Diputación de Toledo aprueba 64 millones de euros para incluir en el presupuesto

Con esta modificación, el presupuesto total de la institución supera ya los 337 millones de euros, frente a los casi 199 millones aprobados inicialmente, lo que refleja la capacidad económica de la Diputación y su apuesta por seguir incrementando la inversión en los municipios.

La portavoz de la Diputación, Soledad de Frutos, ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación previas al pleno, la importancia de esta decisión, que responde a “una forma de gestionar basada en la responsabilidad, el control del gasto y la generación de ahorro, que nos permite reinvertir esos recursos en la provincia y transformar el ahorro en inversión para los municipios y para las personas”.

Uno de los aspectos más relevantes de esta medida es su marcado carácter municipalista. En este sentido, la portavoz ha puesto de manifiesto que “en torno al 80 por ciento de los más de 64 millones de euros se destinan directamente a los ayuntamientos”, reafirmando así el compromiso de la Diputación con todos los pueblos de la provincia, especialmente con los de menor tamaño.

Entre las principales actuaciones destaca el Plan Extraordinario de Inversiones, dotado con 20 millones de euros, lo que supone un incremento de 5 millones respecto al año anterior, y que permitirá a los ayuntamientos mejorar infraestructuras y desarrollar proyectos que impulsen el progreso local.

Del mismo modo, se refuerza el Plan Toledo Emplea +, con casi 3 millones de euros adicionales, alcanzando los 12 millones de euros en esta anualidad, dentro de un programa bianual que movilizará un total de 21 millones de euros destinados a fomentar el empleo y generar oportunidades laborales en la provincia.

Además, la modificación presupuestaria contempla inversiones en distintas áreas estratégicas, como infraestructuras, con 9 millones de euros; bienestar social, con casi 2,4 millones de euros; deporte, con más de 1,7 millones; cultura, con cerca de 1,5 millones; y promoción turística, con más de medio millón de euros.

De Frutos ha señalado que esta iniciativa “refleja el compromiso del Gobierno de la Diputación con los ayuntamientos, con la inversión en la provincia y con la mejora de la calidad de vida de los vecinos”, añadiendo que una gestión eficaz de los recursos públicos permite “seguir llevando más oportunidades y más servicios a todos los municipios de Toledo”.

Otros asuntos del pleno

El Pleno también ha conocido las liquidaciones de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2025 de la Diputación de Toledo, del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y de los consorcios provinciales, que reflejan los resultados económicos de dichas entidades.

Asimismo, se ha aprobado el modificado número 4 del contrato de conservación de carreteras de la zona 2 de la red provincial, que permitirá acometer nuevas actuaciones en varias vías y mejorar las infraestructuras viarias, con una inversión adicional cercana a 1,5 millones de euros.