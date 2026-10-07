¿Cuántos años de vida le quedan a tu pueblo? Más de la mitad de las localidades de León no llega a medio siglo de supervivencia

¿Cuántos años de vida le quedan a tu pueblo? La pregunta tiene algo de provocación, pero ahora también una respuesta numérica. La plataforma Esperanza de Pueblo, impulsada por AXA y Correos, estima cuánto tiempo podrían seguir existiendo las localidades españolas si se mantienen las condiciones actuales.
Y la fotografía que deja en la provincia de León resulta especialmente llamativa. La base de datos que alimenta el mapa incluye 1.302 localidades y núcleos leoneses y a 673 de ellos, el 51,7%, les asigna menos de 50 años de esperanza.
La cifra aumenta hasta las 954 localidades, el 73,3%, si el límite se coloca en los cien años. Y nada menos que 1.112, el 85,4% del total, se encuentran por debajo de los 152 años que AXA establece como media para el conjunto de España.
La media de los registros de la provincia se sitúa en 91,7 años, pero la mediana baja hasta los 48 años. Dicho de otra manera: la mitad de las localidades leonesas que aparecen en la herramienta tienen una esperanza inferior a aproximadamente medio siglo.
León tiene cuerda para 1.627 años
Las diferencias dentro de la propia provincia son enormes. León capital encabeza la clasificación con una esperanza estimada de 1.627 años. Tras ella aparecen algunos de los principales núcleos del alfoz. Villaquilambre alcanza los 1.118 años; La Virgen del Camino, 1.018; Navatejera, 989; Villaobispo de las Regueras, 979; y Azadinos, 955.
También figuran muy arriba Ponferrada, con 655 años; Trobajo del Camino, con 653; Valencia de Don Juan, 601; La Bañeza, 589; San Andrés del Rabanedo, 583; y Santa María del Páramo, 519.
Por detrás aparecen Mansilla de las Mulas, con 492; Cacabelos, 471; Astorga, 369; Bembibre, 290; Sahagún, 282; Toreno, 245; La Robla, 222; Villablino, 208; y Villafranca del Bierzo, 190.
Son cifras muy alejadas de las que presenta buena parte del mapa rural leonés.
Tres localidades, con el contador a cero
En el extremo contrario de la clasificación aparecen Barrosas, Cruces y Paradela, a las que la herramienta asigna cero años de esperanza. Justo por encima se encuentra Ariego de Abajo, con seis años, mientras que Campo de Liebre, Espinareda de Ancares y Vierdes de Sajambre aparecen con siete.
Con apenas ocho años figuran también Albaredos, Folloso, Hermide, Los Montes de la Ermita, Serviz, Sosas del Cumbral y Vegas do Seo.
El dato no significa que esas poblaciones vayan necesariamente a desaparecer dentro de exactamente seis, siete u ocho años. Tampoco que León vaya a seguir existiendo exactamente durante otros 1.627. Se trata de un indicador elaborado a partir de las condiciones actuales y que puede variar si cambia la evolución demográfica o mejoran otros factores.
Población, servicios y medio ambiente
AXA explica que el cálculo combina datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística con variables sociales, medioambientales y relacionadas con el acceso a servicios. Entre los factores que pueden influir en el resultado se encuentran la evolución de la población, la distribución por edades, la natalidad, el transporte público, la cercanía a determinados servicios, centros sanitarios, farmacias, comercios o la exposición a determinados riesgos ambientales. La compañía sitúa la esperanza media de los pueblos españoles en 152 años y señala que las poblaciones de menos de cien habitantes rondan de media los 50 años de supervivencia estimada, mientras que aquellas que cuentan con entre cien y quinientos habitantes superan los 250.
La provincia de León queda muy por debajo de esa referencia si se toma el conjunto de localidades incluidas en la base: solo 190 de las 1.302 alcanzan o superan los 152 años.
El mapa pone así cifras a una realidad conocida desde hace décadas en una provincia marcada por la pérdida de habitantes, el envejecimiento y la concentración de población y servicios en las principales ciudades y cabeceras.
Una estimación, no una fecha de caducidad, pero sí una forma especialmente gráfica de plantear una pregunta que afecta a centenares de localidades leonesas: si nada cambia, ¿cuántos años de vida le quedan a tu pueblo?
LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LEÓN — ESPERANZA DE PUEBLO (AXA)
Orden alfabético. 1.302 localidades/núcleos.
ABADENGO DE TORÍO — 96 años
ABANO — 10 años
ABELGAS DE LUNA — 60 años
ACEBEDO — 101 años
ACEBES DEL PÁRAMO — 89 años
ACEBO — 91 años
ACISA DE LAS ARRIMADAS — 27 años
ADRADOS — 14 años
ADRADOS DE ORDÁS — 49 años
ALBAREDOS — 8 años
ALBARES DE LA RIBERA — 115 años
ALBIRES — 40 años
ALCEDO DE ALBA — 107 años
ALCOBA DE LA RIBERA — 90 años
ALCUETAS — 11 años
ALDEA DE LA VALDONCINA (LA) — 296 años
ALDEA DEL PUENTE (LA) — 114 años
ALEJE — 31 años
ALEJICO — 11 años
ALGADEFE — 164 años
ALIJA DE LA RIBERA — 167 años
ALIJA DEL INFANTADO — 129 años
ALMAGARINOS — 45 años
ALMANZA — 269 años
ALMÁZCARA — 177 años
ALMUZARA — 48 años
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA — 82 años
AMBASAGUAS DE CURUEÑO — 58 años
AMBASMESTAS — 36 años
ANDARRASO — 10 años
ANDIÑUELA — 22 años
ANLLARES DEL SIL — 91 años
ANLLARINOS DEL SIL — 12 años
ANTIMIO DE ABAJO — 111 años
ANTIMIO DE ARRIBA — 345 años
ANTOÑÁN DEL VALLE — 103 años
ANTOÑANES DEL PÁRAMO — 84 años
ARALLA DE LUNA — 52 años
ARBÁS DEL PUERTO — 9 años
ARBORBUENA — 18 años
ARCAHUEJA — 368 años
ARCAYOS — 11 años
ARDÓN — 149 años
ARDONCINO — 406 años
ARENILLAS DE VALDERADUEY — 39 años
ARGAÑOSO — 18 años
ARGANZA — 175 años
ARGAYO DEL SIL — 42 años
ARGENTEIRO — 11 años
ARGOVEJO — 32 años
ARIEGO DE ABAJO — 6 años
ARIEGO DE ARRIBA — 11 años
ARIENZA — 14 años
ARINTERO — 18 años
ARLANZA — 53 años
ARMELLADA — 135 años
ARMUNIA — 579 años
ARNADELO — 42 años
ARNADO — 28 años
ASTORGA — 369 años
AUDANZAS DEL VALLE — 80 años
AVIADOS — 50 años
AZADINOS — 955 años
AZADÓN — 34 años
AZARES DEL PÁRAMO — 56 años
BAÍLLO — 9 años
BALBOA — 66 años
BALOUTA — 12 años
BAÑA (LA) — 123 años
BANECIDAS — 11 años
BAÑEZA (LA) — 589 años
BANUNCIAS — 242 años
BÁRCENA DE LA ABADÍA — 92 años
BARGELAS — 16 años
BARIONES DE LA VEGA — 91 años
BARJAS — 27 años
BARNIEDO DE LA REINA — 48 años
BAROSA (LA) — 46 años
BARRIENTOS — 83 años
BARRILLOS — 103 años
BARRILLOS DE LAS ARRIMADAS — 22 años
BARRIO DE BUENOS AIRES — 27 años
BARRIO DE LA ESTACIÓN — 129 años
BARRIO DE LA PUENTE — 28 años
BARRIO DE LA TERCIA — 15 años
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA — 60 años
BARRIO DE PINILLA — 395 años
BARRIOS DE GORDÓN (LOS) — 46 años
BARRIOS DE LUNA (LOS) — 169 años
BARRIOS DE NISTOSO (LOS) — 36 años
BARROSAS — 0 años
BAYOS (LOS) — 12 años
BEBERINO — 35 años
BEMBIBRE — 290 años
BENAMARÍAS — 30 años
BENAMARIEL — 110 años
BENAZOLVE — 60 años
BENLLERA — 52 años
BENUZA — 44 años
BERCIANOS DEL PÁRAMO — 101 años
BERCIANOS DEL REAL CAMINO — 127 años
BERLANGA DEL BIERZO — 136 años
BESANDE — 37 años
BOCA DE HUÉRGANO — 115 años
BODAS (LAS) — 42 años
BOEZA — 108 años
BOISÁN — 49 años
BOÑAR — 187 años
BONELLA — 14 años
BONILLOS — 22 años
BORRENES — 94 años
BOUZAS — 45 años
BRAÑA (LA) — 18 años
BRAÑA (LA) — 11 años
BRAÑUELAS — 123 años
BRAZUELO — 95 años
BRUGOS DE FENAR — 110 años
BUIZA — 36 años
BURBIA — 52 años
BURGO RANERO (EL) — 155 años
BURÓN — 60 años
BUSDONGO DE ARBAS — 46 años
BUSMAYOR — 24 años
BUSNADIEGO — 15 años
BUSTARGA (LA) — 22 años
BUSTILLO DE CEA — 40 años
BUSTILLO DEL PÁRAMO — 112 años
BUSTOS — 30 años
CABAÑAS DE LA DORNILLA — 222 años
CABAÑAS RARAS — 471 años
CABAÑEROS — 14 años
CABANILLAS — 104 años
CABANILLAS DE SAN JUSTO — 28 años
CABARCOS — 21 años
CABEZA DE CAMPO — 31 años
CABOALLES DE ABAJO — 119 años
CABOALLES DE ARRIBA — 98 años
CABORNERA — 35 años
CABRERA DE ALMANZA — 11 años
CABREROS DEL RÍO — 116 años
CABRILLANES — 38 años
CACABELOS — 471 años
CADAFRESNAS — 36 años
CAÍN DE VALDEÓN — 69 años
CALAMOCOS — 143 años
CALAVERAS DE ABAJO — 12 años
CALAVERAS DE ARRIBA — 48 años
CALDAS DE LUNA — 47 años
CALDEVILLA DE VALDEÓN — 14 años
CALZADA DE LA VALDERÍA — 44 años
CALZADA DEL COTO — 121 años
CALZADILLA DE LOS HERMANILLOS — 102 años
CAMINAYO — 18 años
CAMPAÑANA — 43 años
CAMPAZAS — 94 años
CAMPELO — 64 años
CAMPLONGO DE ARBAS — 14 años
CAMPO — 11 años
CAMPO — 216 años
CAMPO DE LIEBRE — 7 años
CAMPO DE VILLAVIDEL — 95 años
CAMPO DEL AGUA — 21 años
CAMPO LA LOMBA — 18 años
CAMPOHERMOSO — 55 años
CAMPONARAYA — 556 años
CANALEJA — 125 años
CANALEJAS — 55 años
CANALES-LA MAGDALENA — 191 años
CANCELA — 10 años
CÁNDANA DE CURUEÑO (LA) — 61 años
CANDANEDO DE BOÑAR — 17 años
CANDANEDO DE FENAR — 114 años
CANDEMUELA — 10 años
CANDÍN — 52 años
CANEDO — 75 años
CAÑIZAL DE RUEDA — 14 años
CANSECO — 47 años
CANTEJEIRA — 29 años
CARANDE — 42 años
CARBAJAL DE FUENTES — 33 años
CARBAJAL DE LA LEGUA — 908 años
CARBAJAL DE RUEDA — 33 años
CARBAJAL DE VALDERADUEY — 28 años
CARBAJOSA — 123 años
CARISEDA — 14 años
CÁRMENES — 113 años
CARNEROS — 115 años
CARRACEDELO — 347 años
CARRACEDO DE COMPLUDO — 31 años
CARRACEDO DEL MONASTERIO — 190 años
CARRAL — 90 años
CARRERA (LA) — 90 años
CARRIL (EL) — 17 años
CARRIZAL — 37 años
CARRIZAL — 43 años
CARUCEDO — 137 años
CASARES DE ARBÁS — 48 años
CASASOLA DE RUEDA — 47 años
CASASUERTES — 35 años
CASCANTES — 226 años
CASTAÑEIRAS — 13 años
CASTAÑOSO — 10 años
CASTELLANOS — 37 años
CASTILFALÉ — 42 años
CASTILLO (EL) — 10 años
CASTRILLINO — 219 años
CASTRILLO DE CABRERA — 26 años
CASTRILLO DE LA RIBERA — 210 años
CASTRILLO DE LA VALDUERNA — 73 años
CASTRILLO DE LAS PIEDRAS — 96 años
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES — 124 años
CASTRILLO DE SAN PELAYO — 79 años
CASTRILLO DE VALDERADUEY — 11 años
CASTRILLO DEL CONDADO — 55 años
CASTRO DE CEPEDA — 32 años
CASTRO DEL CONDADO — 54 años
CASTROCALBÓN — 135 años
CASTROCONTRIGO — 126 años
CASTROFUERTE — 91 años
CASTROHINOJO — 14 años
CASTROMUDARRA — 28 años
CASTROPETRE — 10 años
CASTROPODAME — 184 años
CASTROQUILAME — 53 años
CASTROTIERRA DE LA VALDUERNA — 89 años
CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL — 103 años
CASTROVEGA DE VALMADRIGAL — 43 años
CAZANUECOS — 11 años
CEA — 83 años
CEBANICO — 14 años
CEBRONES DEL RÍO — 119 años
CEGOÑAL — 44 años
CEIDE Y ORRIOS — 20 años
CELADA — 119 años
CELADA DE CEA — 11 años
CELADILLA DEL PÁRAMO — 213 años
CEMBRANOS — 462 años
CERECEDO — 12 años
CEREZAL DE LA GUZPEÑA — 15 años
CEREZALES DEL CONDADO — 60 años
CERNADA — 13 años
CERULLEDA — 85 años
CHANA (LA) — 13 años
CHANA DE SOMOZA — 42 años
CHANDEVILLAR — 14 años
CHANO — 56 años
CIFUENTES DE RUEDA — 88 años
CIGUERA — 19 años
CILLANUEVA — 57 años
CIMANES DE LA VEGA — 169 años
CIMANES DEL TEJAR — 122 años
CIÑERA — 116 años
CIRUJALES — 27 años
CISTIERNA — 217 años
COBRANA — 48 años
CODORNILLOS — 31 años
COFIÑAL — 141 años
COGORDEROS — 90 años
COLADILLA — 54 años
COLINAS DEL CAMPO DE MARTÍN MORO — 51 años
COLLE — 48 años
COLUMBRIANOS — 226 años
COMBARROS — 47 años
COMPLUDO — 20 años
COMPOSTILLA — 254 años
CONFORCOS — 35 años
CONGOSTO — 217 años
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA — 356 años
CORBILLOS DE LOS OTEROS — 27 años
CORBÓN DEL SIL — 12 años
CORCOS — 13 años
CORDIÑANES DE VALDEÓN — 49 años
CORNIERO — 34 años
CORNOMBRE — 13 años
CORPORALES — 10 años
CORPORALES — 72 años
CORRAL DE LAS ARRIMADAS — 11 años
CORRALES — 9 años
CORRECILLAS — 16 años
CORTIGUERA — 225 años
CORULLÓN — 318 años
COSPEDAL — 10 años
CRÉMENES — 78 años
CRUCES — 0 años
CUADROS — 415 años
CUATROVIENTOS — 294 años
CUBILLAS DE ARBÁS — 48 años
CUBILLAS DE LOS OTEROS — 87 años
CUBILLAS DE RUEDA — 53 años
CUBILLINOS — 47 años
CUBILLOS DEL SIL — 765 años
CUÉNABRES — 28 años
CUESTA (LA) — 11 años
CUETA (LA) — 45 años
CUETO — 157 años
CUEVAS — 30 años
CUEVAS DE VIÑAYO — 18 años
CUEVAS DEL SIL — 49 años
CULEBROS — 46 años
CUNAS — 11 años
CURILLAS — 31 años
CURUEÑA — 10 años
DEHESAS — 222 años
DESTRIANA — 97 años
DEVESA DE BOÑAR (LA) — 44 años
DEVESA DE CURUEÑO — 70 años
DONILLAS — 37 años
DRAGONTE — 41 años
ENCINEDO — 45 años
ERCINA (LA) — 83 años
ESCOBAR DE CAMPOS — 24 años
ESCUREDO — 32 años
ESPEJOS DE LA REINA (LOS) — 49 años
ESPINA (LA) — 17 años
ESPINA DE TREMOR — 31 años
ESPINAREDA DE ANCARES — 7 años
ESPINO (EL) — 54 años
ESPINOSA DE ALMANZA — 14 años
ESPINOSA DE LA RIBERA — 103 años
ESPINOSO DE COMPLUDO — 91 años
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA — 127 años
FABA (LA) — 31 años
FABERO — 230 años
FÁFILAS — 26 años
FARBALLES — 16 años
FARO — 19 años
FELECHARES DE LA VALDERÍA — 97 años
FELECHAS — 38 años
FELMÍN — 19 años
FERRADILLO — 15 años
FERRAL DEL BERNESGA — 380 años
FERRERAS — 84 años
FERRERAS DEL PUERTO — 16 años
FILIEL — 94 años
FINOLLEDO — 131 años
FLECHA DE TORÍO (LA) — 46 años
FLORES DEL SIL — 325 años
FOJEDO DEL PÁRAMO — 512 años
FOLGOSO DE LA RIBERA — 129 años
FOLLEDO — 21 años
FOLLOSO — 8 años
FONCEBADÓN — 52 años
FONFRÍA — 14 años
FONTANIL DE LOS OTEROS — 35 años
FONTANOS DE TORÍO — 174 años
FONTECHA — 109 años
FONTORIA — 49 años
FONTORIA DE CEPEDA — 34 años
FONTÚN DE LA TERCIA — 43 años
FORMIGONES — 42 años
FORNA — 25 años
FRESNEDELO — 36 años
FRESNEDO — 174 años
FRESNEDO DE VALDELLORMA — 22 años
FRESNELLINO DEL MONTE — 38 años
FRESNO DE LA VALDUERNA — 46 años
FRESNO DE LA VEGA — 136 años
FRESNO DEL CAMINO — 599 años
FRIERA — 29 años
FUENTE DE OLIVA — 14 años
FUENTES DE LOS OTEROS — 16 años
FUENTES DE PEÑACORADA — 38 años
FUENTESNUEVAS — 271 años
GALLEGOS DE CURUEÑO — 46 años
GALLEGUILLOS DE CAMPOS — 96 años
GANSO (EL) — 36 años
GARAÑO — 45 años
GARFÍN — 43 años
GARRAFE DE TORÍO — 352 años
GARUEÑA — 15 años
GAVILANES — 170 años
GENESTACIO DE LA VEGA — 35 años
GENESTOSA — 27 años
GENÍCERA — 38 años
GERAS — 50 años
GESTOSO — 27 años
GETE — 60 años
GETINO — 18 años
GIGOSOS DE LOS OTEROS — 32 años
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA — 397 años
GOLPEJAR DE LA TERCIA — 16 años
GORDALIZA DEL PINO — 110 años
GORDONCILLO — 92 años
GRADEFES — 347 años
GRAJAL DE CAMPOS — 124 años
GRAJALEJO DE LAS MATAS — 46 años
GRANDOSO — 43 años
GRAÑERAS (LAS) — 96 años
GRANJA DE SAN VICENTE (LA) — 82 años
GRISUELA DEL PÁRAMO — 82 años
GRULLEROS — 198 años
GUALTARES DE ÓRBIGO — 14 años
GUÍMARA — 57 años
GUIMIL — 9 años
GUISATECHA — 11 años
GUSENDOS DE LOS OTEROS — 41 años
HERMIDE — 8 años
HERRERÍAS (LAS) — 41 años
HERREROS DE JAMUZ — 40 años
HERREROS DE RUEDA — 12 años
HERVEDEDO — 156 años
HORCADAS — 52 años
HORNIJA — 39 años
HORTA — 80 años
HOSPITAL DE ÓRBIGO — 244 años
HUERGA DE FRAILES — 77 años
HUERGA DE GARABALLES — 121 años
HUERGA DEL RÍO — 14 años
HUERGAS DE BABIA — 46 años
HUERGAS DE GORDÓN — 51 años
IGLESIA DEL CAMPO — 48 años
IGÜEÑA — 118 años
INICIO — 13 años
IREDE DE LUNA — 14 años
IRUELA — 23 años
ISOBA — 18 años
IZAGRE — 28 años
JABARES DE LOS OTEROS — 82 años
JIMÉNEZ DE JAMUZ — 150 años
JOARA — 13 años
JOARILLA DE LAS MATAS — 76 años
LABALLOS — 14 años
LABANIEGO — 14 años
LAGO DE BABIA — 15 años
LAGO DE CARUCEDO — 50 años
LAGUNA (LA) — 36 años
LAGUNA DALGA — 119 años
LAGUNA DE NEGRILLOS — 229 años
LAGUNAS DE SOMOZA — 40 años
LAÍZ DE LAS ARRIMADAS — 13 años
LAMAGRANDE — 13 años
LAMAS (LAS) — 9 años
LANDOIRO — 12 años
LANGRE — 58 años
LARIO — 62 años
LAVANDERA — 40 años
LAZADO — 10 años
LEIROSO — 18 años
LEÓN — 1627 años
LIBRÁN — 38 años
LIEGOS — 53 años
LILLO DEL BIERZO — 128 años
LINDOSO — 14 años
LLAMA — 48 años
LLAMAS DE CABRERA — 32 años
LLAMAS DE LA RIBERA — 129 años
LLAMAS DE LACIANA — 27 años
LLAMAS DE RUEDA — 35 años
LLAMAZARES — 52 años
LLAMERA — 42 años
LLÁNAVES DE LA REINA — 14 años
LLANOS DE ALBA — 146 años
LLANOS DE VALDEÓN (LOS) — 37 años
LLOMBERA — 47 años
LOIS — 39 años
LOMBA — 45 años
LOMBILLO DE LOS BARRIOS — 58 años
LORDEMANOS — 14 años
LORENZANA — 401 años
LOSADA — 82 años
LOSADILLA — 11 años
LUCILLO — 100 años
LUENGOS — 45 años
LUGÁN — 96 años
LUGUEROS — 273 años
LUMAJO — 37 años
LUMERAS — 30 años
LUSIO — 12 años
LUYEGO DE SOMOZA — 79 años
MAGAZ DE ABAJO — 305 años
MAGAZ DE ARRIBA — 132 años
MAGAZ DE CEPEDA — 60 años
MAJUA (LA) — 39 años
MALILLOS DE LOS OTEROS — 42 años
MALLO DE LUNA — 80 años
MALUENGA (LA) — 13 años
MANCILLEROS — 61 años
MANSILLA DE LAS MULAS — 492 años
MANSILLA DEL ESLA — 177 años
MANSILLA DEL PÁRAMO — 81 años
MANSILLA MAYOR — 119 años
MANZANAL DEL PUERTO — 57 años
MANZANEDA — 24 años
MANZANEDA DE OMAÑA — 13 años
MANZANEDA DE TORÍO — 270 años
MANZANEDO DE VALDUEZA — 17 años
MARAÑA — 89 años
MARIALBA DE LA RIBERA — 213 años
MARNE — 171 años
MARRUBIO — 13 años
MARZÁN — 14 años
MATA DE BÉRBULA (LA) — 157 años
MATA DE CURUEÑO (LA) — 49 años
MATA DE LA RIBA (LA) — 54 años
MATA DE MONTEAGUDO (LA) — 17 años
MATA DEL PÁRAMO (LA) — 72 años
MATACHANA — 182 años
MATADEÓN DE LOS OTEROS — 123 años
MATALAVILLA — 45 años
MATALLANA DE TORÍO — 280 años
MATALLANA DE VALMADRIGAL — 137 años
MATALUENGA — 37 años
MATANZA — 32 años
MATAOTERO — 14 años
MATARROSA DEL SIL — 136 años
MATILLA DE LA VEGA — 39 años
MATUECA DE TORÍO — 178 años
MÉDULAS (LAS) — 59 años
MEIZARA — 196 años
MELEZNA — 27 años
MELLANZOS — 32 años
MENA DE BABIA — 35 años
MEROY — 12 años
MILLA DEL PÁRAMO (LA) — 91 años
MILLA DEL RÍO (LA) — 193 años
MILLARÓ DE LA TERCIA — 14 años
MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA — 100 años
MODINO — 57 años
MOLDES — 23 años
MOLINAFERRERA — 45 años
MOLINASECA — 418 años
MONDREGANES — 38 años
MOÑÓN — 15 años
MONTEALEGRE — 50 años
MONTES DE LA ERMITA (LOS) — 8 años
MONTES DE VALDUEZA — 40 años
MONTRONDO — 30 años
MONTUERTO — 34 años
MORA DE LUNA — 59 años
MORAL DE ÓRBIGO — 34 años
MORAL DE VALCARCE — 36 años
MORAL DEL CONDADO — 60 años
MORALES DEL ARCEDIANO — 90 años
MOREDA — 41 años
MORGOVEJO — 93 años
MORILLA DE LOS OTEROS — 29 años
MORLA DE LA VALDERÍA — 25 años
MORRIONDO — 57 años
MOSCAS DEL PÁRAMO — 73 años
MOSTEIROS — 9 años
MOZÓNDIGA — 244 años
MOZOS DE CEA — 28 años
MUÑECAS (LAS) — 10 años
MURIAS (LAS) — 28 años
MURIAS DE PAREDES — 71 años
MURIAS DE PEDREDO — 45 años
MURIAS DE PONJOS — 15 años
MURIAS DE RECHIVALDO — 150 años
NARAYOLA — 300 años
NAREDO DE FENAR — 112 años
NAVA DE LOS CABALLEROS — 40 años
NAVA DE LOS OTEROS — 10 años
NAVAFRÍA — 140 años
NAVATEJERA — 989 años
NAVIANOS DE LA VEGA — 40 años
NISTAL — 120 años
NOCEDA DE CABRERA — 11 años
NOCEDO DE CURUEÑO — 49 años
NOCEDO DE GORDÓN — 35 años
NOGALES — 20 años
NOGAR — 13 años
NOGAREJAS — 77 años
NORA DEL RÍO (LA) — 40 años
OCEJA DE VALDELLORMA — 32 años
OCEJO DE LA PEÑA — 44 años
OCERO — 123 años
ODOLLO — 23 años
OENCIA — 66 años
OLLEROS DE ALBA — 50 años
OLLEROS DE SABERO — 105 años
OMAÑAS (LAS) — 82 años
OMAÑÓN — 10 años
OMAÑUELA (LA) — 15 años
ONCINA DE LA VALDONCINA — 282 años
ORALLO — 96 años
ORELLÁN — 39 años
ORONES — 13 años
ORZONAGA — 110 años
OSEJA DE SAJAMBRE — 114 años
OTERICO — 14 años
OTERO — 132 años
OTERO — 58 años
OTERO DE CURUEÑO — 66 años
OTERO DE LAS DUEÑAS — 126 años
OTERO DE NARAGUANTES — 104 años
OTERO DE VALDETUÉJAR (EL) — 11 años
OTERUELO DE LA VALDONCINA — 248 años
OTERUELO DE LA VALDUERNA — 84 años
OTERUELO DE LA VEGA — 46 años
OVILLE — 25 años
OZUELA — 81 años
PAJARES DE LOS OTEROS — 107 años
PALACIO DE TORÍO — 300 años
PALACIO DE VALDELLORMA — 30 años
PALACIOS DE COMPLUDO — 39 años
PALACIOS DE FONTECHA — 106 años
PALACIOS DE JAMUZ — 35 años
PALACIOS DE LA VALDUERNA — 109 años
PALACIOS DE RUEDA — 32 años
PALACIOS DEL SIL — 219 años
PALACIOSMIL — 45 años
PALADÍN — 14 años
PALANQUINOS — 141 años
PALAZUELO DE BOÑAR — 94 años
PALAZUELO DE ESLONZA — 63 años
PALAZUELO DE ÓRBIGO — 108 años
PALAZUELO DE TORÍO — 316 años
PALLIDE — 41 años
PANDORADO — 14 años
PARADA DE SOTO — 20 años
PARADASECA — 29 años
PARADASOLANA — 44 años
PARADELA — 0 años
PARADELA DE ARRIBA — 33 años
PARADELA DE MUCES — 30 años
PARADELA DEL RÍO — 93 años
PARADIÑA — 34 años
PÁRAMO DEL SIL — 202 años
PARANDONES — 104 años
PARDAMAZA — 36 años
PARDAVÉ — 96 años
PARDESIVIL — 14 años
PEDREDO — 51 años
PEDREGAL — 14 años
PEDROSA — 10 años
PEDRÚN DE TORÍO — 117 años
PEÑALBA DE CILLEROS — 38 años
PEÑALBA DE SANTIAGO — 52 años
PENDILLA DE ARBAS — 33 años
PENEDELO — 41 años
PENOSELO — 17 años
PEÓN — 26 años
PEÓN DE ARRIBA — 41 años
PERANZANES — 56 años
PEREDILLA — 59 años
PEREJE — 28 años
PESQUERA — 28 años
PIEDRAFITA — 12 años
PIEDRAFITA DE BABIA — 89 años
PIEDRALBA — 93 años
PIEDRAS ALBAS — 15 años
PIEDRASECHA — 13 años
PIEROS — 58 años
PINILLA DE LA VALDERÍA — 37 años
PINOS — 48 años
PIO DE SAJAMBRE — 39 años
PIORNEDO — 17 años
PLACA (LA) — 260 años
POBLADO DEL PANTANO DEL PORMA — 23 años
POBLADURA DE FONTECHA — 39 años
POBLADURA DE LA SIERRA — 12 años
POBLADURA DE LAS REGUERAS — 89 años
POBLADURA DE LOS OTEROS — 12 años
POBLADURA DE LUNA — 21 años
POBLADURA DE PELAYO GARCÍA — 277 años
POBLADURA DE SOMOZA — 28 años
POBLADURA DE YUSO — 22 años
POBLADURA DEL BERNESGA — 784 años
POLA DE GORDÓN (LA) — 163 años
POLADURA DE LA TERCIA — 55 años
POLVOREDO — 46 años
POMBRIEGO — 53 años
PONFERRADA — 655 años
PONTEDO — 45 años
PORCARIZAS — 12 años
PORQUEROS — 37 años
PORTELA DE AGUIAR — 26 años
PORTELA DE VALCARCE (LA) — 13 años
PORTILLA DE LA REINA — 47 años
PORTILLA DE LUNA — 48 años
POSADA DE OMAÑA — 12 años
POSADA DE VALDEÓN — 76 años
POSADA DEL BIERZO — 157 años
POSADILLA DE LA VEGA — 91 años
POSADINA — 103 años
POZOS — 23 años
PRADA DE VALDEÓN — 42 años
PRADELA — 47 años
PRADILLA — 46 años
PRADO DE LA GUZPEÑA — 49 años
PRADO DE LA SOMOZA — 15 años
PRADORREY — 127 años
PRIARANZA DE LA VALDUERNA — 73 años
PRIARANZA DEL BIERZO — 115 años
PRIMAJAS — 13 años
PRIORO — 135 años
PUEBLA DE LILLO — 300 años
PUENTE ALMUHEY — 103 años
PUENTE DE ALBA — 43 años
PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ — 402 años
PUENTE DE ÓRBIGO — 142 años
PUENTE DE REY — 12 años
PUMARÍN — 13 años
QUILÓS — 192 años
QUIÑONES DEL RÍO — 50 años
QUINTANA DE FON — 41 años
QUINTANA DE FUSEROS — 83 años
QUINTANA DE LA PEÑA — 14 años
QUINTANA DE RUEDA — 316 años
QUINTANA DEL CASTILLO — 98 años
QUINTANA DEL MARCO — 96 años
QUINTANA DEL MONTE — 39 años
QUINTANA Y CONGOSTO — 73 años
QUINTANILLA — 11 años
QUINTANILLA — 24 años
QUINTANILLA DE BABIA — 92 años
QUINTANILLA DE COMBARROS — 41 años
QUINTANILLA DE FLÓREZ — 24 años
QUINTANILLA DE LOS OTEROS — 15 años
QUINTANILLA DE LOSADA — 95 años
QUINTANILLA DE RUEDA — 31 años
QUINTANILLA DE SOLLAMAS — 103 años
QUINTANILLA DE SOMOZA — 40 años
QUINTANILLA DE YUSO — 37 años
QUINTANILLA DEL MONTE — 132 años
QUINTANILLA DEL VALLE — 46 años
QUINTELA — 24 años
QUINTELA — 11 años
RABANAL DE ABAJO — 44 años
RABANAL DE ARRIBA — 9 años
RABANAL DE FENAR — 57 años
RABANAL DE LUNA — 34 años
RABANAL DEL CAMINO — 84 años
RABANAL VIEJO — 22 años
RANEDO DE CURUEÑO — 43 años
RANSINDE — 13 años
REBOLLAR DE LOS OTEROS — 82 años
RED DE VALDETUÉJAR (LA) — 13 años
REDELGA DE LA VALDUERNA — 41 años
REDILLUERA — 66 años
REDIPOLLOS — 56 años
REDIPUERTAS — 46 años
REGUERAS DE ABAJO — 84 años
REGUERAS DE ARRIBA — 97 años
RELIEGOS — 128 años
REMOLINA — 20 años
RENEDO DE VALDERADUEY — 41 años
RENEDO DE VALDETUÉJAR — 12 años
REPRESA DEL CONDADO — 49 años
REQUEJO — 21 años
REQUEJO DE LA VEGA — 161 años
REQUEJO DE PRADORREY — 25 años
REQUEJO Y CORÚS — 52 años
RETUERTO — 13 años
REVILLA — 15 años
REYERO — 51 años
RIAÑO — 303 años
RIBA (LA) — 15 años
RIBAS DE LA VALDUERNA — 82 años
RIBASECA — 409 años
RIBERA DE LA POLVOROSA — 68 años
RIBOTA DE SAJAMBRE — 13 años
RIEGO DE AMBROS — 86 años
RIEGO DE LA VEGA — 123 años
RIEGO DEL MONTE — 26 años
RIELLO — 49 años
RIERA DE BABIA (LA) — 35 años
RIMOR — 119 años
RIOCASTRILLO DE ORDÁS — 14 años
RIOFRÍO — 82 años
RIOLAGO — 40 años
RIOSCURO — 72 años
RIOSECO DE TAPIA — 121 años
RIOSEQUILLO — 13 años
RIOSEQUINO DE TORÍO — 384 años
ROBLA (LA) — 222 años
ROBLEDINO DE LA VALDUERNA — 41 años
ROBLEDO DE BABIA — 28 años
ROBLEDO DE CALDAS — 101 años
ROBLEDO DE FENAR — 48 años
ROBLEDO DE LA GUZPEÑA — 37 años
ROBLEDO DE LA VALDONCINA — 369 años
ROBLEDO DE LA VALDUERNA — 72 años
ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS — 100 años
ROBLEDO DE LOSADA — 12 años
ROBLEDO DE OMAÑA — 12 años
ROBLEDO DE SOBRECASTRO — 33 años
ROBLEDO DE TORÍO — 590 años
ROBLES DE LA VALCUEVA — 132 años
ROBLES DE LACIANA — 83 años
RODANILLO — 100 años
RODEROS — 130 años
RODICOL — 12 años
RODIEZMO DE LA TERCIA — 106 años
RODILLAZO — 35 años
RODRIGATOS DE LA OBISPALÍA — 51 años
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS — 11 años
ROSALES — 13 años
ROZUELO — 30 años
RUCAYO — 37 años
RUEDA DEL ALMIRANTE — 22 años
RUIDEFERROS — 12 años
RUIFORCO DE TORÍO — 163 años
RUITELÁN — 28 años
SABERO — 262 años
SABUGO — 11 años
SACEDA — 15 años
SAELICES DEL PAYUELO — 123 años
SAGUERA DE LUNA — 16 años
SAHAGÚN — 282 años
SAHECHORES DE RUEDA — 97 años
SAHELICES DE SABERO — 76 años
SALAMÓN — 21 años
SALAS (LAS) — 31 años
SALAS DE LA RIBERA — 108 años
SALAS DE LOS BARRIOS — 78 años
SALCE — 43 años
SALENTINOS — 39 años
SALUDES DE CASTROPONCE — 74 años
SAMPRÓN — 20 años
SAN ADRIÁN DEL VALLE — 70 años
SAN ANDRÉS DE LAS PUENTES — 82 años
SAN ANDRÉS DE MONTEJOS — 213 años
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO — 583 años
SAN BARTOLOMÉ DE RUEDA — 12 años
SAN CIBRIÁN — 38 años
SAN CIBRIÁN — 18 años
SAN CIPRIANO DE RUEDA — 28 años
SAN CIPRIANO DEL CONDADO — 137 años
SAN CLEMENTE — 51 años
SAN CLEMENTE DE VALDUEZA — 52 años
SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA — 90 años
SAN CRISTÓBAL DE VALDUEZA — 77 años
SAN EMILIANO — 123 años
SAN ESTEBAN — 54 años
SAN ESTEBAN DE NOGALES — 97 años
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA — 67 años
SAN ESTEBAN DEL TORAL — 59 años
SAN FACUNDO — 32 años
SAN FÉLIX DE ARCE — 12 años
SAN FÉLIX DE LA VALDERÍA — 93 años
SAN FÉLIX DE LA VEGA — 47 años
SAN FELIZ DE LAS LAVANDERAS — 26 años
SAN FELIZ DE ÓRBIGO — 84 años
SAN FELIZ DE TORÍO — 371 años
SAN FIZ DO SEO — 25 años
SAN ISIDRO — 84 años
SAN JUAN DE LA MATA — 136 años
SAN JUAN DE PALUEZAS — 45 años
SAN JUAN DE TORRES — 91 años
SAN JULIÁN — 13 años
SAN JUSTO DE CABANILLAS — 52 años
SAN JUSTO DE LA VEGA — 241 años
SAN JUSTO DE LAS REGUERAS — 27 años
SAN JUSTO DE LOS OTEROS — 39 años
SAN LORENZO — 187 años
SAN MAMÉS DE LA VEGA — 170 años
SAN MARTÍN DE LA CUEZA — 54 años
SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA — 33 años
SAN MARTÍN DE LA TERCIA — 40 años
SAN MARTÍN DE MOREDA — 41 años
SAN MARTÍN DE TORRES — 92 años
SAN MARTÍN DE VALDETUÉJAR — 37 años
SAN MARTÍN DEL AGOSTEDO — 106 años
SAN MARTÍN DEL CAMINO — 116 años
SAN MIGUEL DE ARGANZA — 54 años
SAN MIGUEL DE ESCALADA — 57 años
SAN MIGUEL DE LANGRE — 48 años
SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS — 154 años
SAN MIGUEL DE MONTAÑÁN — 36 años
SAN MIGUEL DEL CAMINO — 565 años
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS — 191 años
SAN PEDRO BERCIANOS — 87 años
SAN PEDRO CASTAÑERO — 121 años
SAN PEDRO DE FONCOLLADA — 11 años
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS — 98 años
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS — 44 años
SAN PEDRO DE LOS OTEROS — 25 años
SAN PEDRO DE OLLEROS — 76 años
SAN PEDRO DE PARADELA — 48 años
SAN PEDRO DE PEGAS — 80 años
SAN PEDRO DE TRONES — 131 años
SAN PEDRO DE VALDERADUEY — 75 años
SAN PEDRO MALLO — 10 años
SAN PELAYO — 26 años
SAN ROMÁN DE BEMBIBRE — 140 años
SAN ROMÁN DE LA VEGA — 154 años
SAN ROMÁN DE LOS CABALLEROS — 91 años
SAN ROMÁN DE LOS OTEROS — 46 años
SAN ROMÁN EL ANTIGUO — 36 años
SAN TIRSO — 14 años
SAN VICENTE — 48 años
SAN VICENTE DEL CONDADO — 58 años
SANCEDO — 282 años
SANTA CATALINA DE SOMOZA — 55 años
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO — 84 años
SANTA COLOMBA DE LAS ARRIMADAS — 10 años
SANTA COLOMBA DE SOMOZA — 134 años
SANTA CRISTINA DEL PÁRAMO — 14 años
SANTA CRUZ DE MONTES — 88 años
SANTA CRUZ DEL SIL — 86 años
SANTA ELENA DE JAMUZ — 65 años
SANTA EULALIA DE CABRERA — 24 años
SANTA LEOCADIA — 12 años
SANTA LUCÍA — 99 años
SANTA MARÍA DE LA ISLA — 105 años
SANTA MARÍA DE LOS OTEROS — 15 años
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO — 519 años
SANTA MARÍA DEL RÍO — 52 años
SANTA MARINA DE SOMOZA — 18 años
SANTA MARINA DE TORRE — 99 años
SANTA MARINA DE VALDEÓN — 47 años
SANTA MARINA DEL REY — 172 años
SANTA MARINA DEL SIL — 41 años
SANTA MARINICA — 35 años
SANTA OLAJA DE ESLONZA — 36 años
SANTA OLAJA DE LA ACCIÓN — 11 años
SANTA OLAJA DE LA RIBERA — 188 años
SANTA OLAJA DE LA VARGA — 83 años
SANTA OLAJA DE PORMA — 122 años
SANTALAVILLA — 24 años
SANTALLA DEL BIERZO — 105 años
SANTAS MARTAS — 169 años
SANTIAGO DE LA VALDUERNA — 163 años
SANTIAGO DE LAS VILLAS — 42 años
SANTIAGO DEL MOLINILLO — 82 años
SANTIAGO MILLAS — 144 años
SANTIBÁÑEZ DE ARIENZA — 12 años
SANTIBÁÑEZ DE LA ISLA — 96 años
SANTIBÁÑEZ DE LA LOMBA — 10 años
SANTIBÁÑEZ DE PORMA — 306 años
SANTIBÁÑEZ DE RUEDA — 44 años
SANTIBÁÑEZ DE VALDEIGLESIAS — 73 años
SANTIBÁÑEZ DEL TORAL — 47 años
SANTO TOMÁS DE LAS OLLAS — 208 años
SANTOVENIA — 12 años
SANTOVENIA DEL MONTE — 183 años
SANVITUL — 12 años
SARDONEDO — 90 años
SARIEGOS DEL BERNESGA — 648 años
SECA (LA) — 220 años
SECAREJO — 35 años
SECOS DEL CONDADO — 62 años
SEISON DE LA VEGA — 14 años
SELGA DE ORDÁS — 38 años
SENA DE LUNA — 54 años
SENRA — 14 años
SERNA (LA) — 22 años
SERRILLA — 48 años
SERVIZ — 8 años
SÉSAMO — 111 años
SIERO DE LA REINA — 44 años
SIGUEYA — 50 años
SILVA (LA) — 44 años
SILVÁN — 186 años
SOBRADO — 75 años
SOBREDO — 10 años
SOBREPEÑA — 19 años
SOGUILLO DEL PÁRAMO — 49 años
SOLANA DE FENAR — 52 años
SOLANILLA — 137 años
SOLLE — 72 años
SOPEÑA DE CARNEROS — 116 años
SOPEÑA DE CURUEÑO — 58 años
SORBEDA DEL SIL — 91 años
SORBEIRA — 33 años
SORRIBA — 103 años
SORRIBAS — 42 años
SORRIBOS DE ALBA — 49 años
SOSAS DE LACIANA — 93 años
SOSAS DEL CUMBRAL — 8 años
SOTA DE VALDERRUEDA (LA) — 27 años
SOTELO — 11 años
SOTICO — 47 años
SOTILLO DE CABRERA — 48 años
SOTILLO DE CEA — 12 años
SOTILLOS DE SABERO — 47 años
SOTO DE LA VEGA — 161 años
SOTO DE SAJAMBRE — 51 años
SOTO DE VALDEÓN — 61 años
SOTO DE VALDERRUEDA — 31 años
SOTOGAYOSO — 10 años
SOTOPARADA — 28 años
SUÁRBOL — 21 años
SUEROS DE CEPEDA — 100 años
SUERTES — 30 años
SUSAÑE DEL SIL — 92 años
TABANEDO — 18 años
TABLADAS — 12 años
TABLADILLO — 69 años
TABUYO DEL MONTE — 86 años
TABUYUELO DE JAMUZ — 42 años
TAPIA DE LA RIBERA — 85 años
TARANILLA — 81 años
TEDEJO — 17 años
TEJADOS — 12 años
TEJEDO DE ANCARES — 30 años
TEJEDO DEL SIL — 31 años
TEJEIRA — 42 años
TEJERINA — 43 años
TENDAL — 153 años
TOLDANOS — 206 años
TOLIBIA DE ABAJO — 93 años
TOLIBIA DE ARRIBA — 98 años
TOMBRÍO DE ABAJO — 109 años
TOMBRÍO DE ARRIBA — 49 años
TONÍN DE ARBAS — 31 años
TORAL DE FONDO — 79 años
TORAL DE LOS GUZMANES — 418 años
TORAL DE LOS VADOS — 247 años
TORAL DE MERAYO — 184 años
TORALINO DE LA VEGA — 42 años
TORENO — 245 años
TORNEROS DE JAMUZ — 36 años
TORNEROS DE LA VALDERÍA — 46 años
TORNEROS DEL BERNESGA — 380 años
TORRE DE BABIA — 43 años
TORRE DEL BIERZO — 187 años
TORREBARRIO — 92 años
TORRESTÍO — 35 años
TRABADELO — 98 años
TRABAZOS — 12 años
TRASCASTRO — 35 años
TRASCASTRO DE LUNA — 32 años
TREMOR DE ABAJO — 30 años
TREMOR DE ARRIBA — 90 años
TROBAJO DEL CAMINO — 653 años
TROBAJO DEL CERECEDO — 311 años
TRUCHAS — 71 años
TRUCHILLAS — 9 años
TRUÉBANO — 30 años
TURCIA — 257 años
TURIENZO CASTAÑERO — 148 años
TURIENZO DE LOS CABALLEROS — 20 años
UCEDO — 46 años
UÑA (LA) — 30 años
URDIALES DEL PÁRAMO — 151 años
URZ (LA) — 36 años
UTRERA (LA) — 39 años
VAL DE SAN LORENZO — 113 años
VAL DE SAN ROMÁN — 87 años
VALBUENA DE LA ENCOMIENDA — 19 años
VALBUENO — 9 años
VALCABADO DEL PÁRAMO — 113 años
VALCUENDE — 23 años
VALCUEVA (LA) — 57 años
VALDAVIDA — 38 años
VALDAVIDO — 16 años
VALDEALCÓN — 12 años
VALDEALISO — 49 años
VALDEARCOS — 118 años
VALDECAÑADA — 57 años
VALDECASTILLO — 29 años
VALDEFRANCOS — 42 años
VALDEFRESNO — 330 años
VALDEFUENTES DEL PÁRAMO — 119 años
VALDEHUESA — 11 años
VALDEIGLESIAS — 26 años
VALDELAFUENTE — 374 años
VALDELALOBA — 34 años
VALDEMANZANAS — 17 años
VALDEMORA — 39 años
VALDEMORILLA — 26 años
VALDEPIÉLAGO — 56 años
VALDEPRADO — 14 años
VALDERAS — 338 años
VALDERILLA DE TORÍO — 77 años
VALDERREY — 48 años
VALDERRUEDA — 142 años
VALDESAMARIO — 43 años
VALDESANDINAS — 80 años
VALDESAZ DE LOS OTEROS — 37 años
VALDESCAPA DE CEA — 10 años
VALDESOGO DE ABAJO — 185 años
VALDESOGO DE ARRIBA — 70 años
VALDESPINO — 163 años
VALDESPINO CERÓN — 34 años
VALDETEJA — 91 años
VALDEVIEJAS — 160 años
VALDEVIMBRE — 164 años
VALDORÉ — 28 años
VALDORRIA — 15 años
VALDUVIECO — 42 años
VALENCIA DE DON JUAN — 601 años
VÁLGOMA (LA) — 215 años
VALIÑA — 9 años
VALLE (EL) — 63 años
VALLE DE FINOLLEDO — 108 años
VALLE DE LA VALDUERNA — 42 años
VALLE DE LAS CASAS — 33 años
VALLE DE MANSILLA — 179 años
VALLE DE VEGACERVERA — 54 años
VALLECILLO — 50 años
VALLEJO — 12 años
VALMARTINO — 59 años
VALPORQUERO DE RUEDA — 21 años
VALPORQUERO DE TORÍO — 11 años
VALSECO — 52 años
VALSEMANA — 123 años
VALTUILLE DE ABAJO — 85 años
VALTUILLE DE ARRIBA — 77 años
VALVERDE — 13 años
VALVERDE DE CURUEÑO — 69 años
VALVERDE DE LA SIERRA — 42 años
VALVERDE-ENRIQUE — 80 años
VALVERDÍN — 20 años
VANIDODES — 47 años
VECILLA DE LA VEGA — 48 años
VEGA DE ALMANZA (LA) — 30 años
VEGA DE ANTOÑÁN — 44 años
VEGA DE CABALLEROS — 55 años
VEGA DE ESPINAREDA — 209 años
VEGA DE GORDÓN — 72 años
VEGA DE INFANZONES — 254 años
VEGA DE MAGAZ — 86 años
VEGA DE MONASTERIO — 32 años
VEGA DE ROBLEDO (LA) — 30 años
VEGA DE VALCARCE — 135 años
VEGA DE VIEJOS — 42 años
VEGACERNEJA — 53 años
VEGACERVERA — 105 años
VEGAQUEMADA — 153 años
VEGARIENZA — 29 años
VEGAS DEL CONDADO — 206 años
VEGAS DO SEO — 8 años
VEGUELLINA — 12 años
VEGUELLINA (LA) — 29 años
VEGUELLINA (LA) — 15 años
VEGUELLINA DE FONDO — 35 años
VEGUELLINA DE ÓRBIGO — 208 años
VELDEDO — 20 años
VELILLA (LA) — 15 años
VELILLA DE LA REINA — 113 años
VELILLA DE LA TERCIA — 16 años
VELILLA DE LA VALDUERNA — 15 años
VELILLA DE LOS OTEROS — 31 años
VELILLA DE VALDERADUEY — 35 años
VELILLA DE VALDORÉ (LA) — 9 años
VENEROS — 39 años
VENTAS DE ALBARES (LAS) — 121 años
VENTOSILLA DE LA TERCIA — 49 años
VERDIAGO — 29 años
VIADANGOS DE ARBÁS — 29 años
VIARIZ — 10 años
VIDANES — 101 años
VIEGO — 36 años
VIERDES DE SAJAMBRE — 7 años
VIFORCOS — 61 años
VILECHA — 459 años
VILELA — 102 años
VILLABALTER — 495 años
VILLABANDÍN — 11 años
VILLABLINO — 208 años
VILLABRAZ — 33 años
VILLABUENA — 139 años
VILLACALABUEY — 48 años
VILLACE — 100 años
VILLACEDRÉ — 441 años
VILLACERÁN — 13 años
VILLACIDAYO — 35 años
VILLACIL — 114 años
VILLACONTILDE — 54 años
VILLACORTA — 56 años
VILLADANGOS DEL PÁRAMO — 474 años
VILLADECANES — 93 años
VILLADEMOR DE LA VEGA — 107 años
VILLADEPALOS — 211 años
VILLADEPÁN — 10 años
VILLADIEGO DE CEA — 43 años
VILLAESTRIGO DEL PÁRAMO — 79 años
VILLAFAÑE — 152 años
VILLAFEILE — 37 años
VILLAFELIZ DE BABIA — 43 años
VILLAFER — 104 años
VILLAFRANCA DEL BIERZO — 190 años
VILLAFREA DE LA REINA — 46 años
VILLAFRUELA DEL CONDADO — 65 años
VILLAGALLEGOS — 98 años
VILLAGARCÍA DE LA VEGA — 79 años
VILLAGATÓN — 45 años
VILLAGER DE LACIANA — 111 años
VILLAGROY — 11 años
VILLAHIBIERA — 97 años
VILLALBOÑE — 96 años
VILLALEBRÍN — 19 años
VILLALFEIDE — 97 años
VILLALIBRE DE SOMOZA — 29 años
VILLALÍS DE LA VALDUERNA — 86 años
VILLALMÁN — 16 años
VILLALMONTE — 11 años
VILLALOBAR — 118 años
VILLALQUITE — 47 años
VILLAMAÑÁN — 231 años
VILLAMANDOS — 94 años
VILLAMANÍN DE LA TERCIA — 177 años
VILLAMARTÍN DE DON SANCHO — 121 años
VILLAMARTÍN DE LA ABADÍA — 190 años
VILLAMARTÍN DEL SIL — 88 años
VILLAMAYOR DEL CONDADO — 47 años
VILLAMEDIANA DE LA VEGA — 32 años
VILLAMEJIL — 97 años
VILLAMOL — 41 años
VILLAMONDRÍN DE RUEDA — 105 años
VILLAMOR DE ÓRBIGO — 102 años
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS — 55 años
VILLAMORICO — 33 años
VILLAMORISCA — 32 años
VILLAMOROS DE LAS REGUERAS — 552 años
VILLAMOROS DE MANSILLA — 65 años
VILLAMUÑÍO — 118 años
VILLANÓFAR — 31 años
VILLANUEVA — 9 años
VILLANUEVA DE CARRIZO — 342 años
VILLANUEVA DE JAMUZ — 116 años
VILLANUEVA DE LA TERCIA — 42 años
VILLANUEVA DE OMAÑA — 28 años
VILLANUEVA DE PONTEDO — 51 años
VILLANUEVA DE VALDUEZA — 175 años
VILLANUEVA DEL ÁRBOL — 517 años
VILLANUEVA DEL CARNERO — 390 años
VILLANUEVA DEL CONDADO — 121 años
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS — 979 años
VILLAORNATE — 98 años
VILLAPADIERNA — 44 años
VILLAPECEÑIL — 15 años
VILLAPODAMBRE — 35 años
VILLAQUEJIDA — 234 años
VILLAQUILAMBRE — 1118 años
VILLAR — 14 años
VILLAR DE ACERO — 24 años
VILLAR DE CIERVOS — 15 años
VILLAR DE CORRALES — 12 años
VILLAR DE GOLFER — 23 años
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