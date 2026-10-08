El Día de la Mujer Rural 2026 se celebra en Alar del Rey con el homenaje a cuatro de las mujeres de más edad de la provincia

La diputada de Mujer e Igualdad, Patricia Pérez, acompañada del diputado del Área Social, Juan Antonio Obispo, presentaron esta mañana el programa para celebrar el Día de la Mujer Rural 2026, que tendrá lugar el 14 de octubre en la Nave de Picos de Alar del Rey.

Bajo el lema “Mujeres que mueven el Mundo”, el evento de este año sigue el hilo conductor del documental Centenarias (cuyo estreno ha sido un éxito en la capital, y se espera que lo sea también mañana en Aguilar de Campoo). Esta edición sitúa el foco de atención sobre las mujeres de mayor edad en la provincia, reflejadas en cuatro de las mujeres más longevas de la zona norte de la provincia, cuyo esfuerzo y dedicación han sido fundamentales para el desarrollo de los pueblos palentinos, así como al colectivo de personas mayores de la provincia.

LAS HOMENAJEADAS:

· María Blanca Fernández Rebanal (94 años): Nacida en Camporredondo en 1932, ha desarrollado su vida en Quintanilla de las Torres. Madre de tres hijos, destaca por su vitalidad, su cercanía con sus vecinos y su pasión por compartir y bailar. Es un claro homenaje a una generación ligada al esfuerzo cotidiano en el medio rural.

· Eloina García Ortega (94 años): Nacida en Prádanos de Ojeda y residente en Barruelo de Santullán. Madre de cuatro hijos, enseñó bordado a máquina e impartió cursos Alfa. Durante 20 años fue voluntaria de la Residencia de Mayores de Barruelo y en su Centro de Día. Es un ejemplo de espíritu positivo y dedicación al cuidado de los demás.

· Luisa Cuadrado Díez (95 años): Nacida en Alar del Rey en una familia de panaderos. Tras trabajar en Alar, Madrid y Burgos, regresó a su pueblo natal donde colaboró activamente en la Asociación de Amas de Casa, con actividades benéficas (Manos Unidas, Ollas Ferroviarias) y tareas parroquiales.

· Begoña Herrero Díez (95 años): Nacida en Prádanos de Ojeda, representa a la generación de mujeres que trabajaron duro en el hogar y en el campo. Tras residir un tiempo en Valladolid impulsando los estudios de sus hijos, regresó a Alar del Rey para disfrutar de su jubilación en su entorno rural.

· Federación de Jubilados y Pensionistas de Palencia: Presidida por María Soledad Calleja Serrano. Recibirá el reconocimiento en representación de todas las personas mayores de la provincia. La Federación trabaja activamente para evitar la soledad no deseada, fomentar hábitos saludables y culturales, e impulsar la interrelación personal en el medio rural. Para ello cuenta con un convenio de colaboración con la Diputación de Palencia.

PROGRAMA DEL ACTO (14 de octubre - Nave de Picos, Alar del Rey). El evento estará presentado y amenizado por el titiritero, artista y creador de contenido, Mario Ezno (licenciado en arte dramático, actor cómico multidisciplinar, ha actuado en más de 55 países, y cuenta con más de 5 millones de seguidores en redes sociales

· 17:45 h: Recepción de asistentes.

· 18:00 h: Acto institucional con las palabras de bienvenida del alcalde de Alar del Rey y de la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia.

· 18:20 h: Entrega de reconocimientos a María Blanca Fernández Rebanal, Eloina García Ortega, Luisa Cuadrado Díez, Begoña Herrero Díez y a la Federación de Jubilados y Pensionistas de Palencia.

· 19:30 h: Degustación tradicional de chocolate para todos los asistentes.