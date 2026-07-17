Sanidad accesible

El Gobierno regional mejora la accesibilidad del consultorio de Viso del Marqués con un sistema automático de apertura de puertas

El Gobierno de Castilla La-Mancha sigue mejorando las infraestructuras de los centros sanitarios de la región.

Adrián Bellón.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

El Gobierno regional mejora la accesibilidad del consultorio de Viso del Marqués con un sistema automático de apertura de puertas
El Gobierno regional mejora la accesibilidad del consultorio de Viso del Marqués con un sistema automático de apertura de puertas | Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

El Gobierno de Castilla La-Mancha sigue mejorando las infraestructuras de los centros sanitarios de la región, adaptándolos a las necesidades de personas con movilidad reducida que, gracias al sistema de puertas automáticas, tendrán una mayor facilidad para acceder a la consulta.

El delegado provincial de Sanidad, Francisco José García, ha estado en el consultorio local de Viso del Marqués para valorar el resultado de las obras.

Un consultorio que, desde su inauguración en 2022, atiende a más de 2.100 personas y forma parte de la Zona Básica de Salud de Santa Cruz de Mudela.

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