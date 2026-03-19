Gobierno regional y CECAM apuestan por la formación internacional

La viceconsejera de Educación, Universidades e Innovación, Mar Torrecilla, ha asistido a la presentación de las IV Becas CECAM Movilidad Europea de Castilla-La Mancha destinadas a personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Mar Torrecilla ha explicado que se va a destinar un presupuesto que ronda los 500.000 euros para desarrollar en Irlanda, a donde se irán 25 alumnos, y en Bélgica, donde se trasladarán 15 alumnos, ambos con una duración de tres meses.

Estas prácticas, que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcadas en el Programa FSE+ 2021-2027 de Castilla-La Mancha, permitirán, tal y como ha dicho la viceconsejera del área, mejorar la empleabilidad de estos jóvenes.

En este sentido, Torrecilla ha agradecido a CECAM el trabajo conjunto que se viene realizando entre la organización empresarial y el Ejecutivo autonómico desde hace tiempo, que ha permitido que 130 jóvenes hayan realizado ya este tipo de prácticas desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page.

Mar Torrecilla ha destacado que se prioriza la selección de jóvenes con estudios en medioambiente, digitalización, comunicación audiovisual, programación de videojuegos u otros relacionados con dichos sectores, para que su estancia en Europa les permita adquirir competencias profesionales, técnicas y personales, así como nivel de inglés.

Junto a la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación ha asistido a esta presentación el secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Mario Fernández, entre otros.