Almuradiel busca que la depuradora de la pedanía de Venta de Cárdenas se adapte a la normativa europea

Desde el Gobierno municipal se ha señalado que la Diputación de Ciudad Real se ha comprometido a colaborar en la actuación.

El objetivo es mejorar el sistema de depuración para que los vertidos cumplan definitivamente los parámetros de la norma.

Para lograrlo es necesario que se amplíen parte de las instalaciones, y el Ayuntamiento espera recibir apoyo de otras administraciones en esta tarea.

Braulio Egido, alcalde de Almuradiel, confirma la participación de la Diputación, pero sigue pendiente de nuevos apoyos.

Egido ha indicado también que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incluyó este proyecto entre las actuaciones previstas del año.

Aun así, tiene un horizonte de ejecución posterior, por lo que el Consistorio sigue buscando ayudas para resolver cuanto antes la necesidad.