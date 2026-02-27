Diputación da los primeros pasos para la UDACE en la Residencia San José

Cedillo, también acompañada por técnicos de la Diputación, responsables de la empresa de demolición y de la RSA, ha subrayado la voluntad de la Diputación de llevar a cabo este proyecto clave para la provincia.

Con esta demolición se da paso al inicio de la transformación del recinto para albergar una infraestructura de carácter asistencial destinada a atender de manera especializada necesidades sociales y sanitarias relevantes para las familias de la provincia, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante su intervención, la presidenta ha puesto en valor la dimensión humana y social de esta actuación, recordando que la actuación no es solo un hito constructivo, sino una inversión en bienestar y dignidad para quienes requieren apoyos específicos.

"Esta obra demuestra que la Diputación no solo planifica infraestructuras, sino que escucha y responde a las necesidades de las personas, acompañando a nuestras familias y a nuestros municipios en su día a día, para ofrecer una respuesta humana y eficaz desde lo público para mejorar vidas, proteger a quienes más lo necesitan y no dejar a nadie atrás", ha señalado.

Con la finalización de la fase de demolición, el proyecto entra en una nueva etapa que permitirá continuar con los trabajos previstos.

La Diputación destina más de 10 millones de euros, financiados íntegramente con fondos propios, a la construcción de esta nueva unidad moderna y funcional en la Residencia Social Asistida San José, que no existe actualmente en la provincia de Toledo.

Cuando las obras finalicen el centro contará con 40 plazas de ingreso distribuidas en dos unidades de 20 habitaciones individuales domotizadas, además de una Unidad de Rehabilitación Ambulatoria y Hospital de Día que atenderá entre 200 y 400 pacientes al año.

El objetivo es ofrecer una atención integral que combine rehabilitación física con acompañamiento social, laboral y personal. El edificio, con 5.885 m2 construidos, incluirá 1.600 m2 de hospitalización y 1.500 m2 destinados a terapias avanzadas, con gimnasio de 200 m2, piscina terapéutica, hidroterapia y tecnología especializada en rehabilitación y neuroestimulación.

Dispondrá además de 2.700 m2 de espacios exteriores con accesos accesibles y un jardín terapéutico, y estará diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad, reforzando la apuesta por una atención pública más humana, moderna y centrada en la recuperación y el bienestar