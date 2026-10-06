David Tejerina reelegido presidente de COAG Palencia

Hoy martes 06 octubre de 2026 COAG PALENCIA ha celebrado su X Congreso Provincial renovando en éste su Comité Provincial y su Comisión Ejecutiva. Su presidente, hasta la fecha, David Tejerina Calvo ha sido reelegido para otros cuatro años más. Para cumplir con la organización interna de COAG PALENCIA dentro de sus Estatutos está la organización periódica de Congresos Provinciales en los que se elige el nuevo Comité Provincial y la nueva Comisión Ejecutiva que se encargará de la gestión y organización de COAG Palencia durante los próximos cuatro años. Este X Congreso Provincial de COAG Palencia con el lema “COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DEL CAMPO PALENTINO” se ha celebrado este martes 06 de octubre de 2026 en el hotel Rey Sancho de la capital palentina.

El nuevo Comité Provincial, votado por sus socios, estará constituido por diecisiete miembros todos ellos agricultores/as y ganaderos/as palentinos: David Tejerina Calvo, Luis Alfonso Gil García, Vidal de Prado de Prado, José Antonio Marcial Torres, Juan José Miguel Valle, Jesús Revilla Ramos, Javier Andrés Mendoza, Fernando de Prado Losada, Pedro Ibarlucea Prieto, Luis Alberto Martín Terceño, Jesús Miguel Melendro Tejedor, Juan Luis Merino Macho, Iván Prieto Cordero, Jesús Revilla Rodríguez, Oscar Ibañez Dominguez, Josefa Sánchez García y Adrián Olmo García. Siendo los seis primeros los constituyentes de la Comisión ejecutiva con su presidente reelegido David Tejerina Calvo. Han participado en este Congreso una nutrida representación de socios de la organización agraria COAG Palencia así como Lorenzo Rivera Prieto Coordinador Regional COAG CyL, presidentes provinciales de COAG en Castilla y León y Blas Donis Tarrero Secretario General UPA PALENCIA y representante de la Alianza UPA-COAG en Palencia.