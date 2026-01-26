LOCAL

Martínez-Almeida y Carlos Velázquez unen fuerzas para mejorar el transporte público en Toledo

Ambos regidores han firmado un acuerdo de colaboración para contribuir a que el futuro contrato para adjudicar a la empresa encargada del servicio de transporte urbano contribuya a prestar un servicio "teniendo en cuenta el cambio y la evolución de la ciudad en los últimos años".

Onda Cero Toledo

Toledo |

El alcalde de Toledo ha viajado hasta Madrid para firmar con su homólogo, José Luís Martínez-Almeida un acuerdo de colaboración "al objeto de mejorar el servicio de transporte urbano con el conocimiento que aporta la Empresa de Transportes de la Comunidad de Madrid". Así lo ha indicado Velázquez, para trabajar conjuntamente en ser "más eficaces, competitivos y ofreciendo un mejor servicio a los ciudadanos de Toledo".

El objetivo de este contrato es dotar de un contenido que sirva para actualizar un nuevo pliego, ya que, "a pesar de las modificaciones del contrato actual para acercar el servicio a los ciudadanos. el nuevo contrato requiere llegar a más sitios más lugares y prestar mejor servicios a los toledanos",

Es por ello que trabajarán conjuntamente con la Administración Local para sacar el mejor contrato posible, "con las mejores prestaciones a los toledanos y que contemos con un servicio a plena satisfacción de todos los usuarios en la ciudad".

