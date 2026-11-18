Los hechos se produjeron cuando el paciente comenzó a mostrarse agresivo y se enfrentó al médico, al que intentó agredir físicamente y amenazó de muerte. Durante el forcejeo, una enfermera resultó contusionada en una acción violenta en la que también se vieron afectados dos celadores. Ante la situación, fue necesaria la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que acudieron al centro hospitalario.

CSIF considera necesario reforzar la seguridad del Servicio de Urgencias para no dejar a los profesionales expuestos a una situación de violencia sin contar con la protección necesaria.

El sindicato advierte de que la falta de plantilla y la sobrecarga asistencial provocan demoras en los tiempos de atención, incrementando el malestar y la impaciencia de los pacientes y familiares. Aunque estas circunstancias no justifican en ningún caso las agresiones, sí evidencian la necesidad de reforzar los recursos humanos y las medidas de seguridad para prevenir situaciones de riesgo.

CSIF recuerda que los profesionales de ámbito sanitario acuden a su puesto de trabajo para atender y cuidar a la ciudadanía, y no pueden desempeñar su labor bajo amenazas, agresiones o miedo por su integridad física. La violencia contra los profesionales sanitarios y del ámbito público no puede normalizarse. Proteger a quienes nos cuidan es una obligación de la Administración.