Villamanrique compra el edificio la Tercia para convertirlo en un centro de innovación para sus agricultores

El Ayuntamiento de Villamanrique ha adquirido la antigua Tercia, un edificio singular que forma parte de la historia del municipio y ahora pasa a ser patrimonio de todos sus habitantes.

El alcalde, Luis Luna, ha confirmado a Onda Cero que ya hay redactado un proyecto de rehabilitación de este inmueble, con muros de mampostería y grandes portadas, donde antaño se almacenaba el grano y al que quiere darse una nueva vida útil, creando un Centro de Innovación Agro-digital y Emprendimiento Rural que sirva de respaldo e impulso al sector agrario local.

Para conseguir la financiación va a solicitarse una subvención de 200 000 euros al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO.

"Para que los agricultores puedan digitalizarse, llevar la PAC, el cuaderno digital, cursos, formación. Hasta incluso alguna estación meteorológica que ellos puedan consultar el tiempo, un dron para poder hacer prevención de plagas… Todo ese tipo de acciones dentro de diferentes ejes", desgrana el alcalde.

El alcalde de Villamanrique, Luis Luna, junto a la anterior propietaria de la Tercia, Dolores Frías | Ya se ha firmado, ante notario, la compra del edificio

Luna, ha puesto en valor que la compra del edificio, ya formalizada ante notario, se ha cerrado por 20 000 euros, una inversión que considera "muy ajustada". Por este motivo, ha querido hacer público el agradecimiento a su anterior propietaria, Dolores Frías, por su buena disposición y facilidades para que este edificio tan emblemático pase a manos del Consistorio.