Félix Solís obtiene la certificación Sustainable Wineries for Climate Protection en su bodega de Valdepeñas.

Este reconocimiento, avalado por la Federación Española del Vino (FEV), acredita que los procesos de toma de decisiones y gestión de la bodega se desarrollan bajo criterios estrictos de sostenibilidad, evaluados de forma integral, según informa la empresa en nota de prensa.

La certificación "Bodegas Sostenibles por el Clima", en su traducción al español, pone en valor los avances logrados por Félix Solís Avantis en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la gestión eficiente del agua, la disminución de residuos, así como la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

En este último punto, la compañía informa en su comunicado de la puesta en marcha un nuevo huerto solar en Valdepeñas, que se suma a otras dos instalaciones fotovoltaicas ya operativas y que permitirá avanzar en el objetivo de generar de forma autónoma hasta el 25% de la electricidad consumida por la compañía.

La nueva instalación, con más de 5 400 paneles fotovoltaicos y una potencia instalada superior a 3 MWp, destinará la energía producida íntegramente a las actividades de elaboración, embotellado y logística, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono de la bodega principal del grupo.