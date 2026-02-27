CSIF lamenta que el SESCAM no autorice pruebas de radiación en el Hospital de Toledo

CSIF, después de que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) descartara en diciembre el riesgo radiológico ionizante, se dirigió de manera inmediata a la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo para reclamar pruebas de radiación no ionizante y, ante su inacción, la semana pasada incluso le facilitó un presupuesto de una empresa especializada externa con un coste de 544 euros con la intención de agilizar todos los procesos, ya que los trabajadores continúan enfermando.

Sin embargo, la respuesta del Complejo Hospitalario es que “no hay evidencia científica de que la exposición a radiaciones no ionizantes tenga efectos adversos para la salud” e incluso compara su efecto con las radiofrecuencias empleadas por radio y televisión o redes Wi-Fi.

CSIF lamenta profundamente la postura del Sescam cuando se trata de descartar todas las posibles causas de las intoxicaciones que sufre la plantilla. Es más, la Central Sindical incluso propuso costear estas mediciones que evalúan campos eléctricos alternos, campos magnéticos alternos, campos eléctricos continuos (electrostática), campos magnéticos continuos (magnetostática), ondas electromagnéticas e interferencias electromagnéticas de tensión/corriente en la instalación eléctrica.

La responsable de CSIF Sanidad Toledo, Victoria Gutiérrez, señala que “es un insulto para los trabajadores, no sólo porque sí haya estudios científicos que avalan la existencia de riesgos a radiaciones no ionizantes, sino porque el coste-beneficio de realizar la prueba es enorme, ya sea porque se constate que es la causa o bien para descartarla para seguir buscando en otro punto el foco de las intoxicaciones”.