Del 22 de octubre al 10 de diciembre de 2026

En la UNED de Valdepeñas ciclo 'Jueves de Orisos con la salud'

El ciclo de conferencias de la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Cultural Orisos propone charlas de expertos en distintas áreas relacionadas con la salud y con la perspectiva de asociaciones de pacientes o familiares.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Jueves de la salud con Orisos
En la UNED de Valdepeñas ciclo 'Jueves de Orisos con la salud'

La Asociación para el Investigación y el Desarrollo Cultural Orisos de Valdepeñas da comienzo hoy a un ciclo de ocho conferencias denominado 'Jueves de Orisos con la salud', que se desarrollará en el Centro Provincial Asociado a la UNED en Valdepeñas.

Las sesiones tienen una particularidad, cada una de ellas cuenta con la participación de un profesional relacionado con la salud, desde enfermería o fisioterapia, a médicos especialistas: hematólogo, oncólogo, neuropediatra o reumatólogo. Su intervención se complementa con una asociación de pacientes o familiares vinculada a esa enfermedad, trastorno o característica, explica Daniel Marín, coordinador de Actividades de Extensión Universitaria de la UNED.

En la programación dos charlas con un matiz diferente, la primera esta tarde donde se va a abordar por un lado la 'intervención ciudadana en emergencias médicas extrahospitalarias' y, por otro lado, la 'Intervención de Bomberos en emergencias' con los bomberos del Parque de Valdepeñas. La segunda 'Lesiones deportivas más comunes en fútbol sala' con el fisioterapeuta del Viña Albali FS Valdepeñas y la intervención de jugadores de este equipo, señala Palmira Pélaez, presidenta de Orisos.

La asistencia a las conferencias es gratuita, presencial y online, en directo o en diferido. Las inscripciones se pueden realizar en la web de la UNED en Valdepeñas.

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