacional y que merecen los esfuerzos de los trabajadores”.

Tras presentar la dirección de la empresa una última oferta “aún más insultante” que las anteriores, CSIF pide al secretario de la mesa negociadora conjunta que convoque cuanto antes a los sindicatos para tomar una decisión consensuada.

Los trabajadores asistentes a las asambleas de CSIF, desecharon -desde el primer momento- esperar a que la dirección de Renault “vuelva a poner chantajes sobre la mesa”, denunciando “la falta de respeto y el desprecio” que ha mostrado hacia su plantilla.