Estas son las principales conclusiones del primer Informe de Sostenibilidad de la DOP Queso Manchego cuya presentación ha tenido lugar esta mañana en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con la presencia de su titular, Julián Martínez Lizán; del presidente del Consejo Regulador de esta DOP, Antonio Martínez; la directora de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Toledo, Elena Martín, y representantes del sector.

El consejero ha asegurado que la DOP Queso Manchego es un “referente” para Castilla-La Mancha por su trayectoria, valores e impacto económico y social pero también para España porque, en palabras del propio informe, es “un embajador mundial del queso español”.

No en vano, su valor económico alcanza los 195 millones de euros y en 2025 supuso el 52,3% de lo comercializado en valor conjuntamente por todos los quesos de calidad del país. Además, su dimensión productiva reúne cerca de medio millón de ovejas manchegas inscritas, casi 500 explotaciones ganaderas y 62 queserías que elaboran cada año 15,5 millones de kilos de queso.

Su reconocimiento internacional también queda patente en su capacidad exportadora, ya que el 78% de la producción se comercializa en decenas de países. A ello se suma el prestigio que tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como la FAO reconocen ya que han acreditado que el sello de esta Denominación de Origen tiene un efecto positivo que facilita que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio mayor porque consideran garantizada la calidad superior de este queso, así como de la leche con que se produce.

Sobre este aspecto, Julián Martínez Lizán ha lanzado un mensaje claro al defender que “el queso es el último paso, pero para que haya leche de oveja, los ganaderos tienen que percibir un precio justo por su producción” y poder mantener la viabilidad de las explotaciones ganaderas “y poder seguir elaborando queso manchego con DOP”.

El informe presentado también pone de relieve un bajo impacto ambiental, tanto en la producción de leche, que tiene menor huella hídrica, como en la del queso, que presenta una de las huellas de carbono más bajas del sector, “lo que supone un añadido más a su calidad”. Además, fomenta el pastoreo extensivo y los cultivos locales, la elaboración en proximidad, y apuesta por la economía circular mediante prácticas como el compostaje de lana y estiércol.

Para el titular de Agricultura, da un paso más con este informe de sostenibilidad, que refleja su buen hacer y marca el camino a seguir de ahora en adelante. “Estoy seguro de que seguirá situando al queso manchego en el lugar destacado que tiene, poniendo en valor la producción local y rural, respetando el entorno y generando empleo y desarrollo, tanto económico como social, en los municipios en que tiene presencia”, ha dicho Martínez Lizán.

Martínez Lizán ha destacado la colaboración que mantiene el Gobierno regional con las figuras de calidad diferenciada a través de la marca de garantía Campo y Alma, una apuesta estratégica en la que la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego desempeña un papel esencial. En este sentido, ha subrayado la importancia de seguir reforzando la promoción y la divulgación para que los consumidores identifiquen correctamente un auténtico queso manchego y conozcan las garantías que ofrece una figura de calidad amparada por una denominación de origen.

El apoyo a este producto también pasa por seguir los trabajos de investigación que se desarrollan junto con AGRAMA para la mejora genética de la oveja manchega y para seguir fomentando el relevo generacional en el sector ganadero de ovino manchego.