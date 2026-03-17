Parlamento regional prepara el I Foro de Salud Mental de Infancia y Adolescente

“Hemos preparado este foro con gran ilusión y con un nivel de ponencias técnicas realmente importante porque una de las obligaciones que tenemos los poderes públicos pasa por trabajar en estrategias preventivas y asistenciales que cuiden el bienestar emocional de nuestros niños y niñas”, explica Bellido, para quien “debe afrontarse desde diversas áreas de trabajo” una problemática que “está desgraciadamente muy extendida” en esta población y que, como señalaba un informe monográfico de Unicef de 2021, afecta a uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes.

El propio presidente de las Cortes Regionales ha expuesto a los integrantes de la Comisión de Seguimiento los detalles de esta actividad que nació por su iniciativa en unas de las reuniones anteriores de este órgano, en el que participan Unicef CLM, el parlamento como institución, el Ejecutivo Regional a través de diferentes direcciones generales y dos de los tres grupos parlamentarios, Socialista y Popular.

El objetivo principal del I Foro de Salud Mental Infantil y Adolescente de Castilla-La Mancha que organiza el Parlamento en colaboración con Unicef España radica en reunir en Toledo a especialistas de prestigio nacional e internacional para debatir sobre el estado de la salud mental en esta franja de población, en un momento clave de su desarrollo vital. Alrededor del 70% de los problemas de salud mental comienzan durante la infancia o la adolescencia, según consta en la Estrategia de salud mental del Sistema nacional de Salud de España.

La cita se celebrará el 29 de abril en las dependencias de la Real Fundación de Toledo. El evento multisectorial contará con diferentes mesas a lo largo de la jornada en la que participarán especialistas del ámbito sanitario, educativo, psicológico e institucional para abordar una cuestión que suscita cada día mayor interés y, tras la inauguración de carácter institucional, habrá una ‘charla TED’ con el psicólogo y especialista en salud mental infanto juvenil de Unicef Argentina, Javier Quesada, y la Comisionada de Salud Mental del Gobierno de España, Belén González.

La salud mental de la juventud y la adolescencia viene siendo uno de los asuntos que más preocupa a las asociaciones que trabajan con la infancia y fue recogida por las organizaciones de la infancia en su Declaración con motivo del último Día Mundial de la Infancia, en noviembre pasado.

Comisión de Seguimiento del Pacto por la Infancia

Asimismo, la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Infancia ha aprobado el informe anual y los indicadores de seguimiento de 2025, que abordan los avances en los compromisos en materia legislativa, de programas, convenios e iniciativas; como por ejemplo la realización del informe de impacto en la infancia, para la Ley de los presupuestos de Castilla-La Mancha 2026 o la renovación de la Mesa de Participación infantil de Castilla-La Mancha.