PIARAS DE HASTA 80-90 ANIMALES

Los jabalíes causan importantes daños a las siembras de cereal en Campo de Montiel

ASAJA denuncia la falta de control de la fauna silvestre ante los graves daños del jabalí en el Campo de Montiel, alerta, de pérdidas superiores al 80% en numerosas explotaciones y reclama medidas urgentes.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

ASAJA denuncia la situación límite que atraviesan agricultores de la comarca del Campo de Montiel como consecuencia de la falta de control efectivo de la población de fauna silvestre y cinegética, especialmente del jabalí, cuyos daños en las siembras superan ya el 80% en numerosas explotaciones agrícolas.

La organización alerta de que los ataques de estos animales se han intensificado de forma alarmante en los últimos meses, arrasando parcelas completas de cereal y otros cultivos de secano, como explica Juan Miguel Requena, agricultor de Villanueva de la Fuente.

Requena expresa la preocupación de los agricultores porque, a pesar de las pérdidas económicas, deben seguir cumpliendo con los requisitos de la condicionalidad de la PAC, mantener sus superficies productivas y cumplir con unas normas muy estrictas.

En este contexto, exigen a las administraciones competentes medidas urgentes y eficaces, que pasen por un mayor control poblacional, la agilización de autorizaciones excepcionales y una revisión de la normativa vigente, así como mecanismos reales de compensación para los agricultores afectados.

