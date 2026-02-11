EMPRESAS

Félix Solís obtiene la certificación ‘Sustainable Wineries for Climate Protection’ en su bodega de Valdepeñas

La compañía acredita sus avances ambientales con mejoras en emisiones, gestión del agua, residuos y eficiencia energética.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Félix Solís obtiene la certificación ‘Sustainable Wineries for Climate Protection’ en su bodega de Valdepeñas
Félix Solís obtiene la certificación ‘Sustainable Wineries for Climate Protection’ en su bodega de Valdepeñas | Félix Solís Avantis

Félix Solís obtiene la certificación Sustainable Wineries for Climate Protection en su bodega de Valdepeñas.

Este reconocimiento, avalado por la Federación Española del Vino (FEV), acredita que los procesos de toma de decisiones y gestión de la bodega se desarrollan bajo criterios estrictos de sostenibilidad, evaluados de forma integral, según informa la empresa en nota de prensa.

La certificación "Bodegas Sostenibles por el Clima", en su traducción al español, pone en valor los avances logrados por Félix Solís Avantis en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la gestión eficiente del agua, la disminución de residuos, así como la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

En este último punto, la compañía informa en su comunicado de la puesta en marcha un nuevo huerto solar en Valdepeñas, que se suma a otras dos instalaciones fotovoltaicas ya operativas y que permitirá avanzar en el objetivo de generar de forma autónoma hasta el 25% de la electricidad consumida por la compañía.

La nueva instalación, con más de 5 400 paneles fotovoltaicos y una potencia instalada superior a 3 MWp, destinará la energía producida íntegramente a las actividades de elaboración, embotellado y logística, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono de la bodega principal del grupo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer