Desmantelado un laboratorio de cocaína en el Polígono de Toledo

La operación “Swiper” se inició en el mes de febrero de este mismo año, cuando los investigadores obtuvieron indicios de que se había asentado en la ciudad un pequeño grupo criminal que se estaba dedicando a la distribución de cocaína y marihuana tanto en Toledo como en poblaciones limítrofes.

Una vez identificados los principales sospechosos, se pudo averiguar que utilizaban un trastero ubicado en el polígono de esta ciudad como lugar de ocultación y manipulación de la sustancia estupefaciente.

Posteriormente, la Policía Nacional localizó el domicilio de residencia de los investigados, situado en una localidad a 23 kilómetros de la ciudad, por lo que se realizó un registro en la vivienda, donde se detuvo a los tres implicados. En el momento en que los agentes accedieron al domicilio, uno de los investigados trató de deshacerse de 34 dosis de cocaína arrojándolas al inodoro, siendo sorprendido por los agentes antes de que lo lograse.

Como resultado de la operación, se han incautado 764 gramos de cocaína y 600 gramos de marihuana, un arma simulada así como 2.360 euros, útiles para la manipulación, adulteración, preparación y envasado de la droga, entre ellos una prensa hidráulica para empaquetar paquetes de cocaína de aproximadamente un kilogramo, que pone de manifiesto las enormes cantidades de cocaína que este grupo habría estado distribuyendo.