En la UNED de Valdepeñas ciclo 'Jueves de Orisos con la salud'

La Asociación para el Investigación y el Desarrollo Cultural Orisos de Valdepeñas da comienzo hoy a un ciclo de ocho conferencias denominado 'Jueves de Orisos con la salud', que se desarrollará en el Centro Provincial Asociado a la UNED en Valdepeñas.

Las sesiones tienen una particularidad, cada una de ellas cuenta con la participación de un profesional relacionado con la salud, desde enfermería o fisioterapia, a médicos especialistas: hematólogo, oncólogo, neuropediatra o reumatólogo. Su intervención se complementa con una asociación de pacientes o familiares vinculada a esa enfermedad, trastorno o característica, explica Daniel Marín, coordinador de Actividades de Extensión Universitaria de la UNED.

En la programación dos charlas con un matiz diferente, la primera esta tarde donde se va a abordar por un lado la 'intervención ciudadana en emergencias médicas extrahospitalarias' y, por otro lado, la 'Intervención de Bomberos en emergencias' con los bomberos del Parque de Valdepeñas. La segunda 'Lesiones deportivas más comunes en fútbol sala' con el fisioterapeuta del Viña Albali FS Valdepeñas y la intervención de jugadores de este equipo, señala Palmira Pélaez, presidenta de Orisos.

La asistencia a las conferencias es gratuita, presencial y online, en directo o en diferido. Las inscripciones se pueden realizar en la web de la UNED en Valdepeñas.