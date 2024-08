CCOO considera que la muerte de un trabajador en una bodega de Valdepeñas se podría haber evitado

Unas ochenta personas se han concentrado esta mañana frente a las puertas de Bodegas Félix Solís para mostrar su apoyo a la familia, amigos y compañeros del joven de 27 años fallecido el día 6 de agosto, por inhalación de anhídrido carbónico, mientras trabajaba.

La convocatoria ha partido de Comisiones Obreras y ha servido también para pedir que se aclaren cuanto antes las causas de este accidente laboral y se determine si existe algún grado de responsabilidad por parte de la empresa vitivinícola.

Para el sindicato la contratación de una segunda persona, como garantía en caso de una situación peligrosa como esta, habría evitado este desenlace. "El sindicato se va a personar, se va a personar ante Inspección y ante las entidades que sea necesario, y vamos a pedir responsabilidades plenas por la muerte de Paquito. No podemos consentir ni una muerte más en el trabajo. Es doloroso tener que ver, lo estaba diciendo, optimización. Esta empresa tiene un médico que vigila las bajas por contingencias comunes de enfermedad de los trabajadores, pero no emplea un salario más para que los trabajadores tengan un recurso preventivo, que podría haber salvado la vida del trabajador", ha afirmado Rafael Muñoz de CCOO Industria.

ESTE AÑO YA SON SEIS FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA PROVINCIA

El sindicato ha tenido presentes en esta concentración, no solo al trabajador fallecido en Valdepeñas, si no a todas las víctimas de la provincia de Ciudad Real que han muerto debido a accidentes de trabajo en lo que va de año, seis hasta la fecha.

"Unidos frente a la siniestralidad. No más muertes en el trabajo" | Mari Ángeles Díaz-Madroñero Guijarro

Los asistentes han guardado un minuto de silencio por ellas y los convocantes han hecho extensivas sus reivindicaciones en materia de seguridad laboral al sector empresarial. "Este año tenemos en el mismo semestre cuatro y, desgraciadamente, en julio, y ahora con Francisco, son seis personas que han perdido la vida en sus puestos de trabajo. No lo podemos permitir, nosotros haremos todo lo posible desde Comisiones Obreras poniendo las denuncias que sean necesarias en la Inspección de Trabajo, acudiendo a los tribunales si hace falta. El caso es que cada vez esto sea menor y no vuelva a suceder. No podemos permitir ni una muerte más en el trabajo", ha dicho Esther Serrano, secretaria organización de Comisiones Obreras en la provincia

CCOO ha recordado que la siniestralidad laboral en la provincia está por encima de la media nacional y han aumentado los accidentes graves. Cuando, según el sindicato, una gran mayoría de los accidentes son evitables si se ponen los medios adecuados.