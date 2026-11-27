(ICAL) El portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, defendió hoy en Palencia la candidatura de Matías Recio al Congreso de los Diputados como alternativa a los representantes de los partidos que han tenido presencia parlamentaria hasta ahora, al considerar que no han ofrecido soluciones a los problemas de la provincia.

“Estas caras de siempre, con los mismos cuentos de siempre, no han dado ninguna solución a los palentinos y a los problemas de Palencia”, afirmó durante su comparecencia ante los medios de comunicación con motivo del cierre de campaña electoral en la provincia.

Hierro reclamó que Vox consiga representación en el Congreso por Palencia y destacó la trayectoria de su candidato, al que presentó como una persona con experiencia en el ámbito jurídico y en la lucha contra las organizaciones criminales. Según explicó, Recio forma parte del equipo jurídico de Vox, donde trabaja en la presentación de querellas, demandas y denuncias contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y anteriormente desarrolló su actividad en la lucha contra el narcotráfico en Galicia. “Tiene experiencia en luchar contra las mafias, sea la del narcotráfico o sea la de Pedro Sánchez”, señaló el portavoz parlamentario en declaraciones recogidas por Ical.

El dirigente de Vox aprovechó el balance de la campaña para reprochar a los principales partidos nacionales la ausencia de sus máximos responsables en Palencia. En este sentido, destacó que Santiago Abascal ha sido “el único líder nacional que ha estado aquí en Palencia” para trasladar su mensaje a los ciudadanos.

Hierro recordó el acto celebrado por el presidente de Vox en el Teatro Ortega, donde, según aseguró, más de un millar de personas se quedaron fuera debido a las limitaciones de aforo. Asimismo, criticó que ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo hayan acudido a la provincia.

Como muestra de la capacidad de influencia de su formación en las instituciones, Hierro puso como ejemplo la modificación de una partida presupuestaria destinada a la carretera CL-615, una de las vías que, según indicó, se encuentra en peor estado de Castilla y León.

El portavoz explicó que una dotación inicialmente prevista de 10.000 euros para esta infraestructura se convirtió en una partida de un millón de euros tras la insistencia de Vox durante la negociación presupuestaria autonómica. “La entrada de Vox en posibles futuros gobiernos va a ser determinante porque también hemos visto cómo la presencia de Vox en los gobiernos cambia las cosas”, manifestó.

Remigración, prioridad nacional y desregulación

Durante su intervención, Hierro también repasó los tres principales ejes del mensaje de Vox en esta campaña, que la formación ha trasladado por distintos puntos de Castilla y León. El primero es la remigración, que definió como la salida de España de quienes hayan entrado ilegalmente, de quienes accedan legalmente y posteriormente cometan delitos y de quienes, según sus palabras, lleguen para “aprovecharse de las prestaciones o de la generosidad de los españoles o para tratar de imponer sus costumbres”.

El segundo puntal es la prioridad nacional, con la que Vox reclama que los españoles tengan preferencia en el acceso a las prestaciones, las ayudas sociales y las plazas de guardería. “Los españoles primero”, resumió, al considerar que no puede ocurrir que, con recursos limitados, los ciudadanos nacionales tengan que ponerse a la cola mientras se da preferencia a personas procedentes de otros países.

La tercera propuesta pasa por la desregulación administrativa, con el objetivo de reducir la burocracia y los trámites para ciudadanos y empresas. En este ámbito, reclamó “menos papeleo para el sector primario, menos papeleo para el ciudadano que se acerca a la administración, menos papeleo para acceder a cualquier trámite en la administración pública”.

Hierro aseguró que estas reivindicaciones se han visto reflejadas en los testimonios recogidos durante la campaña. Entre ellos mencionó el caso de Naiara, una joven que saca adelante a su hijo con un sueldo de 1.200 euros y destina 500 euros al alquiler, una situación que utilizó para ejemplificar las dificultades de los jóvenes para emanciparse y acceder a una vivienda.

El portavoz parlamentario concluyó defendiendo la necesidad de que su formación obtenga representación por Palencia para trasladar sus propuestas y reivindicaciones a las instituciones nacionales. A su juicio, los resultados de su participación en el Gobierno autonómico evidencian que Vox puede influir en las decisiones políticas y presupuestarias, por lo que insistió en que la provincia cuente con un diputado de su partido en el Congreso.