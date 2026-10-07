¿Cuántos años de vida le quedan a tu pueblo? Más de la mitad de las localidades de León no llega a medio siglo de supervivencia

¿Cuántos años de vida le quedan a tu pueblo? La pregunta tiene algo de provocación, pero ahora también una respuesta numérica. La plataforma Esperanza de Pueblo, impulsada por AXA y Correos, estima cuánto tiempo podrían seguir existiendo las localidades españolas si se mantienen las condiciones actuales.

Y la fotografía que deja en la provincia de León resulta especialmente llamativa. La base de datos que alimenta el mapa incluye 1.302 localidades y núcleos leoneses y a 673 de ellos, el 51,7%, les asigna menos de 50 años de esperanza.

La cifra aumenta hasta las 954 localidades, el 73,3%, si el límite se coloca en los cien años. Y nada menos que 1.112, el 85,4% del total, se encuentran por debajo de los 152 años que AXA establece como media para el conjunto de España.

La media de los registros de la provincia se sitúa en 91,7 años, pero la mediana baja hasta los 48 años. Dicho de otra manera: la mitad de las localidades leonesas que aparecen en la herramienta tienen una esperanza inferior a aproximadamente medio siglo.

León tiene cuerda para 1.627 años

Las diferencias dentro de la propia provincia son enormes. León capital encabeza la clasificación con una esperanza estimada de 1.627 años. Tras ella aparecen algunos de los principales núcleos del alfoz. Villaquilambre alcanza los 1.118 años; La Virgen del Camino, 1.018; Navatejera, 989; Villaobispo de las Regueras, 979; y Azadinos, 955.

También figuran muy arriba Ponferrada, con 655 años; Trobajo del Camino, con 653; Valencia de Don Juan, 601; La Bañeza, 589; San Andrés del Rabanedo, 583; y Santa María del Páramo, 519.

Por detrás aparecen Mansilla de las Mulas, con 492; Cacabelos, 471; Astorga, 369; Bembibre, 290; Sahagún, 282; Toreno, 245; La Robla, 222; Villablino, 208; y Villafranca del Bierzo, 190.

Son cifras muy alejadas de las que presenta buena parte del mapa rural leonés.

Tres localidades, con el contador a cero

En el extremo contrario de la clasificación aparecen Barrosas, Cruces y Paradela, a las que la herramienta asigna cero años de esperanza. Justo por encima se encuentra Ariego de Abajo, con seis años, mientras que Campo de Liebre, Espinareda de Ancares y Vierdes de Sajambre aparecen con siete.

Con apenas ocho años figuran también Albaredos, Folloso, Hermide, Los Montes de la Ermita, Serviz, Sosas del Cumbral y Vegas do Seo.

El dato no significa que esas poblaciones vayan necesariamente a desaparecer dentro de exactamente seis, siete u ocho años. Tampoco que León vaya a seguir existiendo exactamente durante otros 1.627. Se trata de un indicador elaborado a partir de las condiciones actuales y que puede variar si cambia la evolución demográfica o mejoran otros factores.

Población, servicios y medio ambiente

AXA explica que el cálculo combina datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística con variables sociales, medioambientales y relacionadas con el acceso a servicios. Entre los factores que pueden influir en el resultado se encuentran la evolución de la población, la distribución por edades, la natalidad, el transporte público, la cercanía a determinados servicios, centros sanitarios, farmacias, comercios o la exposición a determinados riesgos ambientales. La compañía sitúa la esperanza media de los pueblos españoles en 152 años y señala que las poblaciones de menos de cien habitantes rondan de media los 50 años de supervivencia estimada, mientras que aquellas que cuentan con entre cien y quinientos habitantes superan los 250.

La provincia de León queda muy por debajo de esa referencia si se toma el conjunto de localidades incluidas en la base: solo 190 de las 1.302 alcanzan o superan los 152 años.

El mapa pone así cifras a una realidad conocida desde hace décadas en una provincia marcada por la pérdida de habitantes, el envejecimiento y la concentración de población y servicios en las principales ciudades y cabeceras.

Una estimación, no una fecha de caducidad, pero sí una forma especialmente gráfica de plantear una pregunta que afecta a centenares de localidades leonesas: si nada cambia, ¿cuántos años de vida le quedan a tu pueblo?

LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LEÓN — ESPERANZA DE PUEBLO (AXA)

Orden alfabético. 1.302 localidades/núcleos.

ABADENGO DE TORÍO — 96 años

ABANO — 10 años

ABELGAS DE LUNA — 60 años

ACEBEDO — 101 años

ACEBES DEL PÁRAMO — 89 años

ACEBO — 91 años

ACISA DE LAS ARRIMADAS — 27 años

ADRADOS — 14 años

ADRADOS DE ORDÁS — 49 años

ALBAREDOS — 8 años

ALBARES DE LA RIBERA — 115 años

ALBIRES — 40 años

ALCEDO DE ALBA — 107 años

ALCOBA DE LA RIBERA — 90 años

ALCUETAS — 11 años

ALDEA DE LA VALDONCINA (LA) — 296 años

ALDEA DEL PUENTE (LA) — 114 años

ALEJE — 31 años

ALEJICO — 11 años

ALGADEFE — 164 años

ALIJA DE LA RIBERA — 167 años

ALIJA DEL INFANTADO — 129 años

ALMAGARINOS — 45 años

ALMANZA — 269 años

ALMÁZCARA — 177 años

ALMUZARA — 48 años

ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA — 82 años

AMBASAGUAS DE CURUEÑO — 58 años

AMBASMESTAS — 36 años

ANDARRASO — 10 años

ANDIÑUELA — 22 años

ANLLARES DEL SIL — 91 años

ANLLARINOS DEL SIL — 12 años

ANTIMIO DE ABAJO — 111 años

ANTIMIO DE ARRIBA — 345 años

ANTOÑÁN DEL VALLE — 103 años

ANTOÑANES DEL PÁRAMO — 84 años

ARALLA DE LUNA — 52 años

ARBÁS DEL PUERTO — 9 años

ARBORBUENA — 18 años

ARCAHUEJA — 368 años

ARCAYOS — 11 años

ARDÓN — 149 años

ARDONCINO — 406 años

ARENILLAS DE VALDERADUEY — 39 años

ARGAÑOSO — 18 años

ARGANZA — 175 años

ARGAYO DEL SIL — 42 años

ARGENTEIRO — 11 años

ARGOVEJO — 32 años

ARIEGO DE ABAJO — 6 años

ARIEGO DE ARRIBA — 11 años

ARIENZA — 14 años

ARINTERO — 18 años

ARLANZA — 53 años

ARMELLADA — 135 años

ARMUNIA — 579 años

ARNADELO — 42 años

ARNADO — 28 años

ASTORGA — 369 años

AUDANZAS DEL VALLE — 80 años

AVIADOS — 50 años

AZADINOS — 955 años

AZADÓN — 34 años

AZARES DEL PÁRAMO — 56 años

BAÍLLO — 9 años

BALBOA — 66 años

BALOUTA — 12 años

BAÑA (LA) — 123 años

BANECIDAS — 11 años

BAÑEZA (LA) — 589 años

BANUNCIAS — 242 años

BÁRCENA DE LA ABADÍA — 92 años

BARGELAS — 16 años

BARIONES DE LA VEGA — 91 años

BARJAS — 27 años

BARNIEDO DE LA REINA — 48 años

BAROSA (LA) — 46 años

BARRIENTOS — 83 años

BARRILLOS — 103 años

BARRILLOS DE LAS ARRIMADAS — 22 años

BARRIO DE BUENOS AIRES — 27 años

BARRIO DE LA ESTACIÓN — 129 años

BARRIO DE LA PUENTE — 28 años

BARRIO DE LA TERCIA — 15 años

BARRIO DE NUESTRA SEÑORA — 60 años

BARRIO DE PINILLA — 395 años

BARRIOS DE GORDÓN (LOS) — 46 años

BARRIOS DE LUNA (LOS) — 169 años

BARRIOS DE NISTOSO (LOS) — 36 años

BARROSAS — 0 años

BAYOS (LOS) — 12 años

BEBERINO — 35 años

BEMBIBRE — 290 años

BENAMARÍAS — 30 años

BENAMARIEL — 110 años

BENAZOLVE — 60 años

BENLLERA — 52 años

BENUZA — 44 años

BERCIANOS DEL PÁRAMO — 101 años

BERCIANOS DEL REAL CAMINO — 127 años

BERLANGA DEL BIERZO — 136 años

BESANDE — 37 años

BOCA DE HUÉRGANO — 115 años

BODAS (LAS) — 42 años

BOEZA — 108 años

BOISÁN — 49 años

BOÑAR — 187 años

BONELLA — 14 años

BONILLOS — 22 años

BORRENES — 94 años

BOUZAS — 45 años

BRAÑA (LA) — 18 años

BRAÑA (LA) — 11 años

BRAÑUELAS — 123 años

BRAZUELO — 95 años

BRUGOS DE FENAR — 110 años

BUIZA — 36 años

BURBIA — 52 años

BURGO RANERO (EL) — 155 años

BURÓN — 60 años

BUSDONGO DE ARBAS — 46 años

BUSMAYOR — 24 años

BUSNADIEGO — 15 años

BUSTARGA (LA) — 22 años

BUSTILLO DE CEA — 40 años

BUSTILLO DEL PÁRAMO — 112 años

BUSTOS — 30 años

CABAÑAS DE LA DORNILLA — 222 años

CABAÑAS RARAS — 471 años

CABAÑEROS — 14 años

CABANILLAS — 104 años

CABANILLAS DE SAN JUSTO — 28 años

CABARCOS — 21 años

CABEZA DE CAMPO — 31 años

CABOALLES DE ABAJO — 119 años

CABOALLES DE ARRIBA — 98 años

CABORNERA — 35 años

CABRERA DE ALMANZA — 11 años

CABREROS DEL RÍO — 116 años

CABRILLANES — 38 años

CACABELOS — 471 años

CADAFRESNAS — 36 años

CAÍN DE VALDEÓN — 69 años

CALAMOCOS — 143 años

CALAVERAS DE ABAJO — 12 años

CALAVERAS DE ARRIBA — 48 años

CALDAS DE LUNA — 47 años

CALDEVILLA DE VALDEÓN — 14 años

CALZADA DE LA VALDERÍA — 44 años

CALZADA DEL COTO — 121 años

CALZADILLA DE LOS HERMANILLOS — 102 años

CAMINAYO — 18 años

CAMPAÑANA — 43 años

CAMPAZAS — 94 años

CAMPELO — 64 años

CAMPLONGO DE ARBAS — 14 años

CAMPO — 11 años

CAMPO — 216 años

CAMPO DE LIEBRE — 7 años

CAMPO DE VILLAVIDEL — 95 años

CAMPO DEL AGUA — 21 años

CAMPO LA LOMBA — 18 años

CAMPOHERMOSO — 55 años

CAMPONARAYA — 556 años

CANALEJA — 125 años

CANALEJAS — 55 años

CANALES-LA MAGDALENA — 191 años

CANCELA — 10 años

CÁNDANA DE CURUEÑO (LA) — 61 años

CANDANEDO DE BOÑAR — 17 años

CANDANEDO DE FENAR — 114 años

CANDEMUELA — 10 años

CANDÍN — 52 años

CANEDO — 75 años

CAÑIZAL DE RUEDA — 14 años

CANSECO — 47 años

CANTEJEIRA — 29 años

CARANDE — 42 años

CARBAJAL DE FUENTES — 33 años

CARBAJAL DE LA LEGUA — 908 años

CARBAJAL DE RUEDA — 33 años

CARBAJAL DE VALDERADUEY — 28 años

CARBAJOSA — 123 años

CARISEDA — 14 años

CÁRMENES — 113 años

CARNEROS — 115 años

CARRACEDELO — 347 años

CARRACEDO DE COMPLUDO — 31 años

CARRACEDO DEL MONASTERIO — 190 años

CARRAL — 90 años

CARRERA (LA) — 90 años

CARRIL (EL) — 17 años

CARRIZAL — 37 años

CARRIZAL — 43 años

CARUCEDO — 137 años

CASARES DE ARBÁS — 48 años

CASASOLA DE RUEDA — 47 años

CASASUERTES — 35 años

CASCANTES — 226 años

CASTAÑEIRAS — 13 años

CASTAÑOSO — 10 años

CASTELLANOS — 37 años

CASTILFALÉ — 42 años

CASTILLO (EL) — 10 años

CASTRILLINO — 219 años

CASTRILLO DE CABRERA — 26 años

CASTRILLO DE LA RIBERA — 210 años

CASTRILLO DE LA VALDUERNA — 73 años

CASTRILLO DE LAS PIEDRAS — 96 años

CASTRILLO DE LOS POLVAZARES — 124 años

CASTRILLO DE SAN PELAYO — 79 años

CASTRILLO DE VALDERADUEY — 11 años

CASTRILLO DEL CONDADO — 55 años

CASTRO DE CEPEDA — 32 años

CASTRO DEL CONDADO — 54 años

CASTROCALBÓN — 135 años

CASTROCONTRIGO — 126 años

CASTROFUERTE — 91 años

CASTROHINOJO — 14 años

CASTROMUDARRA — 28 años

CASTROPETRE — 10 años

CASTROPODAME — 184 años

CASTROQUILAME — 53 años

CASTROTIERRA DE LA VALDUERNA — 89 años

CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL — 103 años

CASTROVEGA DE VALMADRIGAL — 43 años

CAZANUECOS — 11 años

CEA — 83 años

CEBANICO — 14 años

CEBRONES DEL RÍO — 119 años

CEGOÑAL — 44 años

CEIDE Y ORRIOS — 20 años

CELADA — 119 años

CELADA DE CEA — 11 años

CELADILLA DEL PÁRAMO — 213 años

CEMBRANOS — 462 años

CERECEDO — 12 años

CEREZAL DE LA GUZPEÑA — 15 años

CEREZALES DEL CONDADO — 60 años

CERNADA — 13 años

CERULLEDA — 85 años

CHANA (LA) — 13 años

CHANA DE SOMOZA — 42 años

CHANDEVILLAR — 14 años

CHANO — 56 años

CIFUENTES DE RUEDA — 88 años

CIGUERA — 19 años

CILLANUEVA — 57 años

CIMANES DE LA VEGA — 169 años

CIMANES DEL TEJAR — 122 años

CIÑERA — 116 años

CIRUJALES — 27 años

CISTIERNA — 217 años

COBRANA — 48 años

CODORNILLOS — 31 años

COFIÑAL — 141 años

COGORDEROS — 90 años

COLADILLA — 54 años

COLINAS DEL CAMPO DE MARTÍN MORO — 51 años

COLLE — 48 años

COLUMBRIANOS — 226 años

COMBARROS — 47 años

COMPLUDO — 20 años

COMPOSTILLA — 254 años

CONFORCOS — 35 años

CONGOSTO — 217 años

CORBILLOS DE LA SOBARRIBA — 356 años

CORBILLOS DE LOS OTEROS — 27 años

CORBÓN DEL SIL — 12 años

CORCOS — 13 años

CORDIÑANES DE VALDEÓN — 49 años

CORNIERO — 34 años

CORNOMBRE — 13 años

CORPORALES — 10 años

CORPORALES — 72 años

CORRAL DE LAS ARRIMADAS — 11 años

CORRALES — 9 años

CORRECILLAS — 16 años

CORTIGUERA — 225 años

CORULLÓN — 318 años

COSPEDAL — 10 años

CRÉMENES — 78 años

CRUCES — 0 años

CUADROS — 415 años

CUATROVIENTOS — 294 años

CUBILLAS DE ARBÁS — 48 años

CUBILLAS DE LOS OTEROS — 87 años

CUBILLAS DE RUEDA — 53 años

CUBILLINOS — 47 años

CUBILLOS DEL SIL — 765 años

CUÉNABRES — 28 años

CUESTA (LA) — 11 años

CUETA (LA) — 45 años

CUETO — 157 años

CUEVAS — 30 años

CUEVAS DE VIÑAYO — 18 años

CUEVAS DEL SIL — 49 años

CULEBROS — 46 años

CUNAS — 11 años

CURILLAS — 31 años

CURUEÑA — 10 años

DEHESAS — 222 años

DESTRIANA — 97 años

DEVESA DE BOÑAR (LA) — 44 años

DEVESA DE CURUEÑO — 70 años

DONILLAS — 37 años

DRAGONTE — 41 años

ENCINEDO — 45 años

ERCINA (LA) — 83 años

ESCOBAR DE CAMPOS — 24 años

ESCUREDO — 32 años

ESPEJOS DE LA REINA (LOS) — 49 años

ESPINA (LA) — 17 años

ESPINA DE TREMOR — 31 años

ESPINAREDA DE ANCARES — 7 años

ESPINO (EL) — 54 años

ESPINOSA DE ALMANZA — 14 años

ESPINOSA DE LA RIBERA — 103 años

ESPINOSO DE COMPLUDO — 91 años

ESTÉBANEZ DE LA CALZADA — 127 años

FABA (LA) — 31 años

FABERO — 230 años

FÁFILAS — 26 años

FARBALLES — 16 años

FARO — 19 años

FELECHARES DE LA VALDERÍA — 97 años

FELECHAS — 38 años

FELMÍN — 19 años

FERRADILLO — 15 años

FERRAL DEL BERNESGA — 380 años

FERRERAS — 84 años

FERRERAS DEL PUERTO — 16 años

FILIEL — 94 años

FINOLLEDO — 131 años

FLECHA DE TORÍO (LA) — 46 años

FLORES DEL SIL — 325 años

FOJEDO DEL PÁRAMO — 512 años

FOLGOSO DE LA RIBERA — 129 años

FOLLEDO — 21 años

FOLLOSO — 8 años

FONCEBADÓN — 52 años

FONFRÍA — 14 años

FONTANIL DE LOS OTEROS — 35 años

FONTANOS DE TORÍO — 174 años

FONTECHA — 109 años

FONTORIA — 49 años

FONTORIA DE CEPEDA — 34 años

FONTÚN DE LA TERCIA — 43 años

FORMIGONES — 42 años

FORNA — 25 años

FRESNEDELO — 36 años

FRESNEDO — 174 años

FRESNEDO DE VALDELLORMA — 22 años

FRESNELLINO DEL MONTE — 38 años

FRESNO DE LA VALDUERNA — 46 años

FRESNO DE LA VEGA — 136 años

FRESNO DEL CAMINO — 599 años

FRIERA — 29 años

FUENTE DE OLIVA — 14 años

FUENTES DE LOS OTEROS — 16 años

FUENTES DE PEÑACORADA — 38 años

FUENTESNUEVAS — 271 años

GALLEGOS DE CURUEÑO — 46 años

GALLEGUILLOS DE CAMPOS — 96 años

GANSO (EL) — 36 años

GARAÑO — 45 años

GARFÍN — 43 años

GARRAFE DE TORÍO — 352 años

GARUEÑA — 15 años

GAVILANES — 170 años

GENESTACIO DE LA VEGA — 35 años

GENESTOSA — 27 años

GENÍCERA — 38 años

GERAS — 50 años

GESTOSO — 27 años

GETE — 60 años

GETINO — 18 años

GIGOSOS DE LOS OTEROS — 32 años

GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA — 397 años

GOLPEJAR DE LA TERCIA — 16 años

GORDALIZA DEL PINO — 110 años

GORDONCILLO — 92 años

GRADEFES — 347 años

GRAJAL DE CAMPOS — 124 años

GRAJALEJO DE LAS MATAS — 46 años

GRANDOSO — 43 años

GRAÑERAS (LAS) — 96 años

GRANJA DE SAN VICENTE (LA) — 82 años

GRISUELA DEL PÁRAMO — 82 años

GRULLEROS — 198 años

GUALTARES DE ÓRBIGO — 14 años

GUÍMARA — 57 años

GUIMIL — 9 años

GUISATECHA — 11 años

GUSENDOS DE LOS OTEROS — 41 años

HERMIDE — 8 años

HERRERÍAS (LAS) — 41 años

HERREROS DE JAMUZ — 40 años

HERREROS DE RUEDA — 12 años

HERVEDEDO — 156 años

HORCADAS — 52 años

HORNIJA — 39 años

HORTA — 80 años

HOSPITAL DE ÓRBIGO — 244 años

HUERGA DE FRAILES — 77 años

HUERGA DE GARABALLES — 121 años

HUERGA DEL RÍO — 14 años

HUERGAS DE BABIA — 46 años

HUERGAS DE GORDÓN — 51 años

IGLESIA DEL CAMPO — 48 años

IGÜEÑA — 118 años

INICIO — 13 años

IREDE DE LUNA — 14 años

IRUELA — 23 años

ISOBA — 18 años

IZAGRE — 28 años

JABARES DE LOS OTEROS — 82 años

JIMÉNEZ DE JAMUZ — 150 años

JOARA — 13 años

JOARILLA DE LAS MATAS — 76 años

LABALLOS — 14 años

LABANIEGO — 14 años

LAGO DE BABIA — 15 años

LAGO DE CARUCEDO — 50 años

LAGUNA (LA) — 36 años

LAGUNA DALGA — 119 años

LAGUNA DE NEGRILLOS — 229 años

LAGUNAS DE SOMOZA — 40 años

LAÍZ DE LAS ARRIMADAS — 13 años

LAMAGRANDE — 13 años

LAMAS (LAS) — 9 años

LANDOIRO — 12 años

LANGRE — 58 años

LARIO — 62 años

LAVANDERA — 40 años

LAZADO — 10 años

LEIROSO — 18 años

LEÓN — 1627 años

LIBRÁN — 38 años

LIEGOS — 53 años

LILLO DEL BIERZO — 128 años

LINDOSO — 14 años

LLAMA — 48 años

LLAMAS DE CABRERA — 32 años

LLAMAS DE LA RIBERA — 129 años

LLAMAS DE LACIANA — 27 años

LLAMAS DE RUEDA — 35 años

LLAMAZARES — 52 años

LLAMERA — 42 años

LLÁNAVES DE LA REINA — 14 años

LLANOS DE ALBA — 146 años

LLANOS DE VALDEÓN (LOS) — 37 años

LLOMBERA — 47 años

LOIS — 39 años

LOMBA — 45 años

LOMBILLO DE LOS BARRIOS — 58 años

LORDEMANOS — 14 años

LORENZANA — 401 años

LOSADA — 82 años

LOSADILLA — 11 años

LUCILLO — 100 años

LUENGOS — 45 años

LUGÁN — 96 años

LUGUEROS — 273 años

LUMAJO — 37 años

LUMERAS — 30 años

LUSIO — 12 años

LUYEGO DE SOMOZA — 79 años

MAGAZ DE ABAJO — 305 años

MAGAZ DE ARRIBA — 132 años

MAGAZ DE CEPEDA — 60 años

MAJUA (LA) — 39 años

MALILLOS DE LOS OTEROS — 42 años

MALLO DE LUNA — 80 años

MALUENGA (LA) — 13 años

MANCILLEROS — 61 años

MANSILLA DE LAS MULAS — 492 años

MANSILLA DEL ESLA — 177 años

MANSILLA DEL PÁRAMO — 81 años

MANSILLA MAYOR — 119 años

MANZANAL DEL PUERTO — 57 años

MANZANEDA — 24 años

MANZANEDA DE OMAÑA — 13 años

MANZANEDA DE TORÍO — 270 años

MANZANEDO DE VALDUEZA — 17 años

MARAÑA — 89 años

MARIALBA DE LA RIBERA — 213 años

MARNE — 171 años

MARRUBIO — 13 años

MARZÁN — 14 años

MATA DE BÉRBULA (LA) — 157 años

MATA DE CURUEÑO (LA) — 49 años

MATA DE LA RIBA (LA) — 54 años

MATA DE MONTEAGUDO (LA) — 17 años

MATA DEL PÁRAMO (LA) — 72 años

MATACHANA — 182 años

MATADEÓN DE LOS OTEROS — 123 años

MATALAVILLA — 45 años

MATALLANA DE TORÍO — 280 años

MATALLANA DE VALMADRIGAL — 137 años

MATALUENGA — 37 años

MATANZA — 32 años

MATAOTERO — 14 años

MATARROSA DEL SIL — 136 años

MATILLA DE LA VEGA — 39 años

MATUECA DE TORÍO — 178 años

MÉDULAS (LAS) — 59 años

MEIZARA — 196 años

MELEZNA — 27 años

MELLANZOS — 32 años

MENA DE BABIA — 35 años

MEROY — 12 años

MILLA DEL PÁRAMO (LA) — 91 años

MILLA DEL RÍO (LA) — 193 años

MILLARÓ DE LA TERCIA — 14 años

MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA — 100 años

MODINO — 57 años

MOLDES — 23 años

MOLINAFERRERA — 45 años

MOLINASECA — 418 años

MONDREGANES — 38 años

MOÑÓN — 15 años

MONTEALEGRE — 50 años

MONTES DE LA ERMITA (LOS) — 8 años

MONTES DE VALDUEZA — 40 años

MONTRONDO — 30 años

MONTUERTO — 34 años

MORA DE LUNA — 59 años

MORAL DE ÓRBIGO — 34 años

MORAL DE VALCARCE — 36 años

MORAL DEL CONDADO — 60 años

MORALES DEL ARCEDIANO — 90 años

MOREDA — 41 años

MORGOVEJO — 93 años

MORILLA DE LOS OTEROS — 29 años

MORLA DE LA VALDERÍA — 25 años

MORRIONDO — 57 años

MOSCAS DEL PÁRAMO — 73 años

MOSTEIROS — 9 años

MOZÓNDIGA — 244 años

MOZOS DE CEA — 28 años

MUÑECAS (LAS) — 10 años

MURIAS (LAS) — 28 años

MURIAS DE PAREDES — 71 años

MURIAS DE PEDREDO — 45 años

MURIAS DE PONJOS — 15 años

MURIAS DE RECHIVALDO — 150 años

NARAYOLA — 300 años

NAREDO DE FENAR — 112 años

NAVA DE LOS CABALLEROS — 40 años

NAVA DE LOS OTEROS — 10 años

NAVAFRÍA — 140 años

NAVATEJERA — 989 años

NAVIANOS DE LA VEGA — 40 años

NISTAL — 120 años

NOCEDA DE CABRERA — 11 años

NOCEDO DE CURUEÑO — 49 años

NOCEDO DE GORDÓN — 35 años

NOGALES — 20 años

NOGAR — 13 años

NOGAREJAS — 77 años

NORA DEL RÍO (LA) — 40 años

OCEJA DE VALDELLORMA — 32 años

OCEJO DE LA PEÑA — 44 años

OCERO — 123 años

ODOLLO — 23 años

OENCIA — 66 años

OLLEROS DE ALBA — 50 años

OLLEROS DE SABERO — 105 años

OMAÑAS (LAS) — 82 años

OMAÑÓN — 10 años

OMAÑUELA (LA) — 15 años

ONCINA DE LA VALDONCINA — 282 años

ORALLO — 96 años

ORELLÁN — 39 años

ORONES — 13 años

ORZONAGA — 110 años

OSEJA DE SAJAMBRE — 114 años

OTERICO — 14 años

OTERO — 132 años

OTERO — 58 años

OTERO DE CURUEÑO — 66 años

OTERO DE LAS DUEÑAS — 126 años

OTERO DE NARAGUANTES — 104 años

OTERO DE VALDETUÉJAR (EL) — 11 años

OTERUELO DE LA VALDONCINA — 248 años

OTERUELO DE LA VALDUERNA — 84 años

OTERUELO DE LA VEGA — 46 años

OVILLE — 25 años

OZUELA — 81 años

PAJARES DE LOS OTEROS — 107 años

PALACIO DE TORÍO — 300 años

PALACIO DE VALDELLORMA — 30 años

PALACIOS DE COMPLUDO — 39 años

PALACIOS DE FONTECHA — 106 años

PALACIOS DE JAMUZ — 35 años

PALACIOS DE LA VALDUERNA — 109 años

PALACIOS DE RUEDA — 32 años

PALACIOS DEL SIL — 219 años

PALACIOSMIL — 45 años

PALADÍN — 14 años

PALANQUINOS — 141 años

PALAZUELO DE BOÑAR — 94 años

PALAZUELO DE ESLONZA — 63 años

PALAZUELO DE ÓRBIGO — 108 años

PALAZUELO DE TORÍO — 316 años

PALLIDE — 41 años

PANDORADO — 14 años

PARADA DE SOTO — 20 años

PARADASECA — 29 años

PARADASOLANA — 44 años

PARADELA — 0 años

PARADELA DE ARRIBA — 33 años

PARADELA DE MUCES — 30 años

PARADELA DEL RÍO — 93 años

PARADIÑA — 34 años

PÁRAMO DEL SIL — 202 años

PARANDONES — 104 años

PARDAMAZA — 36 años

PARDAVÉ — 96 años

PARDESIVIL — 14 años

PEDREDO — 51 años

PEDREGAL — 14 años

PEDROSA — 10 años

PEDRÚN DE TORÍO — 117 años

PEÑALBA DE CILLEROS — 38 años

PEÑALBA DE SANTIAGO — 52 años

PENDILLA DE ARBAS — 33 años

PENEDELO — 41 años

PENOSELO — 17 años

PEÓN — 26 años

PEÓN DE ARRIBA — 41 años

PERANZANES — 56 años

PEREDILLA — 59 años

PEREJE — 28 años

PESQUERA — 28 años

PIEDRAFITA — 12 años

PIEDRAFITA DE BABIA — 89 años

PIEDRALBA — 93 años

PIEDRAS ALBAS — 15 años

PIEDRASECHA — 13 años

PIEROS — 58 años

PINILLA DE LA VALDERÍA — 37 años

PINOS — 48 años

PIO DE SAJAMBRE — 39 años

PIORNEDO — 17 años

PLACA (LA) — 260 años

POBLADO DEL PANTANO DEL PORMA — 23 años

POBLADURA DE FONTECHA — 39 años

POBLADURA DE LA SIERRA — 12 años

POBLADURA DE LAS REGUERAS — 89 años

POBLADURA DE LOS OTEROS — 12 años

POBLADURA DE LUNA — 21 años

POBLADURA DE PELAYO GARCÍA — 277 años

POBLADURA DE SOMOZA — 28 años

POBLADURA DE YUSO — 22 años

POBLADURA DEL BERNESGA — 784 años

POLA DE GORDÓN (LA) — 163 años

POLADURA DE LA TERCIA — 55 años

POLVOREDO — 46 años

POMBRIEGO — 53 años

PONFERRADA — 655 años

PONTEDO — 45 años

PORCARIZAS — 12 años

PORQUEROS — 37 años

PORTELA DE AGUIAR — 26 años

PORTELA DE VALCARCE (LA) — 13 años

PORTILLA DE LA REINA — 47 años

PORTILLA DE LUNA — 48 años

POSADA DE OMAÑA — 12 años

POSADA DE VALDEÓN — 76 años

POSADA DEL BIERZO — 157 años

POSADILLA DE LA VEGA — 91 años

POSADINA — 103 años

POZOS — 23 años

PRADA DE VALDEÓN — 42 años

PRADELA — 47 años

PRADILLA — 46 años

PRADO DE LA GUZPEÑA — 49 años

PRADO DE LA SOMOZA — 15 años

PRADORREY — 127 años

PRIARANZA DE LA VALDUERNA — 73 años

PRIARANZA DEL BIERZO — 115 años

PRIMAJAS — 13 años

PRIORO — 135 años

PUEBLA DE LILLO — 300 años

PUENTE ALMUHEY — 103 años

PUENTE DE ALBA — 43 años

PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ — 402 años

PUENTE DE ÓRBIGO — 142 años

PUENTE DE REY — 12 años

PUMARÍN — 13 años

QUILÓS — 192 años

QUIÑONES DEL RÍO — 50 años

QUINTANA DE FON — 41 años

QUINTANA DE FUSEROS — 83 años

QUINTANA DE LA PEÑA — 14 años

QUINTANA DE RUEDA — 316 años

QUINTANA DEL CASTILLO — 98 años

QUINTANA DEL MARCO — 96 años

QUINTANA DEL MONTE — 39 años

QUINTANA Y CONGOSTO — 73 años

QUINTANILLA — 11 años

QUINTANILLA — 24 años

QUINTANILLA DE BABIA — 92 años

QUINTANILLA DE COMBARROS — 41 años

QUINTANILLA DE FLÓREZ — 24 años

QUINTANILLA DE LOS OTEROS — 15 años

QUINTANILLA DE LOSADA — 95 años

QUINTANILLA DE RUEDA — 31 años

QUINTANILLA DE SOLLAMAS — 103 años

QUINTANILLA DE SOMOZA — 40 años

QUINTANILLA DE YUSO — 37 años

QUINTANILLA DEL MONTE — 132 años

QUINTANILLA DEL VALLE — 46 años

QUINTELA — 24 años

QUINTELA — 11 años

RABANAL DE ABAJO — 44 años

RABANAL DE ARRIBA — 9 años

RABANAL DE FENAR — 57 años

RABANAL DE LUNA — 34 años

RABANAL DEL CAMINO — 84 años

RABANAL VIEJO — 22 años

RANEDO DE CURUEÑO — 43 años

RANSINDE — 13 años

REBOLLAR DE LOS OTEROS — 82 años

RED DE VALDETUÉJAR (LA) — 13 años

REDELGA DE LA VALDUERNA — 41 años

REDILLUERA — 66 años

REDIPOLLOS — 56 años

REDIPUERTAS — 46 años

REGUERAS DE ABAJO — 84 años

REGUERAS DE ARRIBA — 97 años

RELIEGOS — 128 años

REMOLINA — 20 años

RENEDO DE VALDERADUEY — 41 años

RENEDO DE VALDETUÉJAR — 12 años

REPRESA DEL CONDADO — 49 años

REQUEJO — 21 años

REQUEJO DE LA VEGA — 161 años

REQUEJO DE PRADORREY — 25 años

REQUEJO Y CORÚS — 52 años

RETUERTO — 13 años

REVILLA — 15 años

REYERO — 51 años

RIAÑO — 303 años

RIBA (LA) — 15 años

RIBAS DE LA VALDUERNA — 82 años

RIBASECA — 409 años

RIBERA DE LA POLVOROSA — 68 años

RIBOTA DE SAJAMBRE — 13 años

RIEGO DE AMBROS — 86 años

RIEGO DE LA VEGA — 123 años

RIEGO DEL MONTE — 26 años

RIELLO — 49 años

RIERA DE BABIA (LA) — 35 años

RIMOR — 119 años

RIOCASTRILLO DE ORDÁS — 14 años

RIOFRÍO — 82 años

RIOLAGO — 40 años

RIOSCURO — 72 años

RIOSECO DE TAPIA — 121 años

RIOSEQUILLO — 13 años

RIOSEQUINO DE TORÍO — 384 años

ROBLA (LA) — 222 años

ROBLEDINO DE LA VALDUERNA — 41 años

ROBLEDO DE BABIA — 28 años

ROBLEDO DE CALDAS — 101 años

ROBLEDO DE FENAR — 48 años

ROBLEDO DE LA GUZPEÑA — 37 años

ROBLEDO DE LA VALDONCINA — 369 años

ROBLEDO DE LA VALDUERNA — 72 años

ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS — 100 años

ROBLEDO DE LOSADA — 12 años

ROBLEDO DE OMAÑA — 12 años

ROBLEDO DE SOBRECASTRO — 33 años

ROBLEDO DE TORÍO — 590 años

ROBLES DE LA VALCUEVA — 132 años

ROBLES DE LACIANA — 83 años

RODANILLO — 100 años

RODEROS — 130 años

RODICOL — 12 años

RODIEZMO DE LA TERCIA — 106 años

RODILLAZO — 35 años

RODRIGATOS DE LA OBISPALÍA — 51 años

RODRIGATOS DE LAS REGUERAS — 11 años

ROSALES — 13 años

ROZUELO — 30 años

RUCAYO — 37 años

RUEDA DEL ALMIRANTE — 22 años

RUIDEFERROS — 12 años

RUIFORCO DE TORÍO — 163 años

RUITELÁN — 28 años

SABERO — 262 años

SABUGO — 11 años

SACEDA — 15 años

SAELICES DEL PAYUELO — 123 años

SAGUERA DE LUNA — 16 años

SAHAGÚN — 282 años

SAHECHORES DE RUEDA — 97 años

SAHELICES DE SABERO — 76 años

SALAMÓN — 21 años

SALAS (LAS) — 31 años

SALAS DE LA RIBERA — 108 años

SALAS DE LOS BARRIOS — 78 años

SALCE — 43 años

SALENTINOS — 39 años

SALUDES DE CASTROPONCE — 74 años

SAMPRÓN — 20 años

SAN ADRIÁN DEL VALLE — 70 años

SAN ANDRÉS DE LAS PUENTES — 82 años

SAN ANDRÉS DE MONTEJOS — 213 años

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO — 583 años

SAN BARTOLOMÉ DE RUEDA — 12 años

SAN CIBRIÁN — 38 años

SAN CIBRIÁN — 18 años

SAN CIPRIANO DE RUEDA — 28 años

SAN CIPRIANO DEL CONDADO — 137 años

SAN CLEMENTE — 51 años

SAN CLEMENTE DE VALDUEZA — 52 años

SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA — 90 años

SAN CRISTÓBAL DE VALDUEZA — 77 años

SAN EMILIANO — 123 años

SAN ESTEBAN — 54 años

SAN ESTEBAN DE NOGALES — 97 años

SAN ESTEBAN DE VALDUEZA — 67 años

SAN ESTEBAN DEL TORAL — 59 años

SAN FACUNDO — 32 años

SAN FÉLIX DE ARCE — 12 años

SAN FÉLIX DE LA VALDERÍA — 93 años

SAN FÉLIX DE LA VEGA — 47 años

SAN FELIZ DE LAS LAVANDERAS — 26 años

SAN FELIZ DE ÓRBIGO — 84 años

SAN FELIZ DE TORÍO — 371 años

SAN FIZ DO SEO — 25 años

SAN ISIDRO — 84 años

SAN JUAN DE LA MATA — 136 años

SAN JUAN DE PALUEZAS — 45 años

SAN JUAN DE TORRES — 91 años

SAN JULIÁN — 13 años

SAN JUSTO DE CABANILLAS — 52 años

SAN JUSTO DE LA VEGA — 241 años

SAN JUSTO DE LAS REGUERAS — 27 años

SAN JUSTO DE LOS OTEROS — 39 años

SAN LORENZO — 187 años

SAN MAMÉS DE LA VEGA — 170 años

SAN MARTÍN DE LA CUEZA — 54 años

SAN MARTÍN DE LA FALAMOSA — 33 años

SAN MARTÍN DE LA TERCIA — 40 años

SAN MARTÍN DE MOREDA — 41 años

SAN MARTÍN DE TORRES — 92 años

SAN MARTÍN DE VALDETUÉJAR — 37 años

SAN MARTÍN DEL AGOSTEDO — 106 años

SAN MARTÍN DEL CAMINO — 116 años

SAN MIGUEL DE ARGANZA — 54 años

SAN MIGUEL DE ESCALADA — 57 años

SAN MIGUEL DE LANGRE — 48 años

SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS — 154 años

SAN MIGUEL DE MONTAÑÁN — 36 años

SAN MIGUEL DEL CAMINO — 565 años

SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS — 191 años

SAN PEDRO BERCIANOS — 87 años

SAN PEDRO CASTAÑERO — 121 años

SAN PEDRO DE FONCOLLADA — 11 años

SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS — 98 años

SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS — 44 años

SAN PEDRO DE LOS OTEROS — 25 años

SAN PEDRO DE OLLEROS — 76 años

SAN PEDRO DE PARADELA — 48 años

SAN PEDRO DE PEGAS — 80 años

SAN PEDRO DE TRONES — 131 años

SAN PEDRO DE VALDERADUEY — 75 años

SAN PEDRO MALLO — 10 años

SAN PELAYO — 26 años

SAN ROMÁN DE BEMBIBRE — 140 años

SAN ROMÁN DE LA VEGA — 154 años

SAN ROMÁN DE LOS CABALLEROS — 91 años

SAN ROMÁN DE LOS OTEROS — 46 años

SAN ROMÁN EL ANTIGUO — 36 años

SAN TIRSO — 14 años

SAN VICENTE — 48 años

SAN VICENTE DEL CONDADO — 58 años

SANCEDO — 282 años

SANTA CATALINA DE SOMOZA — 55 años

SANTA COLOMBA DE CURUEÑO — 84 años

SANTA COLOMBA DE LAS ARRIMADAS — 10 años

SANTA COLOMBA DE SOMOZA — 134 años

SANTA CRISTINA DEL PÁRAMO — 14 años

SANTA CRUZ DE MONTES — 88 años

SANTA CRUZ DEL SIL — 86 años

SANTA ELENA DE JAMUZ — 65 años

SANTA EULALIA DE CABRERA — 24 años

SANTA LEOCADIA — 12 años

SANTA LUCÍA — 99 años

SANTA MARÍA DE LA ISLA — 105 años

SANTA MARÍA DE LOS OTEROS — 15 años

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO — 519 años

SANTA MARÍA DEL RÍO — 52 años

SANTA MARINA DE SOMOZA — 18 años

SANTA MARINA DE TORRE — 99 años

SANTA MARINA DE VALDEÓN — 47 años

SANTA MARINA DEL REY — 172 años

SANTA MARINA DEL SIL — 41 años

SANTA MARINICA — 35 años

SANTA OLAJA DE ESLONZA — 36 años

SANTA OLAJA DE LA ACCIÓN — 11 años

SANTA OLAJA DE LA RIBERA — 188 años

SANTA OLAJA DE LA VARGA — 83 años

SANTA OLAJA DE PORMA — 122 años

SANTALAVILLA — 24 años

SANTALLA DEL BIERZO — 105 años

SANTAS MARTAS — 169 años

SANTIAGO DE LA VALDUERNA — 163 años

SANTIAGO DE LAS VILLAS — 42 años

SANTIAGO DEL MOLINILLO — 82 años

SANTIAGO MILLAS — 144 años

SANTIBÁÑEZ DE ARIENZA — 12 años

SANTIBÁÑEZ DE LA ISLA — 96 años

SANTIBÁÑEZ DE LA LOMBA — 10 años

SANTIBÁÑEZ DE PORMA — 306 años

SANTIBÁÑEZ DE RUEDA — 44 años

SANTIBÁÑEZ DE VALDEIGLESIAS — 73 años

SANTIBÁÑEZ DEL TORAL — 47 años

SANTO TOMÁS DE LAS OLLAS — 208 años

SANTOVENIA — 12 años

SANTOVENIA DEL MONTE — 183 años

SANVITUL — 12 años

SARDONEDO — 90 años

SARIEGOS DEL BERNESGA — 648 años

SECA (LA) — 220 años

SECAREJO — 35 años

SECOS DEL CONDADO — 62 años

SEISON DE LA VEGA — 14 años

SELGA DE ORDÁS — 38 años

SENA DE LUNA — 54 años

SENRA — 14 años

SERNA (LA) — 22 años

SERRILLA — 48 años

SERVIZ — 8 años

SÉSAMO — 111 años

SIERO DE LA REINA — 44 años

SIGUEYA — 50 años

SILVA (LA) — 44 años

SILVÁN — 186 años

SOBRADO — 75 años

SOBREDO — 10 años

SOBREPEÑA — 19 años

SOGUILLO DEL PÁRAMO — 49 años

SOLANA DE FENAR — 52 años

SOLANILLA — 137 años

SOLLE — 72 años

SOPEÑA DE CARNEROS — 116 años

SOPEÑA DE CURUEÑO — 58 años

SORBEDA DEL SIL — 91 años

SORBEIRA — 33 años

SORRIBA — 103 años

SORRIBAS — 42 años

SORRIBOS DE ALBA — 49 años

SOSAS DE LACIANA — 93 años

SOSAS DEL CUMBRAL — 8 años

SOTA DE VALDERRUEDA (LA) — 27 años

SOTELO — 11 años

SOTICO — 47 años

SOTILLO DE CABRERA — 48 años

SOTILLO DE CEA — 12 años

SOTILLOS DE SABERO — 47 años

SOTO DE LA VEGA — 161 años

SOTO DE SAJAMBRE — 51 años

SOTO DE VALDEÓN — 61 años

SOTO DE VALDERRUEDA — 31 años

SOTOGAYOSO — 10 años

SOTOPARADA — 28 años

SUÁRBOL — 21 años

SUEROS DE CEPEDA — 100 años

SUERTES — 30 años

SUSAÑE DEL SIL — 92 años

TABANEDO — 18 años

TABLADAS — 12 años

TABLADILLO — 69 años

TABUYO DEL MONTE — 86 años

TABUYUELO DE JAMUZ — 42 años

TAPIA DE LA RIBERA — 85 años

TARANILLA — 81 años

TEDEJO — 17 años

TEJADOS — 12 años

TEJEDO DE ANCARES — 30 años

TEJEDO DEL SIL — 31 años

TEJEIRA — 42 años

TEJERINA — 43 años

TENDAL — 153 años

TOLDANOS — 206 años

TOLIBIA DE ABAJO — 93 años

TOLIBIA DE ARRIBA — 98 años

TOMBRÍO DE ABAJO — 109 años

TOMBRÍO DE ARRIBA — 49 años

TONÍN DE ARBAS — 31 años

TORAL DE FONDO — 79 años

TORAL DE LOS GUZMANES — 418 años

TORAL DE LOS VADOS — 247 años

TORAL DE MERAYO — 184 años

TORALINO DE LA VEGA — 42 años

TORENO — 245 años

TORNEROS DE JAMUZ — 36 años

TORNEROS DE LA VALDERÍA — 46 años

TORNEROS DEL BERNESGA — 380 años

TORRE DE BABIA — 43 años

TORRE DEL BIERZO — 187 años

TORREBARRIO — 92 años

TORRESTÍO — 35 años

TRABADELO — 98 años

TRABAZOS — 12 años

TRASCASTRO — 35 años

TRASCASTRO DE LUNA — 32 años

TREMOR DE ABAJO — 30 años

TREMOR DE ARRIBA — 90 años

TROBAJO DEL CAMINO — 653 años

TROBAJO DEL CERECEDO — 311 años

TRUCHAS — 71 años

TRUCHILLAS — 9 años

TRUÉBANO — 30 años

TURCIA — 257 años

TURIENZO CASTAÑERO — 148 años

TURIENZO DE LOS CABALLEROS — 20 años

UCEDO — 46 años

UÑA (LA) — 30 años

URDIALES DEL PÁRAMO — 151 años

URZ (LA) — 36 años

UTRERA (LA) — 39 años

VAL DE SAN LORENZO — 113 años

VAL DE SAN ROMÁN — 87 años

VALBUENA DE LA ENCOMIENDA — 19 años

VALBUENO — 9 años

VALCABADO DEL PÁRAMO — 113 años

VALCUENDE — 23 años

VALCUEVA (LA) — 57 años

VALDAVIDA — 38 años

VALDAVIDO — 16 años

VALDEALCÓN — 12 años

VALDEALISO — 49 años

VALDEARCOS — 118 años

VALDECAÑADA — 57 años

VALDECASTILLO — 29 años

VALDEFRANCOS — 42 años

VALDEFRESNO — 330 años

VALDEFUENTES DEL PÁRAMO — 119 años

VALDEHUESA — 11 años

VALDEIGLESIAS — 26 años

VALDELAFUENTE — 374 años

VALDELALOBA — 34 años

VALDEMANZANAS — 17 años

VALDEMORA — 39 años

VALDEMORILLA — 26 años

VALDEPIÉLAGO — 56 años

VALDEPRADO — 14 años

VALDERAS — 338 años

VALDERILLA DE TORÍO — 77 años

VALDERREY — 48 años

VALDERRUEDA — 142 años

VALDESAMARIO — 43 años

VALDESANDINAS — 80 años

VALDESAZ DE LOS OTEROS — 37 años

VALDESCAPA DE CEA — 10 años

VALDESOGO DE ABAJO — 185 años

VALDESOGO DE ARRIBA — 70 años

VALDESPINO — 163 años

VALDESPINO CERÓN — 34 años

VALDETEJA — 91 años

VALDEVIEJAS — 160 años

VALDEVIMBRE — 164 años

VALDORÉ — 28 años

VALDORRIA — 15 años

VALDUVIECO — 42 años

VALENCIA DE DON JUAN — 601 años

VÁLGOMA (LA) — 215 años

VALIÑA — 9 años

VALLE (EL) — 63 años

VALLE DE FINOLLEDO — 108 años

VALLE DE LA VALDUERNA — 42 años

VALLE DE LAS CASAS — 33 años

VALLE DE MANSILLA — 179 años

VALLE DE VEGACERVERA — 54 años

VALLECILLO — 50 años

VALLEJO — 12 años

VALMARTINO — 59 años

VALPORQUERO DE RUEDA — 21 años

VALPORQUERO DE TORÍO — 11 años

VALSECO — 52 años

VALSEMANA — 123 años

VALTUILLE DE ABAJO — 85 años

VALTUILLE DE ARRIBA — 77 años

VALVERDE — 13 años

VALVERDE DE CURUEÑO — 69 años

VALVERDE DE LA SIERRA — 42 años

VALVERDE-ENRIQUE — 80 años

VALVERDÍN — 20 años

VANIDODES — 47 años

VECILLA DE LA VEGA — 48 años

VEGA DE ALMANZA (LA) — 30 años

VEGA DE ANTOÑÁN — 44 años

VEGA DE CABALLEROS — 55 años

VEGA DE ESPINAREDA — 209 años

VEGA DE GORDÓN — 72 años

VEGA DE INFANZONES — 254 años

VEGA DE MAGAZ — 86 años

VEGA DE MONASTERIO — 32 años

VEGA DE ROBLEDO (LA) — 30 años

VEGA DE VALCARCE — 135 años

VEGA DE VIEJOS — 42 años

VEGACERNEJA — 53 años

VEGACERVERA — 105 años

VEGAQUEMADA — 153 años

VEGARIENZA — 29 años

VEGAS DEL CONDADO — 206 años

VEGAS DO SEO — 8 años

VEGUELLINA — 12 años

VEGUELLINA (LA) — 29 años

VEGUELLINA (LA) — 15 años

VEGUELLINA DE FONDO — 35 años

VEGUELLINA DE ÓRBIGO — 208 años

VELDEDO — 20 años

VELILLA (LA) — 15 años

VELILLA DE LA REINA — 113 años

VELILLA DE LA TERCIA — 16 años

VELILLA DE LA VALDUERNA — 15 años

VELILLA DE LOS OTEROS — 31 años

VELILLA DE VALDERADUEY — 35 años

VELILLA DE VALDORÉ (LA) — 9 años

VENEROS — 39 años

VENTAS DE ALBARES (LAS) — 121 años

VENTOSILLA DE LA TERCIA — 49 años

VERDIAGO — 29 años

VIADANGOS DE ARBÁS — 29 años

VIARIZ — 10 años

VIDANES — 101 años

VIEGO — 36 años

VIERDES DE SAJAMBRE — 7 años

VIFORCOS — 61 años

VILECHA — 459 años

VILELA — 102 años

VILLABALTER — 495 años

VILLABANDÍN — 11 años

VILLABLINO — 208 años

VILLABRAZ — 33 años

VILLABUENA — 139 años

VILLACALABUEY — 48 años

VILLACE — 100 años

VILLACEDRÉ — 441 años

VILLACERÁN — 13 años

VILLACIDAYO — 35 años

VILLACIL — 114 años

VILLACONTILDE — 54 años

VILLACORTA — 56 años

VILLADANGOS DEL PÁRAMO — 474 años

VILLADECANES — 93 años

VILLADEMOR DE LA VEGA — 107 años

VILLADEPALOS — 211 años

VILLADEPÁN — 10 años

VILLADIEGO DE CEA — 43 años

VILLAESTRIGO DEL PÁRAMO — 79 años

VILLAFAÑE — 152 años

VILLAFEILE — 37 años

VILLAFELIZ DE BABIA — 43 años

VILLAFER — 104 años

VILLAFRANCA DEL BIERZO — 190 años

VILLAFREA DE LA REINA — 46 años

VILLAFRUELA DEL CONDADO — 65 años

VILLAGALLEGOS — 98 años

VILLAGARCÍA DE LA VEGA — 79 años

VILLAGATÓN — 45 años

VILLAGER DE LACIANA — 111 años

VILLAGROY — 11 años

VILLAHIBIERA — 97 años

VILLALBOÑE — 96 años

VILLALEBRÍN — 19 años

VILLALFEIDE — 97 años

VILLALIBRE DE SOMOZA — 29 años

VILLALÍS DE LA VALDUERNA — 86 años

VILLALMÁN — 16 años

VILLALMONTE — 11 años

VILLALOBAR — 118 años

VILLALQUITE — 47 años

VILLAMAÑÁN — 231 años

VILLAMANDOS — 94 años

VILLAMANÍN DE LA TERCIA — 177 años

VILLAMARTÍN DE DON SANCHO — 121 años

VILLAMARTÍN DE LA ABADÍA — 190 años

VILLAMARTÍN DEL SIL — 88 años

VILLAMAYOR DEL CONDADO — 47 años

VILLAMEDIANA DE LA VEGA — 32 años

VILLAMEJIL — 97 años

VILLAMOL — 41 años

VILLAMONDRÍN DE RUEDA — 105 años

VILLAMOR DE ÓRBIGO — 102 años

VILLAMORATIEL DE LAS MATAS — 55 años

VILLAMORICO — 33 años

VILLAMORISCA — 32 años

VILLAMOROS DE LAS REGUERAS — 552 años

VILLAMOROS DE MANSILLA — 65 años

VILLAMUÑÍO — 118 años

VILLANÓFAR — 31 años

VILLANUEVA — 9 años

VILLANUEVA DE CARRIZO — 342 años

VILLANUEVA DE JAMUZ — 116 años

VILLANUEVA DE LA TERCIA — 42 años

VILLANUEVA DE OMAÑA — 28 años

VILLANUEVA DE PONTEDO — 51 años

VILLANUEVA DE VALDUEZA — 175 años

VILLANUEVA DEL ÁRBOL — 517 años

VILLANUEVA DEL CARNERO — 390 años

VILLANUEVA DEL CONDADO — 121 años

VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS — 979 años

VILLAORNATE — 98 años

VILLAPADIERNA — 44 años

VILLAPECEÑIL — 15 años

VILLAPODAMBRE — 35 años

VILLAQUEJIDA — 234 años

VILLAQUILAMBRE — 1118 años

VILLAR — 14 años

VILLAR DE ACERO — 24 años

VILLAR DE CIERVOS — 15 años

VILLAR DE CORRALES — 12 años

VILLAR DE GOLFER — 23 años

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