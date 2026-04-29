En Valdepeñas alumnado de 4º de Primaria y 2º de la ESO realiza las pruebas evaluación de diagnóstico

En Valdepeñas alumnado de 4º de Educación Primaria y 2º de la ESO realiza las pruebas evaluación de diagnóstico del curso 2025-2026. Hoy, desde el Colegio Público Luis Palacios de la localidad, la directora general de Innovación Educativa y Centros de la Junta de Comunidades, María Dolores Pérez, ha aportado datos sobre un proceso masivo que se desarrolla estos días en más de mil colegios e institutos de Castilla-La Mancha, como establece la Ley Orgánica de Educación.

Tanto los centros como las familias reciben un informe personalizado de los resultados. El conjunto de los datos sirve para analizar la situación del sistema educativo. Pérez ha puntualizado que es una herramienta para mejorar y, por tanto, esta evaluación académica "tiene un carácter informativo, formativo y orientador".

María Dolores Pérez junto a Vanessa Irla, Inmaculada Pacheco y Antonio Ruiz en CEIP Luis Palacios de Valdepeñas | Mari Ángeles Díaz-Madroñero

La directora general destaca que estas pruebas no dejan fuera a ningún estudiante, tienen un carácter inclusivo, adaptándose a perfiles concretos.

María Dolores Pérez ha animado a las familias a participar, respondiendo a los cuestionarios que hay en la plataforma Educamos, para poder contextualizar y hacer una radiografía más precisa de cómo está el sistema, teniendo en cuenta las variables sociales y económicas.

Cerca de 47 000 estudiantes de todos los centros públicos, privados y concertados de la región están realizando estas pruebas, en formato digital, en un contexto de normalidad e incidencias mínimas.