Page pide "sentido común" a sindicatos y empresarios

García-Page ha pronunciado estas palabras en el 6º Encuentro Comercio C4-CEOE, que tiene lugar en Toledo, aprovechando la presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

"Una cosa que nos tenemos que proponer", ha dicho a empresarios y sindicatos, es "no entrar en tanta trampa como entramos". A raíz de la crisis de 2007, ha lamentado, ha colado "un populismo barato, demagógico, que como todos son nocivos y tóxicos".

Un populismo social que "rompió" el panorama político, del que el presidente socialista creía que "nos estábamos apartando ya".

Ha sido en este punto en el que García-Page ha pedido a empresarios y sindicatos "desterrar" todo tipo de populismo, recuperar el espacio de normalidad, de sentido común, de seriedad, e incluso, de aburrimiento porque "el que quiera estar entretenido hoy está entretenidísimo", especialmente hoy que hay tres comparecencias en el Supremo, palabras que han provocado la risa de los asistentes.

"Hay que intentar, de verdad, que la democracia cumpla su función, que es aburrirnos en el sentido de que los conflictos los tenemos pero nos ponemos de acuerdo para arreglarlos", algo que, según ha enfatizado, es de "sentido común y de perogrullo". "Lo que pasa que a veces el sentido común en España es noticia", ha apuntado.

No entrar "en tanta trampa", ha sido uno de los consejos dados en varias ocasiones por el presidente castellanomanchego durante su intervención ya que, ha advertido, "el 95 por ciento del ruido ambiental que hay en España es provocado". "Se busca, es de diseño".

A su juicio, "no hay motivo ninguno" creciendo la economía, creciendo el empleo y yendo la situación como va, aunque admite que hay cosas que mejorar, "para que se enfrenten las familias ni la gente por la calle ni nada por el estilo". "Es estrictamente un populismo diseñado de frentismo que lleva al cortoplacismo".

El comercio en CLM

En este acto se está hablando del futuro del comercio, también en Castilla-La Mancha. A ello se ha referido el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, quien ha explicado que en la región, los retos pasan por el comercio electrónico, integrarse en las nuevas plataformas, asimilar las nuevas tecnologías y formarse en ciberseguridad. Estima el líder de la patronal regional que, en la región, "el 99,98 % del comercio son Pymes y Micropymes.

Estima que integran este sector más de 180.000 trabajadores, lo que supone el 11 % del PIB y ha resaltado también la importancia de asentar población. Según ha explicado, la densidad de la población en la región es como 25 habitantes por kilómetro cuadrados, "casi como Laponia y los negocios en los pueblos más pequeños tiene que ver con el comercio".