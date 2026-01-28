38 centros infantiles con más de 1000 plazas públicas en Toledo

Así lo ha destacado el consejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, durante el acto de inauguración oficial en el que ha acompañado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, según ha informado la Junta en nota de prensa.

A nivel autonómico, se trata de la 140 escuela infantil inaugurada por la Administración autonómica, con 3.036 plazas públicas a lo largo de toda la región. Una oferta de escuelas infantiles que ha aumentado en un 60,01 por ciento y la oferta de plazas en un 21,1 por ciento.

En su intervención, el consejero se ha congratulado de la apertura de la escuela, de la que ha dicho que servirá para "hacer más municipio" y para que las familias de esta pequeña localidad toledana vean como se sigue "ampliando la oferta de servicios públicos".

La Escuela Infantil 'Señorita Amelia', financiada con fondos europeos Next Generation, ha supuesto una inversión superior a los 617.000 euros y fue construida en un plazo especialmente reducido. El centro, que inició su actividad el pasado mes de diciembre, oferta actualmente 41 plazas. Además, dispone de servicio de comedor escolar.

En concreto, el centro cuenta con un aula para niños y niñas de 0 a 1 años, con ocho plazas; una segunda unidad para el tramo de 1 a 2 años, con 13 plazas; y una tercera destinada a menores de 2 a 3 años, con 20 plazas.

En la actualidad, solo dos de estas unidades están en funcionamiento. El número de alumnos matriculados asciende a once en estas primeras semanas de andadura, con cinco menores en el aula que agrupa edades de 0 a 2 años y seis en la unidad de 2 a 3 años.