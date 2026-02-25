Sabrido indica que el nivel de inseguridad en Castilla-La Mancha es un 9 % inferior a la media nacional

Respecto a las últimas operaciones policiales, el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, asegura que Castilla-La Mancha se encuentra nueve puntos por debajo de la media nacional. Asegura que los robos con fuerza descienden un 10%, en granjas agropecuarias, caen un 27 % y en drogas un 15 %, según la memoria de la Guardia Civil. Ha reiterado que se ponen los recursos disponibles para los ayuntamientos que lo soliciten, así como la asistencia y coordinación en las Juntas de Seguridad Locales.

Entre otros temas de actualidad también ha explicado que la borrasca Leonardo es la que más ha perjudicado a Castilla-La Mancha, declarada como zona catastrófica por el Gobierno de España y, mediante un RD, indica que las ayudas por emergencia supondrán un 50 % y en estos momentos se recaban datos por parte de ayuntamientos y diputaciones que esperan aportar a las memorias, como muy tarde, la segunda semana de marzo.

En materia de acoso escolar, Sabrido ha informado que existe un Plan Nacional de Acoso para ir avanzando en contra el acoso escolar. Ha adelantado además que "estamos trabajando en coordinación con la Juna para crear una Mesa Técnica de cooperación y colaboración que estará conformada por varias consejerías de la JCCM, la inspección de la Delegación, Guardia Civil y Fiscalía de Menores".

Ha defendido también que espera la colaboración institucional, pero se ha referido a la labor del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sobre la limpieza del camino Albarreal, esperando "que se haya solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo esta intervención", dato que desconoce.

Con respecto a las sentencias pendientes que el Gobierno de España debe acatar con respecto a los caudales ecológicos del Tajo y las nuevas reglas de explotación, Sabrido ha recordado los vaivenes que, a su juicio, ha dado el Partido Popular a este respecto "desde los tiempos de Cospedal, cuando era número dos de la formación y presidenta de la Junta". Ha apelado a la solidaridad entre territorios.

Sabrido ha señalado que, gracias al gobierno de Milagros Tolón y Pedro Sánchez, parte de los proyectos que se ejecutan hoy en Toledo se gestaron entonces "como el polideportivo, la Vega Baja o en el entorno del Tajo".

Finalmente, aunque ha reconocido que el sistema Viogén no es el más eficaz, "es un buen sistema que funciona para mitigar la violencia machista en nuestro país". Ha apelado a la unidad institucional para saber condenar este tipo de situaciones que perjudican a la mujer.