El reto copero de la Cultural: ganar por primera vez a su rival lejos del Reino de León

La Cultural y Deportiva Leonesa ya conoce a su primer rival en la Copa del Rey. El sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha emparejado al conjunto leonés con la Gimnástica Segoviana, rival de Segunda Federación al que tendrá que visitar en el estadio de La Albuera.

La eliminatoria se disputará a partido único entre los días 27 y 29 de octubre.

Un desplazamiento aparentemente favorable por la diferencia de categoría, pero con un dato que advierte a la Cultural: el equipo leonés nunca ha conseguido ganar a la Segoviana en La Albuera.

Los enfrentamientos entre ambos clubes en Segovia han convertido el campo azulgrana en un escenario históricamente incómodo para los leoneses. Antes de su último enfrentamiento, en marzo de 2025, la Cultural ya acumulaba varias visitas sin conocer el triunfo tanto en el antiguo campo de El Peñascal como posteriormente en La Albuera. El último precedente tampoco permitió romper la estadística.

Fue el 16 de marzo de 2025, durante la temporada del ascenso culturalista a Segunda División. Cultural y Segoviana militaban entonces en Primera Federación y el encuentro de La Albuera terminó 1-1, con Abel adelantando a los locales y Manu Justo consiguiendo el empate para el conjunto leonés.

Aquella temporada la Gimnástica Segoviana fue, además, uno de los pocos equipos capaces de no perder ninguno de sus dos partidos frente a la Cultural. En la primera vuelta se llevó los tres puntos del Reino de León con un 2-3, antes del empate en Segovia.

Un precedente copero, pero en León

No será la primera vez que Cultural y Gimnástica se encuentren en la Copa del Rey. Para encontrar el anterior cruce hay que remontarse 40 años, hasta septiembre de 1986.

En aquella ocasión la eliminatoria también se disputó a partido único, pero el escenario fue el entonces Antonio Amilivia de León. La Cultural se impuso por 2-1 con tantos de Chamorro y Guti, mientras que Monzón marcó para el conjunto segoviano. El gol de Guti en el minuto 82 dio el pase a los leoneses.

Cuatro décadas después, la Copa volverá a enfrentar a los dos equipos, aunque esta vez será en Segovia. La Cultural partirá con la ventaja teórica de militar una categoría por encima, pero tendrá también ante sí un pequeño reto histórico: conseguir por primera vez una victoria en La Albuera.