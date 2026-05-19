Detenido en Astudillo por transportar sustancias estupefacientes

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas en la localidad de Astudillo. Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado, cuando durante la realización de un dispositivo operativo se encontraron 57 gr de cocaína, dividida toda ella en varios envoltorios de diversos tamaños, dispuestos para la venta. Tras identificar a la persona que portaba esta mercancía, se procedió a su detención y posterior puesta a disposición judicial.