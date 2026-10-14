El curioso requisito que suma puntos para gestionar los bares de San Isidro

La Diputación de León ha sacado a licitación la gestión de los bares El Rebeco y Riopinos, en la estación invernal de San Isidro, para las próximas temporadas de esquí. El contrato se prolongará desde su formalización hasta el 30 de junio de 2028 y podrá prorrogarse durante otros dos años.

El procedimiento establece un presupuesto base de 275.988 euros, mientras que el valor estimado alcanza los 551.976 euros teniendo en cuenta las posibles prórrogas.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 19 de octubre a las 23.59 horas.

Uno de los aspectos más llamativos del concurso está en los criterios de adjudicación. La oferta económica supone hasta 49 puntos, pero la Diputación reserva otros 21 puntos al conocimiento de portugués por parte del personal que atienda al público. Se concederán siete puntos por cada trabajador contratado que acredite al menos un nivel B2 o tenga como lengua materna el portugués, hasta un máximo de tres empleados.

El plan de explotación aportará otros 20 puntos y las actividades complementarias que proponga el adjudicatario, hasta 10.

El adjudicatario tendrá que pagar a la Diputación un canon variable anual mínimo del 0,15%, más IVA, calculado sobre buena parte de los ingresos que obtenga San Isidro por forfaits, abonos y alquiler de material. Las empresas pueden mejorar ese porcentaje al alza y precisamente esa oferta determinará los 49 puntos del apartado económico.

Los pliegos obligan a mantener los establecimientos abiertos, como mínimo, durante la temporada oficial de la estación. El Rebeco podrá cerrar cuando permanezcan cerradas las zonas de Cebolledo y Requejines, mientras que Riopinos únicamente tendrá que prestar servicio los días en los que ese sector esté abierto al público.

La Diputación pide además al futuro gestor que, “en la medida de lo posible”, comercialice productos gastronómicos típicos de la provincia de León.