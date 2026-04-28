Sube el paro durante los tres primerso meses de 2026 en 1600 personas

Esta cifra de parados es la más alta en un primer trimestre desde 2024. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (19 veces) mientras que ha bajado en 5 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2023.

En el primer trimestre se destruyeron en Castilla-La Mancha 13.200 puestos de trabajo (1,39% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 936.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 1.076.500 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 3.800 personas (0,35%).

En el último año el paro ha aumentado en 1.400 personas (+1%) en Castilla-La Mancha y se han creado 32.700 empleos (+3,6%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 34.000 personas (3,3%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 2.900 mujeres (+4%), frente a un avance del paro masculino de 6.600 parados (+11,6%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 76.200 y la tasa de paro femenino en el 16,01%. Por su parte, 63.500 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 10,57%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Castilla-La Mancha se redujo en 500 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,62%.

Por su parte, desde FEDETO, Manuel Madruga, la EPA sigue mostrando la debilidad del mercado laboral español. Insiste en que "es el peor dato de aumento del paro desde 2013 y el peor dato de caída de empleo desde 2020". Además indica que el 60 % de los contratos son a tiempo parcial o fijos discontinuos. Lo achaca al incremento de los costes laborales y la sobrerregulación de las relaciones laborales. Pronostica que seguiremos estando casi al doble de la tasa de paro europea de la que nos separan 5 puntos.

Desde UGT, Isabel Carrascosa indica que "la tendencia es la habitual en un primer trimestre en Toledo". Caen las personas ocupadas, en concreto en 1.600 personas, si bien es un dato de ocupación de los más altos, pero, como ha explicado "ahora nos preocupa la creación de empleo y elevar la calidad del mismo".