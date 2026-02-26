Ayuntamiento de Toledo defiende la 'igualdad real' con tres semanas de programación del 8M

Durante la presentación, Illescas ha subrayado que este crecimiento “no es casual, responde a una decisión política de que la igualdad no sea un gesto puntual, sino una línea de trabajo estructural, sostenida y ambiciosa de este Gobierno Municipal”.

En este sentido, la responsable de Asuntos Sociales ha señalado que el 8 de marzo “es memoria y reivindicación”, por ello la programación se articula en tres ejes; la prevención activa de la violencia contra las mujeres; la visibilización del talento femenino en todos los ámbitos; y la generación de espacios de reflexión, liderazgo y empoderamiento.

Así, entre el 3 y el 22 de marzo, se celebrarán más de 40 actividades deportivas, de formación, educativas, actividades específicas para mujeres con discapacidad intelectual; rutas, talleres de autodefensa, o actividades culturales, como la representación de la obra de teatro ‘Nevenka’; o una visita al Museo Reina Sofía para conocer la obra de Maruja Mallo.

Illescas ha avanzado, además, los nombres de las toledanas que serán reconocidas en el acto institucional del 8 de marzo, con los III Premios ‘Toledo con nombre de mujer’. Entre las galardonadas; la periodista Mar G.Illán, la artista María Toledo; Elena Rodríguez, primera trabajadora social del Ayuntamiento de Toledo; Begoña García, ex presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo; María Jesús Garoz, del gimnasio Curves; Pilar Tormo, de la Asociación Cultural Montes de Toledo; Priscila Ramírez, fundadora de Koker; Consuelo Álvarez, directora del Coro Voces en Armonía y Carmen Vaquero, profesora de literatura.

Un día antes, el 7 de marzo se celebrará la XII Carrera Solidaria Hombres y Mujeres por la Igualdad. La recaudación íntegra se destinará a Ciencia a la Carta, una entidad sin ánimo de lucro formada por personal investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Complutense de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su coordinadora, María José Ruiz, ha destacado en la rueda de prensa, la importancia de “visibilizar a las mujeres científicas” para fomentar las vocaciones entre las niñas y jóvenes.

Este año la campaña del 8M ha sido diseñada junto a la Asociación TDAH Toledo, poniendo el foco en las mujeres y madres que afrontan en muchas ocasiones el infradiagnóstico y la sobrecarga invisible. Su vicepresidenta, Fabiola Dagostino, ha agradecido la oportunidad de participar en esta programación, y ha explicado que el cartel “visibiliza el talento y la capacidad de todas las mujeres y apela a las mentes brillantes de las personas con TDAH”.

Por último, la concejala de Asuntos Sociales, Marisol Illescas, ha agradecido a todas las entidades y asociaciones que colaboran para que este programa sea una realidad, porque son “tres semanas de compromiso colectivo con la igualdad real”, ha concluido.