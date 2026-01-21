Maridajes cuánticos llega a Toledo para hablar de ciencia

El ciclo comenzará el 29 de enero con la conferencia 'El sexo injusto: una nueva forma de entender la evolución humana', a cargo de Victoria de Andrés Fernández, doctora en Biología y profesora de la Universidad de Málaga. La charla abordará el papel del sexo y el género en la evolución desde una perspectiva científica actual, según ha informado Ciencia a la Carta en nota de prensa.

El 19 de febrero, el físico y divulgador Adrián García, conocido en redes como @elfisicobarbudo, ofrecerá la ponencia 'Atascos, hormigas, power rangers y heavy metal: la complejidad del mundo', en la que realizará una aproximación divulgativa a los sistemas complejos a partir de ejemplos cotidianos y culturales.

El 19 de marzo, el historiador del arte Cipriano García-Hidalgo Villena, @cipripedia, subdirector de InvestigArt, impartirá la charla '¿A quién tenemos sobre el pedestal? Una historia de los monumentos públicos'. La sesión propone una reflexión crítica sobre los monumentos y su significado social e histórico.

La programación continuará el 16 de abril con 'Datos para entender el mundo', de la mano de Anabel Forte Deltell, @bayesana, doctora en Estadística, profesora de la Universidad de Valencia y divulgadora científica. La conferencia analizará el papel de los datos y la estadística en la interpretación de la realidad.

El ciclo se cerrará el 14 de mayo con 'Invitación al aprendizaje', a cargo del matemático, profesor de la Universidad de La Rioja y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, @eduardosdc, que reflexionará sobre cómo aprendemos y cómo comunicar el conocimiento científico.

El ciclo Maridajes Cuánticos, con el apoyo de la Fundación Soliss y del Grupo Restoredo (Hotel Carlos V), se consolida como referente en comunicación social de la ciencia en Castilla-La Mancha, favoreciendo el acceso universal a la cultura científica mediante la participación de los divulgadores y las divulgadoras con mayor éxito y demanda en medios de comunicación, eventos y redes sociales. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

