Renovadas las ofertas hosteleras de seis espacios del Casco de Toledo

Concretamente, para la terraza anexa al edificio de Caracena, la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento ha sido la presentada por ‘Terraza Caracena SL’; para la ubicada en el Corralillo de San Miguel, ha sido la oferta presentada por ‘Delfin Taller del Moro restaurante SL’; para la zona verde de la avenida del Madroño, la presentada por Jadaca Eventos SL; en cuanto a la zona verde ubicada en el paseo del Miradero, la oferta más ventajosa es la presentada por la empresa ‘Cinco Notas SL’; la quinta, la de la zona verde del paseo de Recaredo ha sido la empresa ‘Hostol Servicios Turísticos SL’; y por último, el establecimiento ubicado en el parque del Crucero, la oferta más ventajosa es la presentada por la empresa ‘Kiosco Salto del Caballo SL’.

En otro orden de cosas, en el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, se da el visto bueno a la aprobación técnica del proyecto básico de instalación de climatización en diferentes dependencias del colegio de educación infantil y primaria ‘Gómez Manrique’, redactado por Luis Alberto González de la Cal y Alberto Balmori Blanco por 176.832 euros.

En el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se autoriza el inicio del expediente para la ejecución de los trabajos de realización de un concierto a cargo del artista Dani Martín el día 5 de junio de 2026 en el recinto ferial de la peraleda por un importe de 48.400 euros; al igual que el concierto a cargo del grupo ‘Niña Polaca’ el día 20 de junio en el recinto ferial de Santa María de Benquerencia por un importe de 42.350 euros.

Además, en el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se adjudica el contrato de la gestión y ejecución del servicio ‘Corresponsables en casa y acompañados’ a la empresa Cecap Joven, por un importe de licitación de 45.500 euros y una duración del contrato de 7 meses; y se aprueba el contrato de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y Cruz Roja española por un importe de 18.000 euros.

En el área de gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se toma en conocimiento del acta de replanteo de las obras para la conexión de la movilidad con la otra ribera del Valle-Polvorones. Una obra que ha durado 4 meses y un importe de 517.670,45 euros; y se toma en conocimiento la finalización de las obras de recuperación y reducción del riesgo de inundación de la ribera del Tajo en la zona este de la ciudad de Toledo. Una obra que ha durado 9 meses y que ha contado con un importe de 2.456.489,29 euros.

Por último, en el apartado de urgencias, se aprueban tres acuerdos, por un lado, se da luz verde al tercer encuentro de ‘Toledo Somos Familia’, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Familia 2026, que se celebrará el 18 de mayo de 2026, con un presupuesto de 15.525 euros.

También, se autoriza la programación de talleres para mayores en los centros de Santa María Benquerencia, San Antón y Santa Bárbara para el ejercicio 2026 por un importe de 85.935 euros; y se da el visto bueno al inicio del expediente para la licitación del contrato para la ejecución de los trabajos consistentes en la realización de un espectáculo de monólogos denominado ‘Mentes Peligrosas’ en Toledo el día 31 de mayo de 2026, con motivo de la fiestas del Corpus Christi, desarrollado en el recinto ferial de Santa María Benquerencia por importe de 24.200 euros.